Келог: Путин използва дизеловата сделка, за да пази рафинериите

Владимир Путин използва дизеловата договореност с Доналд Тръмп, за да защити руските нефтопреработвателни заводи от украински удари. Това заяви бившият специален представител на САЩ за Украйна генерал Кийт Келог в ефира на Fox News.

По думите му Москва може да се опитва да свърже доставките на руско дизелово гориво с искане за прекратяване на атаките срещу рафинериите. Келог допуска, че темата ще бъде поставена по време на разговорите с американската страна в Маями.

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„Те ще продължат да нанасят удари, както е редно. Това е военна операция. Това е война и те действат правилно“, заяви Келог, говорейки за украинските атаки.

Генералът подчерта, че според него Украйна и Русия поразяват коренно различни цели. Той заяви, че украинската страна основно се насочва към руския военно-промишлен комплекс, докато руските атаки са насочени срещу украински училища и църкви.

Келог не се доверява на Путин и Дмитриев

В изказването си Келог заяви, че не се доверява нито на Владимир Путин, нито на неговия специален пратеник Кирил Дмитриев. Той не представи доказателства за конкретни договорености, с които Москва да се е ангажирала да спре ударите по украинската енергетика.

Доналд Тръмп обяви договореността с Путин след телефонен разговор между двамата. Според съобщения на американски медии целта на американския президент е да увеличи предлагането на дизелово гориво и да окаже натиск върху цените на пазара. Съобщението предизвика изненада сред украинската делегация, пристигнала в САЩ за преговори, както и сред европейски представители.

Украински чиновници, цитирани от медии, заявиха, че сделката е погребала идеята за енергийно примирие между Русия и Украйна. Според тези твърдения Москва е получила политическа защита за своите рафинерии, без публично поет ангажимент да прекрати ударите по украинската енергетика.

Съмнения за руското настъпление в Донецка област

Келог изрази съмнение и в способността на руските сили да завладеят цялата Донецка област. Той не уточни какви срокове или конкретни военни сценарии има предвид, но постави под въпрос възможността руското настъпление да постигне тази цел.

Думите му идват на фона на нарастващо напрежение между Вашингтон и Киев заради украинските удари по руска енергийна инфраструктура и решението на Тръмп да договори доставки на руско дизелово гориво.

Източници: apnews.com, axios.com