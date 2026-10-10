Украинската делегация се връща от преговорите в САЩ

Украинската делегация, участвала в разговорите в САЩ, вече се връща към Украйна. Това съобщи съветникът на украинския президент по комуникациите Дмитрий Литвин.

„Групите вече са на път към дома“, каза Литвин пред журналисти. По думите му през събота, неделя и понеделник са планирани нови разговори, но форматите им все още се уточняват.

Той отхвърли уточнението, че вторият ден от срещите в САЩ е бил отменен. „Не че е отменен, просто първият се оказа по-дълъг и с малко различен привкус“, заяви съветникът.

Разговорите в Маями приключиха по-рано

В Маями представители на САЩ, Украйна, европейски държави и НАТО обсъждаха възможни пътища за деескалация и прекратяване на войната. Според „Украинская правда“ срещата е приключила по-рано от предвиденото.

Американският специален представител Стив Уиткоф определи разговорите като конструктивни. По думите му са били обсъдени краткосрочни мерки за подготовка за зимата, енергийна устойчивост, износ на зърно, гаранции за сигурност и по-дългосрочни договорености за сигурността на Украйна и Европа.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви разговорите на 8 октомври. В делегацията в САЩ са участвали председателят на парламентарната група „Слуга на народа“ Давид Арахамия, ръководителят на СВР Рустем Умеров, ръководителят на Офиса на президента Кирил Буданов и първият заместник-ръководител на Офиса на президента Сергей Кислица.

Преговорите са на фона на спор между Киев и Вашингтон

Срещите се проведоха на фона на съобщението на американския президент Доналд Тръмп за договореност с Владимир Путин относно доставките на руско дизелово гориво. Тръмп заяви, че Русия ще достави над 300 000 тона дизел незабавно, още 500 000 тона през ноември, а след това и 1 милион тона, като е посочил и последващи доставки от 3 милиона тона.

Володимир Зеленски разкритикува решението за отпадане на санкциите върху руския дизел и го определи като „подарък за рождения ден“ на Путин. Според украинския президент допълнителните приходи ще дадат на Русия ресурси за продължаване на войната.

От Кремъл Юрий Ушаков заяви, че Путин е отхвърлил възможността за мирни преговори и е подчертал, че Русия ще продължи бойните действия, докато постигне „всичките си цели“.

Източници: pravda.com.ua