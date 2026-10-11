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Тръмп: Нямаме нужда от канадски хокейни стикове
  Тема: Войната на митата

Тръмп: Нямаме нужда от канадски хокейни стикове

11 Октомври, 2026 04:58 573 1

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  • хокейна екипировка-
  • търговия между сащ и канада

Американският президент заяви, че страната губи 90 млрд. долара годишно в търговията с Канада. Изказването му дойде на митинг в Тенеси на фона на нови мита върху канадски стоки

Тръмп: Нямаме нужда от канадски хокейни стикове - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ не се нуждаят от канадски хокейни стикове, защитни маски за лице и други стоки, които Канада продава на американския пазар. Това заяви президентът Доналд Тръмп по време на предизборен митинг в Кларксвил, щата Тенеси.

„С Канада губим 90 млрд. долара годишно“, каза Тръмп. Той добави, че харесва канадския национален химн „О, Канада“, но „не е задължително“ да го слуша. След това заяви, че на САЩ не са им нужни хокейни стикове, защитни маски и „всички тези неща“, които Канада продава.

Американският президент обвини северната съседка, че не се е отнасяла с достатъчно уважение към САЩ и е смятала, че има специални права. Изказването беше част от по-широките му критики към търговските отношения между двете държави.

Спорът за митата продължава

Търговското напрежение между Вашингтон и Отава се засили през август, когато администрацията на Тръмп въведе 50-процентни мита върху канадски стоки за около 20 млрд. долара. Сред засегнатите изделия са хокейни стикове, кънки, селскостопански продукти и различни потребителски стоки. По данни на Асошиейтед прес мерките обхващат около 5 процента от канадския износ за САЩ.

Митата вече предизвикаха опасения за поскъпване на хокейната екипировка на американския пазар. Асошиейтед прес съобщи през септември, че цените на някои защитни принадлежности са се увеличили значително, като търговци и родители предупреждават за допълнителен натиск върху разходите за детския и аматьорския хокей.

Тръмп не за първи път посочва сумата от 90 млрд. долара. През септември той заяви, че САЩ биха спестили между 60 и 90 млрд. долара годишно, ако прекратят търговията с Канада. Тогава президентът представи пълното спиране на търговията като възможен инструмент в преговорите с Отава.

Канадската страна и Вашингтон продължават да обсъждат търговските отношения и митата. Засега Тръмп не обяви на митинга конкретен нов срок или нова мярка, свързана с канадския внос.

Източници: inform.kz, foxnews.com, apnews.com


САЩ
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