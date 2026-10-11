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Келог: Путин използва дизеловата сделка, за да пази рафинериите
  Тема: Украйна

Келог: Путин използва дизеловата сделка, за да пази рафинериите

11 Октомври, 2026 05:28, обновена 11 Октомври, 2026 05:31 837 19

  • кийт келог-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • дизелово гориво-
  • украйна

Бившият специален представител на САЩ за Украйна допуска, че Москва иска спиране на украинските удари по руските нефтопреработвателни заводи

Келог: Путин използва дизеловата сделка, за да пази рафинериите - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Владимир Путин използва дизеловата договореност с Доналд Тръмп, за да защити руските нефтопреработвателни заводи от украински удари. Това заяви бившият специален представител на САЩ за Украйна генерал Кийт Келог в ефира на Fox News.

По думите му Москва може да се опитва да свърже доставките на руско дизелово гориво с искане за прекратяване на атаките срещу рафинериите. Келог допуска, че темата ще бъде поставена по време на разговорите с американската страна в Маями.

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„Те ще продължат да нанасят удари, както е редно. Това е военна операция. Това е война и те действат правилно“, заяви Келог, говорейки за украинските атаки.

Генералът подчерта, че според него Украйна и Русия поразяват коренно различни цели. Той заяви, че украинската страна основно се насочва към руския военно-промишлен комплекс, докато руските атаки са насочени срещу украински училища и църкви.

Келог не се доверява на Путин и Дмитриев

В изказването си Келог заяви, че не се доверява нито на Владимир Путин, нито на неговия специален пратеник Кирил Дмитриев. Той не представи доказателства за конкретни договорености, с които Москва да се е ангажирала да спре ударите по украинската енергетика.

Доналд Тръмп обяви договореността с Путин след телефонен разговор между двамата. Според съобщения на американски медии целта на американския президент е да увеличи предлагането на дизелово гориво и да окаже натиск върху цените на пазара. Съобщението предизвика изненада сред украинската делегация, пристигнала в САЩ за преговори, както и сред европейски представители.

Украински чиновници, цитирани от медии, заявиха, че сделката е погребала идеята за енергийно примирие между Русия и Украйна. Според тези твърдения Москва е получила политическа защита за своите рафинерии, без публично поет ангажимент да прекрати ударите по украинската енергетика.

Съмнения за руското настъпление в Донецка област

Келог изрази съмнение и в способността на руските сили да завладеят цялата Донецка област. Той не уточни какви срокове или конкретни военни сценарии има предвид, но постави под въпрос възможността руското настъпление да постигне тази цел.

Думите му идват на фона на нарастващо напрежение между Вашингтон и Киев заради украинските удари по руска енергийна инфраструктура и решението на Тръмп да договори доставки на руско дизелово гориво.

Източници: apnews.com, axios.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това е

    2 7 Отговор
    факт.

    Коментиран от #18

    05:34 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хаха

    5 9 Отговор
    Е сега вече москвича ще тръгне с въглища.

    05:42 11.10.2026

  • 6 Трябват само няколко удара

    8 3 Отговор
    По американски рафинерии и Келог ще запее друга песен. Да, Путин може и да си пази рафинериите, но същото трябва вече да правят и саудитците. Войната срещу наркокартелите, ми бе да ги предизвика да направят такава стъпка. Операторите на дронове на картелите в момента се обучават в Украйна.

    Коментиран от #10

    05:43 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Киев за два дня

    3 12 Отговор
    Колосът на глинени крака е готов на всякакви унизителни сделки,за да спаси нещо от рафинериите си.Нещо което няма как да стане.

    Коментиран от #11, #15

    05:45 11.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Зелю перемогата

    2 8 Отговор

    До коментар #8 от "Киев за два дня":

    Русия няма гориво, какво ще даде на САЩ!

    06:10 11.10.2026

  • 12 Гориил

    5 1 Отговор
    Пещерен русофоб.

    Коментиран от #13, #14

    06:24 11.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мъск

    4 1 Отговор
    Келог да си гледа пенсията,а Тръмп да му изпрати ФБР да го прибере за нарушения свързани с икономическите устои на САЩ

    06:38 11.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тоя не е в час

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това е":

    а се прави на гадател :)
    Ражбира се освен, че лично Президента му нареди Зельо и съюзниците му да спрат ударите по рафинериите, Русия точно затова се съгласи на договор разпределен на части във времето. Та ако Тръмп пак се окаже че само се прави на силен, а е неспособен върже песовете си, Русия да врътне кранчето.
    Келог май дори не прочел договора, който всики медии дори пибликуваха. И се прави на умник:)

    06:54 11.10.2026

  • 19 Дони бърза

    0 0 Отговор
    да уреди родата преди междинните избори. Руснаците са му обещали процент от износа на въглеводороди. От изток към Европа ще потекат по старите нефто- и газопроводи американски нефт и газ.

    06:56 11.10.2026