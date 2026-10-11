Тръмп: Германия беше на два дни от пълен крах

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Германия е била на „само два дни от изчезването“, след като е заложила на зелената енергия. Той направи изказването си на предизборен митинг в Кларксвил, щата Тенеси, където критикува политиките за развитие на вятърната и слънчевата енергия.
Американският президент не посочи конкретни данни, източници или икономически показатели, които да подкрепят твърдението, че Германия е била близо до фалит или до „изчезване“. То е в съзвучие с неговите предишни атаки срещу германския енергиен преход и с тезата му, че възобновяемите източници са ненадеждни и оскъпяват електроенергията.
Какво показват данните за Германия
Официалните германски статистики сочат, че възобновяемите източници са осигурили 58,6% от произведената и подадена в електропреносната мрежа електроенергия през 2025 г. Делът на възобновяемата енергия в брутното електропотребление е бил 55,1%, съобщи Германската агенция по околна среда.
Вятърната енергия е останала водещ източник на електроенергия в страната, а производството от фотоволтаици е достигнало нов годишен рекорд. Германия продължава да използва и въглища, природен газ и други конвенционални източници, но делът им в електроенергийния микс е по-малък от този на възобновяемите енергии.
Страната действително преминава през продължителен период на икономическа слабост. Брутният вътрешен продукт се сви през 2023 и 2024 г., но през 2025 г. нарасна с 0,2%, показват данните на германската статистическа служба „Дестатис“. Това означава стагнация и бавно възстановяване, а не държавен фалит.
Спорът за енергийния преход
Тръмп използва Германия като пример в критиките си към политиките за намаляване на въглеродните емисии. През септември 2025 г. той заяви пред Общото събрание на ООН, че страната е „станала зелена и е фалирала“. Тогава германски и международни медии посочиха, че оценката му смесва реалните икономически проблеми на Германия с политически спор за енергийния преход и не отговаря на официалните макроикономически данни.
Берлин си е поставил цел възобновяемите източници да осигуряват най-малко 80% от брутното електропотребление до 2030 г. Администрацията на Тръмп следва обратен курс във Вашингтон, като насърчава производството на въглища, нефт и природен газ, както и развитието на ядрената енергетика. Белият дом обяви октомври 2026 г. за „Месец на енергийното господство“ и представя надеждните базови мощности като приоритет за американската икономика.
Източници: foxnews.com, n-tv.de, apnews.com
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11 Познат
Коментиран от #12
05:44 11.10.2026
12 Корекция
До коментар #11 от "Познат":Лишавате ни от достъп на инфо
05:46 11.10.2026
13 Елена
05:52 11.10.2026
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