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Русия съобщи за удар по дейта център в Киев и кораб в Черно море
  Тема: Украйна

Русия съобщи за удар по дейта център в Киев и кораб в Черно море

10 Октомври, 2026 19:01 1 343 18

  • русия-
  • украйна-
  • киев-
  • одеса-
  • военни удари

Москва твърди, че обектът е съхранявал разузнавателна информация, а сухотоварният кораб е превозвал военни товари към Одеса

Русия съобщи за удар по дейта център в Киев и кораб в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските въоръжени сили са нанесли удар по център за обработка на данни в Киев и са поразили сухотоварен кораб, превозващ военни товари към Одеса, съобщи Министерството на отбраната на Русия. Твърденията са част от обобщението на ведомството за нощните атаки срещу украински обекти.

Според руското министерство поразеният в Киев център е обозначен като „АТМ Укрсиббанк“ и е бил използван от украинските въоръжени сили за съхраняване на разузнавателна информация. В съобщението не се посочват точният адрес на обекта, видът на използваното оръжие, размерът на щетите или дали има пострадали.

Удар по кораб на път към Одеса

Москва съобщава още, че през нощта руските сили са атакували с безпилотни летателни апарати обекти на украинската пристанищна инфраструктура и морски съдове, използвани в интерес на украинските военни. При един от ударите е поразен сухотоварен кораб, който се е намирал в морето и е превозвал товар с военно предназначение към пристанище Одеса.

„Сухотоварен кораб, доставящ в пристанище Одеса товари с военно предназначение, е поразен по време на прехода по море“, се казва в съобщението, цитирано от руските медии.

Руското военно министерство не съобщава името на плавателния съд, неговия флаг, броя на членовете на екипажа или какъв точно е бил товарът. Не са оповестени и данни за щетите по кораба или за евентуални жертви.

Липсва независимо потвърждение

Украинските власти не са потвърдили публично в цитираните съобщения нито твърдението за удара по дата центъра в Киев, нито информацията за поразения сухотоварен кораб. Няма представени независими данни, които да потвърдят мащаба на пораженията или военната роля на двата обекта.

Министерството на отбраната на Русия заявява, че през последната седмица руските сили са нанесли един масиран и седем групови удара по предприятия от украинския военно-промишлен комплекс, логистични и телекомуникационни центрове, енергийни и транспортни обекти, както и по складове за безпилотни апарати, боеприпаси и гориво. Тези данни също са едностранно съобщение на руската страна.

Русия порази център за данни и в Одеса, взривове в Днепропетровск

Център за данни, принадлежащ на украинския интернет доставчик Datagroup в Одеса, е бил повреден от експлозия, според украинското издание "Страна". Спиране на тока е станало в Одеса вечерта на 9 октомври. Електрозахранването и водоснабдяването са били прекъснати в по-голямата част от града.

Друга експлозия е станала в Днепропетровск в югоизточна Украйна, според изданието "Общественное Новости". В Днепропетровска област е издадено предупреждение за въздушна тревога. Има многократни съобщения за експлозии в административния център на областта.

Източници: vz.ru, m24.ru, nsn.fm


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Били геов

    19 3 Отговор
    Заминаха дейтовете и тва си е.

    Коментиран от #3

    19:06 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 К.О.Т..А.К 🐱

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Били геов":

    но за сметка на тва Челното море си стои ,....до Черното

    19:08 10.10.2026

  • 4 Хахахаха

    6 21 Отговор

    До коментар #2 от "Стойко":

    Не. Расийските журналисти пишат. Такова им е образованието, копейкаджийско.

    Коментиран от #6

    19:08 10.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хихихи

    21 3 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    Не, не...това е европейското ниво на журналистика 😅 всички го виждаме още от ковида, но покрай 404 удариха дъното

    Коментиран от #8

    19:10 10.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Варненец

    16 4 Отговор
    Как е кииф? Как е в 19ти век 😂

    Коментиран от #10

    19:15 10.10.2026

  • 10 Хахахаха

    2 15 Отговор

    До коментар #9 от "Варненец":

    Теб това ли те радва? Толкова ли ниско паднахте?

    Коментиран от #13, #18

    19:17 10.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гробар

    9 1 Отговор
    А складовете на дъртака Гербев десарското комуне кога пак?

    19:29 10.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Само така

    11 1 Отговор
    Браво на руснаците 👏

    19:43 10.10.2026

  • 17 Сандо

    6 1 Отговор
    Нашите веднага да пращат кораби,вертолети,самолети и подводници да преровят нашето изключително икономическо пространство за да проверят къде е тоя ударен кораб.

    19:44 10.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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