САЩ разследват пет телевизии за бойкот на Тръмп

Министерството на правосъдието на САЩ разследва дали ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News са нарушили антитръстовото законодателство, след като временно спряха общото телевизионно отразяване на президента Доналд Тръмп. За проверката първо съобщи The New York Times, позовавайки се на шестима души, запознати с действията на ведомството. Министерството потвърди информацията.

Проверката е насочена към решението на петте мрежи да не изпълняват дежурствата си в телевизионния пул на Белия дом. Пулът е система, при която телевизиите се редуват да заснемат президентските събития и след това споделят видеото с други медии.

„Антитръстовият отдел просто проверява дали тези новинарски организации са нарушили антитръстовите закони“, заяви говорителката на Министерството на правосъдието Емили Ковингтън.

По думите ѝ групови бойкоти между търговски конкуренти могат да нарушат американското законодателство, включително Закона „Шърман“. Министерството е потърсило информация и документи, свързани с работата на телевизионния пул. Мрежите не са дали незабавен коментар.

Как се стигна до спирането на отразяването

Телевизиите прекъснаха общото отразяване, след като администрацията на Тръмп забрани на CNN, MS NOW и Politico да работят от територията на Белия дом. Трите медии заведоха дела, като оспориха ограниченията върху достъпа им.

Впоследствие федерален съд временно възстанови достъпа на CNN, MS NOW и Politico. След съдебната намеса телевизионният пул възобнови работата си, но спорът около участието на CNN в някои от ротациите продължи.

Разследването на Министерството на правосъдието засяга и CNN, въпреки че именно ограниченията срещу мрежата станаха повод за колективното решение на телевизиите. Останалите участници в пула са ABC, CBS, NBC и Fox News.

Разследването и спорът за достъпа до Белия дом

Случаят поставя едновременно въпроси за антитръстовите правила и за свободата на медиите да определят как да отразяват дейността на президента. Комитетът за защита на журналистите разкритикува проверката.

„Правителството не трябва да използва антитръстови разследвания, за да сплашва медии, които защитават достъпа на пресата“, заяви Хосе Самора, регионален директор на организацията за Северна и Южна Америка.

На този етап Министерството на правосъдието не е обявило дали проверката ще доведе до официални обвинения или до съдебни действия. Потвърдено е единствено, че антитръстовият отдел събира информация, за да установи дали координираното временно спиране на телевизионния пул е нарушило закона.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com, investing.com