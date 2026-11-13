Две жени пострадаха при руска атака срещу Виница

Две жени са пострадали при руска атака срещу Виница, съобщи кметът на града Сергей Моргунов. Пострадалите са откарани в болници, където им се оказва медицинска помощ.

По думите на Моргунов при удара е избухнал пожар в жилищна сграда. Взривната вълна е повредила частни къщи, многофамилни жилищни сгради и детска градина.

„Две жени са получили травми в резултат на поредната руска атака срещу Виница. Те са откарани в болници, където им се оказва необходимата медицинска помощ“, заяви Сергей Моргунов.

На местата на пораженията работят съответните служби. В съобщението не се посочват подробности за вида на използваното оръжие, размера на материалните щети или други пострадали.

Източници: pravda.com.ua