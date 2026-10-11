Арабската коалиция обвини хусите за удара по летището в Рияд

Водената от Саудитска Арабия коалиция обвини хуситите за смъртоносното нападение срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд. При удара са загинали 12 души, а 309 са били ранени, съобщиха саудитските авиационни власти. Част от пострадалите са в тежко състояние.

Ракета е поразила комплекса с терминали 3 и 4, използвани за вътрешни полети. Летището няма военни съоръжения. След атаката работата му е била временно спряна, а полетите са били отклонявани към други летища. Асошиейтед прес съобщи, че нападението е най-смъртоносното в държава от Персийския залив от началото на разрасналия се регионален конфликт.

Коалицията обеща ответни действия

Говорителят на коалицията генерал-майор Турки ал Малики заяви, че нападението е извършено от движението „Ансар Аллах“, известно като хуситите. Той го определи като терористичен акт и военно престъпление.

„Командването на обединените сили на коалицията ще отговори решително на това терористично нападение в съответствие с международното хуманитарно право и обичайните му норми“, се казва в изявлението, цитирано от РБК.

Коалицията съобщи още, че е унищожила три ракетни установки, използвани от хуситите. До момента няма независимо потвърждение на всички подробности около военните действия.

Поредна атака срещу летището

Нападението от 10 октомври е поредното срещу летището в Рияд в рамките на седмица. При по-ранни атаки са загинали трима души, сред които пилот на саудитската авиокомпания „Саудия“, а един от самолетите на превозвача е бил повреден, докато е бил на земята.

Хуситите по-рано поеха отговорност за атаки срещу летището и заявиха, че са използвали балистична ракета. След последния удар обаче групировката не е направила незабавен коментар, посочва Асошиейтед прес.

Ескалацията започна след подновяването на сраженията между хуситите и силите на йеменското правителство, подкрепяни от Саудитска Арабия. Според „Дойче веле“ въздушните удари и ракетните атаки са се засилили през последните седмици, след като хуситите разшириха контрола си по йеменското крайбрежие и в района на протока Баб ел Мандеб.

Източници: apnews.com, rbc.ru, amp.dw.com