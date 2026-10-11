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САЩ извадиха от строя товарен кораб край Иран
  Тема: Иранската криза

САЩ извадиха от строя товарен кораб край Иран

11 Октомври, 2026 05:23 530 2

  • сащ-
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Американски изтребител е поразил кърмата на „Оушън Молика“, след като корабът е излязъл от иранско пристанище. Няма пострадали моряци

САЩ извадиха от строя товарен кораб край Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Въоръжените сили на САЩ обявиха, че са извадили от строя товарния кораб „Оушън Молика“, известен и като „Арика Сън“, след опит да премине през наложената от Вашингтон блокада на иранските пристанища. Това предаде Ройтерс.

Американски изтребител е поразил с високоточен боеприпас кърмата на плавателния съд, който плава под панамски флаг. По данни на Централното командване на въоръжените сили на САЩ задвижващата система на кораба е била извадена изцяло от строя, без да пострадат хора.

Според СЕНТКОМ корабът е излязъл от иранско пристанище и е опитал да премине през регионални води. „Оушън Молика“ е плавателен съд за превоз на насипни товари.

Предупреждение към корабите в района

Американското командване предупреди моряците в Оманския залив и в подходите към Ормузкия проток „да се съобразяват с предупрежденията за блокада, да следят съобщенията за корабоплаването и да поддържат връзка с военноморските сили на САЩ“.

Случаят идва на фона на рязко намаляване на корабоплаването през Ормузкия проток. Броят на плавателните съдове, преминаващи през стратегическия маршрут, е спаднал до най-ниското си ниво от повече от два месеца, след като миналата седмица атаките срещу танкери са достигнали най-високото си равнище от началото на войната между САЩ, Израел и Иран.

През протока преди войната е преминавала около една пета от петрола, потребяван в световен мащаб. Ограничаването на корабоплаването породи опасения за прекъсвания на доставките и доведе до повишаване на цените на суровия петрол.

Източници: bta.bg


Иран (Ислямска Република)
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