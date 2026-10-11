Тръмп: Германия беше на два дни от пълен крах

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Германия е била на „само два дни от изчезването“, след като е заложила на зелената енергия. Той направи изказването си на предизборен митинг в Кларксвил, щата Тенеси, където критикува политиките за развитие на вятърната и слънчевата енергия.

„Не ни е нужна зелена енергия. Покажете ми държава, която използва зелена енергия, и ще ви кажа, че е на ръба на фалита. Знаете ли, Германия вече го опита и бяха само на два дни от изчезване“, каза Тръмп, цитиран във видеоклип на Fox News.

Американският президент не посочи конкретни данни, източници или икономически показатели, които да подкрепят твърдението, че Германия е била близо до фалит или до „изчезване“. То е в съзвучие с неговите предишни атаки срещу германския енергиен преход и с тезата му, че възобновяемите източници са ненадеждни и оскъпяват електроенергията.

Какво показват данните за Германия

Официалните германски статистики сочат, че възобновяемите източници са осигурили 58,6% от произведената и подадена в електропреносната мрежа електроенергия през 2025 г. Делът на възобновяемата енергия в брутното електропотребление е бил 55,1%, съобщи Германската агенция по околна среда.

Вятърната енергия е останала водещ източник на електроенергия в страната, а производството от фотоволтаици е достигнало нов годишен рекорд. Германия продължава да използва и въглища, природен газ и други конвенционални източници, но делът им в електроенергийния микс е по-малък от този на възобновяемите енергии.

Страната действително преминава през продължителен период на икономическа слабост. Брутният вътрешен продукт се сви през 2023 и 2024 г., но през 2025 г. нарасна с 0,2%, показват данните на германската статистическа служба „Дестатис“. Това означава стагнация и бавно възстановяване, а не държавен фалит.

Спорът за енергийния преход

Тръмп използва Германия като пример в критиките си към политиките за намаляване на въглеродните емисии. През септември 2025 г. той заяви пред Общото събрание на ООН, че страната е „станала зелена и е фалирала“. Тогава германски и международни медии посочиха, че оценката му смесва реалните икономически проблеми на Германия с политически спор за енергийния преход и не отговаря на официалните макроикономически данни.

Берлин си е поставил цел възобновяемите източници да осигуряват най-малко 80% от брутното електропотребление до 2030 г. Администрацията на Тръмп следва обратен курс във Вашингтон, като насърчава производството на въглища, нефт и природен газ, както и развитието на ядрената енергетика. Белият дом обяви октомври 2026 г. за „Месец на енергийното господство“ и представя надеждните базови мощности като приоритет за американската икономика.

Източници: foxnews.com, n-tv.de, apnews.com