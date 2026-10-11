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Таван се срути в супермаркет в Тегу, 38 са пострадали

Таван се срути в супермаркет в Тегу, 38 са пострадали

11 Октомври, 2026 04:19, обновена 11 Октомври, 2026 04:20 313 0

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Още 66 души са били евакуирани от четириетажната сграда. Причината за срутването все още не е установена

Таван се срути в супермаркет в Тегу, 38 са пострадали - 1
Снимка: Х
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 38 души са пострадали, след като част от тавана на супермаркет се е срутила в южнокорейския град Тегу. Още 66 души са били евакуирани от четириетажната сграда, съобщи местната противопожарна служба.

Сигналът за инцидента е подаден в 10:16 ч. местно време. Деветима от пострадалите са получили медицинска помощ в болница, съобщава bTV, позовавайки се на ABC News.

Срутилата се конструкция е била част от мазилен таван на втория етаж. Спасителни екипи са претърсвали отломките, за да проверят дали под тях няма останали хора.

Говорителят на противопожарната служба Юн Чон-ми е предупредила, че „броят на ранените може да нарасне“. По оценка на спасителите на място обаче е малко вероятно някой от пострадалите да е получил сериозни наранявания.

Причината за срутването все още не е установена. Не са съобщени данни за проблеми с конструкцията преди инцидента, нито е посочено дали сградата ще бъде подложена на допълнителна техническа проверка.

Канцеларията на южнокорейския президент И Дже-мьон съобщи, че той е разпоредил на отговорните служби да положат всички усилия за спасяването на хората и да осигурят цялостна реакция на инцидента.

Източници: btvnovinite.bg


Южна Корея
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