Европа прие общи принципи за сигурността в Дъблин

Европейските лидери приеха обща декларация за ключовите принципи на сигурността на континента и призоваха Европа да има единен глас в бъдещите преговори за мир между Русия и Украйна. Документът беше подписан на срещата на Европейската политическа общност в Дъблин, в която участваха повече от 40 държавни и правителствени ръководители.

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща отхвърли твърденията, че между европейските лидери има спор кой трябва да представлява Европа при евентуални бъдещи преговори. Той заяви, че Европейският съюз, НАТО и европейските държави участват в дипломатическите усилия „като екип“, заедно с Украйна. По думите му основните приоритети са прекратяване на огъня, възстановяване на корабоплаването в Черно море и създаване на условия за мирно споразумение.

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40 държави потвърдиха принципите на европейската сигурност

Декларацията, приета в Дъблин, потвърждава подкрепата за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в международно признатите ѝ граници. Сред записаните принципи са суверенното равенство на държавите, неприкосновеността на границите, отказът от заплаха или употреба на сила и мирното уреждане на споровете.

В документа се посочва още, че пътят към мира в Украйна трябва да бъде определян с участието на Украйна, а всички въпроси, засягащи европейската сигурност, трябва да се решават с участието на европейците. Декларацията поставя акцент и върху укрепването на отбранителните способности, устойчивостта срещу кибератаки и хибридни действия, защитата на критичната инфраструктура и сигурността на доставките.

Мелони: Има твърде много формати за Украйна

Италианският премиер Джорджа Мелони повтори критиката си към множеството дипломатически формати, свързани с войната в Украйна. „Фактът, че Италия може да участва или да не участва в даден формат, не променя оценката, че има просто твърде много формати по този въпрос“, заяви тя в Дъблин.

Мелони каза, че няма възражения срещу Антониу Коща като възможен европейски преговарящ. Тя обаче посочи, че трябва да се намери решение и за представителството на държави извън ЕС, като Великобритания и Норвегия.

Лондон търси ново споразумение с ЕС

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че се стреми към добро и взаимно изгодно споразумение с Европейския съюз. Той участва за първи път като министър-председател в срещата на Европейската политическа общност, а Лондон подготвя по-тясно сътрудничество с Брюксел след Brexit.

Следващата среща на върха между Великобритания и ЕС ще се проведе на 20 ноември в Брюксел. Преди нея лидерите на 27-те държави от ЕС ще обсъдят Украйна и европейската сигурност на неформална среща на 13 ноември.

Рюте: Рано е да се говори за близък мир

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви пред Франс прес, че е „много трудно да се каже“ дали перспективата за мир в Украйна се е приближила след няколко дни интензивни дипломатически разговори.

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър разговаряха с руския президент Владимир Путин в Москва, след което трябваше да се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски в Дъблин. Рюте отказа да разкрие подробности за разговорите, но каза, че Съединените щати, Европа и Украйна са „на една и съща страница“ по ключовите въпроси.

Източници: apnews.com, afp.com, ansa.it