Новини
Свят »
Украйна »
Две жени пострадаха при руска атака срещу Виница
  Тема: Украйна

Две жени пострадаха при руска атака срещу Виница

13 Ноември, 2026 06:35 177 6

  • виница-
  • руска атака-
  • украйна-
  • пострадали

При удара е избухнал пожар в жилищна сграда. Повредени са частни и многофамилни домове, както и детска градина

Две жени пострадаха при руска атака срещу Виница - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Две жени са пострадали при руска атака срещу Виница, съобщи кметът на града Сергей Моргунов. Пострадалите са откарани в болници, където им се оказва медицинска помощ.

По думите на Моргунов при удара е избухнал пожар в жилищна сграда. Взривната вълна е повредила частни къщи, многофамилни жилищни сгради и детска градина.

„Две жени са получили травми в резултат на поредната руска атака срещу Виница. Те са откарани в болници, където им се оказва необходимата медицинска помощ“, заяви Сергей Моргунов.

На местата на пораженията работят съответните служби. В съобщението не се посочват подробности за вида на използваното оръжие, размера на материалните щети или други пострадали.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания