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Украинската делегация се връща от преговорите в САЩ
  Тема: Украйна

Украинската делегация се връща от преговорите в САЩ

10 Октомври, 2026 19:07, обновена 10 Октомври, 2026 19:09 1 505 36

  • украйна-
  • преговори-
  • дмитрий литвин-
  • володимир зеленски-
  • доналд трамп

Предстоящите разговори през уикенда и в понеделник все още са без окончателно уточнен формат

Украинската делегация се връща от преговорите в САЩ - 1
Снимка: Министерство на отбраната на Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинската делегация, участвала в разговорите в САЩ, вече се връща към Украйна. Това съобщи съветникът на украинския президент по комуникациите Дмитрий Литвин.

„Групите вече са на път към дома“, каза Литвин пред журналисти. По думите му през събота, неделя и понеделник са планирани нови разговори, но форматите им все още се уточняват.

Той отхвърли уточнението, че вторият ден от срещите в САЩ е бил отменен. „Не че е отменен, просто първият се оказа по-дълъг и с малко различен привкус“, заяви съветникът.

Разговорите в Маями приключиха по-рано

В Маями представители на САЩ, Украйна, европейски държави и НАТО обсъждаха възможни пътища за деескалация и прекратяване на войната. Според „Украинская правда“ срещата е приключила по-рано от предвиденото.

Американският специален представител Стив Уиткоф определи разговорите като конструктивни. По думите му са били обсъдени краткосрочни мерки за подготовка за зимата, енергийна устойчивост, износ на зърно, гаранции за сигурност и по-дългосрочни договорености за сигурността на Украйна и Европа.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви разговорите на 8 октомври. В делегацията в САЩ са участвали председателят на парламентарната група „Слуга на народа“ Давид Арахамия, ръководителят на СВР Рустем Умеров, ръководителят на Офиса на президента Кирил Буданов и първият заместник-ръководител на Офиса на президента Сергей Кислица.

Преговорите са на фона на спор между Киев и Вашингтон

Срещите се проведоха на фона на съобщението на американския президент Доналд Тръмп за договореност с Владимир Путин относно доставките на руско дизелово гориво. Тръмп заяви, че Русия ще достави над 300 000 тона дизел незабавно, още 500 000 тона през ноември, а след това и 1 милион тона, като е посочил и последващи доставки от 3 милиона тона.

Володимир Зеленски разкритикува решението за отпадане на санкциите върху руския дизел и го определи като „подарък за рождения ден“ на Путин. Според украинския президент допълнителните приходи ще дадат на Русия ресурси за продължаване на войната.

От Кремъл Юрий Ушаков заяви, че Путин е отхвърлил възможността за мирни преговори и е подчертал, че Русия ще продължи бойните действия, докато постигне „всичките си цели“.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръгнаха като сдлани

    39 4 Отговор
    Върнаха се наакани:))

    Коментиран от #2

    19:12 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Спецназ

    41 3 Отговор
    Да отидеш до САЩ за "Преговори" и да гледаш отстрани как
    ОНИЯ другите си продават помежду си дизел за милиарди,

    а на тебе една Фафла не са дали и се прибираш...

    МАКЛО обидно, Баце...

    Коментиран от #6, #23

    19:14 10.10.2026

  • 4 Хаген Дас

    36 2 Отговор
    Не се връща с добри новини, изгонени като кучета!

    19:14 10.10.2026

  • 5 Чувате ли ги бе

    30 2 Отговор
    Било с по различен привкус.ЛЮТ, КИСЕЛ, ГОРЧИВ.😁😁😁🌶️

    19:15 10.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ха на бас!

    31 2 Отговор
    Посъветваха ги да спрат ударите по руските рафинерии,
    защото ще спрат сателитната информация и Старлинк...

    19:16 10.10.2026

  • 8 Джо Ножа

    3 27 Отговор
    Украинците удариха звучен шамар на тръмп.

    Коментиран от #24

    19:19 10.10.2026

  • 9 Връща се осмърдяна до уши

    24 1 Отговор
    Нагледно са им показали краят на окраинката а те не са имали карти за да отвърнат на ръка която им протяга господин Тръмп.
    Всеки път ви питам има ли договорка между президента Тръмп президентът си и президентът Путин а вие се правите все едно че бълха ви е ухапала и не плащате висок де горива газ и разпадат на целия Европейски съюз.

