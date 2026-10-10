Украинската делегация се връща от преговорите в САЩ

Украинската делегация, участвала в разговорите в САЩ, вече се връща към Украйна. Това съобщи съветникът на украинския президент по комуникациите Дмитрий Литвин.
„Групите вече са на път към дома“, каза Литвин пред журналисти. По думите му през събота, неделя и понеделник са планирани нови разговори, но форматите им все още се уточняват.
Той отхвърли уточнението, че вторият ден от срещите в САЩ е бил отменен. „Не че е отменен, просто първият се оказа по-дълъг и с малко различен привкус“, заяви съветникът.
Разговорите в Маями приключиха по-рано
В Маями представители на САЩ, Украйна, европейски държави и НАТО обсъждаха възможни пътища за деескалация и прекратяване на войната. Според „Украинская правда“ срещата е приключила по-рано от предвиденото.
Американският специален представител Стив Уиткоф определи разговорите като конструктивни. По думите му са били обсъдени краткосрочни мерки за подготовка за зимата, енергийна устойчивост, износ на зърно, гаранции за сигурност и по-дългосрочни договорености за сигурността на Украйна и Европа.
Украинският президент Володимир Зеленски обяви разговорите на 8 октомври. В делегацията в САЩ са участвали председателят на парламентарната група „Слуга на народа“ Давид Арахамия, ръководителят на СВР Рустем Умеров, ръководителят на Офиса на президента Кирил Буданов и първият заместник-ръководител на Офиса на президента Сергей Кислица.
Преговорите са на фона на спор между Киев и Вашингтон
Срещите се проведоха на фона на съобщението на американския президент Доналд Тръмп за договореност с Владимир Путин относно доставките на руско дизелово гориво. Тръмп заяви, че Русия ще достави над 300 000 тона дизел незабавно, още 500 000 тона през ноември, а след това и 1 милион тона, като е посочил и последващи доставки от 3 милиона тона.
Володимир Зеленски разкритикува решението за отпадане на санкциите върху руския дизел и го определи като „подарък за рождения ден“ на Путин. Според украинския президент допълнителните приходи ще дадат на Русия ресурси за продължаване на войната.
От Кремъл Юрий Ушаков заяви, че Путин е отхвърлил възможността за мирни преговори и е подчертал, че Русия ще продължи бойните действия, докато постигне „всичките си цели“.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръгнаха като сдлани
Коментиран от #2
19:12 10.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Спецназ
ОНИЯ другите си продават помежду си дизел за милиарди,
а на тебе една Фафла не са дали и се прибираш...
МАКЛО обидно, Баце...
Коментиран от #6, #23
19:14 10.10.2026
4 Хаген Дас
19:14 10.10.2026
5 Чувате ли ги бе
19:15 10.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ха на бас!
защото ще спрат сателитната информация и Старлинк...
19:16 10.10.2026
8 Джо Ножа
Коментиран от #24
19:19 10.10.2026
9 Връща се осмърдяна до уши
Всеки път ви питам има ли договорка между президента Тръмп президентът си и президентът Путин а вие се правите все едно че бълха ви е ухапала и не плащате висок де горива газ и разпадат на целия Европейски съюз.
19:19 10.10.2026
10 САЩ официално са обявили,
19:21 10.10.2026
11 Дайте още подробности, моля
Какъв ресторант са посетили?
Какво са яли и съответно какво са направили в тоалетната сутринта?
Пишете още повече за тях, нас живо ни интересува Украйна.
Какво стана със Зеленски тази вечер?
19:23 10.10.2026
12 Лама Ивайло Мирчев
Вие заминавайте утре сутринта, аз малко съм зает и ще дойда по-късно.
Коментиран от #17
19:25 10.10.2026
13 Тцтц
19:27 10.10.2026
14 Хихихии
19:28 10.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ужас
19:28 10.10.2026
17 Ивайло Свърчев
До коментар #12 от "Лама Ивайло Мирчев":Участвал във сръбската война!!!! Лично го споделя, бил логистик разкривал позиции на Сърбия!!!!
19:29 10.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 На срещата Тръмп е предупредил
19:31 10.10.2026
21 фкйбнън о
Коментиран от #33
19:31 10.10.2026
22 любо жечев
19:31 10.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Всъщност
До коментар #8 от "Джо Ножа":Украйна е фалирала и разпродадена държава, каква демокрация, какъв суверенитет, какви 5 лв. Такива са последствията, когато продадеш "душата си" на Атлантизма
19:33 10.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ами
Няма как една от страните в конфликта да не участва
в преговорите и да се очакват някакви резултати.
Така, че по-скоро са вървели пазарлъци от типа
имаш да ми даваш - имаш да вземаш.
19:33 10.10.2026
27 Вече пета година все едно и също:
19:34 10.10.2026
28 ЗЕЛЕНСКИ Е ЕДИН КЛОУН
19:36 10.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Зеленото:
19:39 10.10.2026
31 Механик
Рустем Умеров-татарин, Кирило буданов-поляк и Кислица, също поляк.
Интересното е, че на фронта умират славяни ,а на фронта ги пращат е тия три етноса по-нагоре.
19:42 10.10.2026
32 Констатация
19:43 10.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Дружба навеки
Как стана тази работа?
Дружбата вежду Путин и Тръмп като слънцето въздуха и водата!
19:49 10.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Урковците от Киев 🙈,🙊🙉
20:14 10.10.2026