Почти всички полети до и от Белгия ще бъдат преустановени в понеделник, 23 ноември, заради еднодневна национална стачка. Белгийската организация за управление на въздушното движение Skeyes няма да може да гарантира нормалното обслужване на полетите между 7:00 и 21:00 часа местно време.

Причината е участието на служители на организацията в протестните действия. Skeyes посочва, че „очакваното ниво на персонала няма да позволи да бъде гарантирано безопасното обслужване на редовния въздушен трафик“. Ще бъдат запазени само основните услуги за спешни случаи и други полети, свързани с критично важни дейности за безопасността.

Десетки хиляди пътници са засегнати

На летище „Брюксел“ са планирани 429 полета с около 59 500 пътници в понеделник. Повечето пристигащи и заминаващи полети ще бъдат отменени заради прекъсването на работата на службите за управление на въздушното движение.

На летище „Брюксел-Шарлероа“ също няма да могат да излитат и кацат търговски самолети между 7:00 и 21:00 часа. Пътниците са призовани да проверят предварително статуса на полета си при авиокомпанията, тъй като информацията за отменени, преместени или възстановени резервации се предоставя от превозвачите.

Авиокомпаниите и летищата критикуват краткия срок, с който е било обявено почти пълното спиране на въздушния трафик. Според сектора решението ще засегне пътниците и ще доведе до значителни загуби за въздушния транспорт и свързаните с него дейности.

Протест срещу бюджетните икономии

Националната стачка е насочена срещу политиката на белгийското правителство за бюджетни икономии и реформи. Протестиращите твърдят, че кабинетът прехвърля прекомерна тежест върху работещите, пенсионерите и най-уязвимите групи в обществото.

В Брюксел е планирана мащабна демонстрация. Очакват се сериозни нарушения в обществения транспорт, както и затруднения в работата на училищата, държавните учреждения и службите по сметосъбиране.

За пътниците, които имат полет на 23 ноември, основната препоръка е да не разчитат на обичайното разписание и да потвърдят директно с авиокомпанията дали пътуването ще се състои.

Източници: bta.bg, aa.com.tr, brusselstimes.com