    19:19 10.10.2026

  • 10 САЩ официално са обявили,

    20 2 Отговор
    че Вашингтон е отменил всички санкции срещу петрола от Руската федерация в продължение на шест месеца, до 7 април на 2027 г. за стабилизиране кризата в световен мащаб.

    19:21 10.10.2026

  • 11 Дайте още подробности, моля

    23 2 Отговор
    Какво става с украинската делегация?
    Какъв ресторант са посетили?
    Какво са яли и съответно какво са направили в тоалетната сутринта?
    Пишете още повече за тях, нас живо ни интересува Украйна.
    Какво стана със Зеленски тази вечер?

    19:23 10.10.2026

  • 12 Лама Ивайло Мирчев

    25 1 Отговор
    Трябва да се включим в най-скоро време във войната на страната на Украйна.
    Вие заминавайте утре сутринта, аз малко съм зает и ще дойда по-късно.

    Коментиран от #17

    19:25 10.10.2026

  • 13 Тцтц

    12 1 Отговор
    Бизнесменчетата разпродадоха ли вече всичко🤣🤣

    19:27 10.10.2026

  • 14 Хихихии

    27 1 Отговор
    Изгониха ги от сащ като бити псета 😂

    19:28 10.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ужас

    22 1 Отговор
    Украинската делегация се връща от преговорите в САЩ С ПРАЗНИ РЪЦЕ.

    19:28 10.10.2026

  • 17 Ивайло Свърчев

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Лама Ивайло Мирчев":

    Участвал във сръбската война!!!! Лично го споделя, бил логистик разкривал позиции на Сърбия!!!!

    19:29 10.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 На срещата Тръмп е предупредил

    12 0 Отговор
    Украйна, че ако продължат ударите по руските рафинерии ще прекрати представянето на разузнавателна информация за Украйна за дълъг период от време.

    19:31 10.10.2026

  • 21 фкйбнън о

    2 19 Отговор
    Скоро московията ще може да продава само каквото има в блатата около нея.......- жаби. Газта, нефтът и диамантите ще ги продават независимите държави в Сибир и средна Азия, които заслужават да живеят хилядократно по добре от това под руззко иго!

    Коментиран от #33

    19:31 10.10.2026

  • 22 любо жечев

    23 1 Отговор
    Зелката е единствейия тъпак в света, които се е скарал и с двете Кореи 😁

    19:31 10.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Всъщност

    16 2 Отговор

    До коментар #8 от "Джо Ножа":

    Украйна е фалирала и разпродадена държава, каква демокрация, какъв суверенитет, какви 5 лв. Такива са последствията, когато продадеш "душата си" на Атлантизма

    19:33 10.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ами

    8 1 Отговор
    Върнали са се. И то живи. А това си е направо успех.
    Няма как една от страните в конфликта да не участва
    в преговорите и да се очакват някакви резултати.
    Така, че по-скоро са вървели пазарлъци от типа
    имаш да ми даваш - имаш да вземаш.

    19:33 10.10.2026

  • 27 Вече пета година все едно и също:

    8 1 Отговор
    "Путин е отхвърлил възможността за мирни преговори и е подчертал, че Русия ще продължи бойните действия, докато постигне „всичките си цели“.

    19:34 10.10.2026

  • 28 ЗЕЛЕНСКИ Е ЕДИН КЛОУН

    11 1 Отговор
    Всеки го използва и го подритва.

    19:36 10.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Зеленото:

    6 1 Отговор
    Поне един чертеж на Патриота да ми бяхте донесли, да не съм капо..

    19:39 10.10.2026

  • 31 Механик

    3 1 Отговор
    Миля, обърнете внимание на състава на УКРАИНСКАТА делегация- Давид Арахамия- евреин,
    Рустем Умеров-татарин, Кирило буданов-поляк и Кислица, също поляк.
    Интересното е, че на фронта умират славяни ,а на фронта ги пращат е тия три етноса по-нагоре.

    19:42 10.10.2026

  • 32 Констатация

    1 0 Отговор
    Тази Зима и Пролет ще са от решаващо значение и за двете страни - бУССР и РФ.

    19:43 10.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Дружба навеки

    3 0 Отговор
    Много ви станаха мили и симпатични САЩ бе другари!
    Как стана тази работа?
    Дружбата вежду Путин и Тръмп като слънцето въздуха и водата!

    19:49 10.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Урковците от Киев 🙈,🙊🙉

    1 1 Отговор
    Бързахме да се върнем , че щяха да ни заемат местата в метрото .

    20:14 10.10.2026

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