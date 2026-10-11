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„Флеш“: Нови дронове може да заобикалят радиоелектронната борба
  Тема: Украйна

„Флеш“: Нови дронове може да заобикалят радиоелектронната борба

11 Октомври, 2026 05:31 625 3

  • дронове-
  • радиоелектронна борба-
  • сергей бескрестнов-
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Сергей Бескрестнов предупреди за разширяване на оптико-навигационните системи през 2027 г. По думите му технологията вече се използва в руски безпилотни апарати

„Флеш“: Нови дронове може да заобикалят радиоелектронната борба - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нова технология за автономна навигация може да намали ефекта от средствата за радиоелектронна борба срещу дронове. За това предупреди Сергей Бескрестнов, съветник на президента на Украйна по развитието на технологичните направления в отбраната, известен с позивната „Флеш“.

По думите му през 2027 г. се очаква активно развитие на оптико-навигационни системи за дронове, предназначени за удари на средни и далечни разстояния, както и за евтини крилати ракети.

„В безпилотника условно се зареждат снимки на местността, а дронът се ориентира, като сравнява изображенията от паметта си с картината от камерата. За базова ориентация могат да се използват и снимки на терена от Google“, обясни Бескрестнов.

Според него руските войски вече използват подобна система при малки безпилотни апарати. Сред посочените модели са „Молния“, V2U и „Ланцет“.

Система „Сусанин“ е открита на „Геран-4“ и „Геран-5“

Бескрестнов съобщи още, че аналогична технология наскоро е била открита на ударните дронове „Геран-4“ и „Геран-5“. Според него системата е изградена на базата на полетния контролер „Сусанин“.

Украинското военно разузнаване също публикува данни за „Сусанин“. Описанието му посочва, че системата сравнява изображение от оптичен датчик с предварително заредена еталонна снимка, за да поддържа маршрута на дрона между точката на изстрелване и целта.

Именно автономният режим е причината технологията да представлява проблем за радиоелектронната борба. Бескрестнов твърди, че дрон, който се движи по изображение на терена, не се влияе от средствата за заглушаване, тъй като не разчита изцяло на радиоканал за корекцията на полета. Същото твърдение е цитирано и от украинския сайт OBOZ.UA.

Това не означава, че подобни апарати са неуязвими за всички средства за противодействие. От публикуваната информация не става ясно каква е точността на системата при облачност, промени в терена или ограничена видимост, нито какви други методи за откриване и поразяване се използват срещу тези дронове.

Русия изпитва и реактивен дрон-прехващач

На фона на развитието на автономната навигация се съобщава и за изпитания на руския реактивен зенитен дрон „Росчерк“. Според публикации апаратът може да развива до 500 км/ч, да има обсег до 250 км и да бъде предназначен за прехващане на реактивни безпилотници.

Тези данни са представени като информация от медии, а в публикациите не са посочени подробности за етапа на изпитанията, серийното производство или реалното използване на „Росчерк“.

Източници: unian.net, war.obozrevatel.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    4 1 Отговор
    За нови дронове се разработват нови системи за електронна война, базирани на нови физически принципи. Следователно този проблем не е нищо ново и никога няма да бъде. Новите заплахи автоматично създават нови контрамерки.Би било лекомислено и неразумно да вярваме в чудеса.

    Коментиран от #2

    05:48 11.10.2026

  • 2 Добре де,

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    тогава защо в Киев всеки ден е нова година и има фойерверки 💥💥💥

    06:07 11.10.2026

  • 3 Миризлив пор

    2 0 Отговор
    А бе какви нови дронове? Все същите перални разглобяват да им вадят чиповете.

    06:34 11.10.2026

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