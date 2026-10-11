Петима загинаха при стрелба в семейна къща в Джорджия

Петима души загинаха при предполагаемо убийство-самоубийство в семейна къща край Дъглас, в югоизточния американски щат Джорджия. Сред жертвите са четирима пълнолетни членове на едно семейство, а предполагаемият стрелец също е починал, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на местната полиция.

Сигналът за стрелба е подаден малко след 23:00 часа в петък. При пристигането си полицаите открили четирима души мъртви в дома. Пета жертва, жена, все още била жива и била транспортирана до болница, където по-късно починала.

„Разследващите смятат, че става дума за очевидно убийство-самоубийство, включващо близки членове на семейство, които са живели в дома“, каза началникът на полицията в Дъглас Бранън Прует на пресконференция.

Жената подала сигнал по-рано през деня

Часове преди стрелбата една от жертвите се обадила в полицията. По думите на Прует тя се оплакала от съпруга си, който пушел в къщата, и заявила, че той я „убивал“ с цигарения дим.

Полицията не е съобщила имената и възрастта на загиналите. Не са обявени и подробности за оръжието или за причините, довели до стрелбата. Разследването продължава.

Дъглас е малък град, разположен на около 320 километра югоизточно от Атланта. Случаят е поредният тежък инцидент с огнестрелно оръжие в Джорджия, след като през предходния уикенд двама души бяха убити, а 35 ранени при стрелба по време на квартално тържество в град Виена.

Източници: bta.bg, apnews.com