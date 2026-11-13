ФБР: Севернокорейски хакери са откраднали $400 млн

Севернокорейски хакери са откраднали криптовалута за над 400 млн. долара през последните 18 месеца чрез схема с фалшиви видеосрещи и компрометирани профили, съобщи ФБР. Кампанията е наречена FaceStealer, а според американските разследващи е свързана с групата Sapphire Sleet, известна и като UNC1069.

Атаките започвали с покана от профил на познат или колега, който вече е бил превзет. Жертвата била насочвана към сайт, наподобяващ Zoom, Microsoft Teams или Google Meet. По време на разговора се появявал запис на човек, когото тя разпознава, а измислена повреда в звука служела като повод за инсталиране на зловреден софтуер.

Според ФБР програмата можела да записва натисканията по клавиатурата, съдържанието на екрана и да осигурява продължителен достъп до устройството. След това откраднатите контакти и профили били използвани за достигане до нови жертви. Разследващите са иззели над 900 видеозаписа от уебкамери и са идентифицирали повече от 677 потенциални мишени в 58 държави.

354 ареста при операция TorNado

„Това не е нещо, което можем просто да поправим с актуализация“, заяви Джереми Робъртсън, специален агент, ръководещ офиса на ФБР в Лос Анджелис.

На фона на разследването срещу севернокорейската мрежа американски и европейски служби обявиха резултатите от операция TorNado срещу престъпни пазари в тъмната мрежа. По данни на Министерството на правосъдието на САЩ и Европол са задържани 354 предполагаеми участници в търговия с фентанил, опиоиди, други наркотици и незаконни услуги.

Операцията е обхванала САЩ, Европа, Австралия и Нова Зеландия и е продължила от май 2025 г. до октомври 2026 г. Задържанията са извършени в 14 държави, като 132 са в САЩ, 59 във Великобритания, 45 в Унгария, 41 в Германия и 23 във Франция.

Разследващите са иззели около 5,7 тона незаконни наркотици, 209 огнестрелни оръжия, 38 преси за таблетки и над 234 млн. долара в брой и криптовалута. Част от разследванията продължават, за да бъдат установени лицата зад използваните профили в тъмната мрежа.

Съдът разреши блокиране на средства от Binance

Отделно американското Министерство на правосъдието е получило съдебно разрешение да изземе или блокира криптовалута за над 1,2 млрд. долара, която според властите е свързана с кражбата от Binance. Атаката, извършена през октомври, е за около 6,3 млрд. долара и ФБР я приписва на севернокорейската група TraderTraitor.

Американски власти и частни компании вече са замразили общо над 2,7 млрд. долара от средствата, свързани с атаката. Сумата от 1,2 млрд. долара, за която са издадени съдебните разпореждания, е част от този общ размер, а не допълнително възстановени средства.

Следващата стъпка е съдебна процедура, която трябва да установи кои лица или компании имат право върху върнатата криптовалута. Според американски представители възстановяването на останалите средства се усложнява, тъй като извършителите ги разделят на по-малки суми и ги прехвърлят през мрежи за изпиране на пари.

Източници: apnews.com, streetinsider.com, nextgov.com