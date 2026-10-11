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Тръмп потвърди контактите на САЩ с хуситите
  Тема: Иранската криза

Тръмп потвърди контактите на САЩ с хуситите

11 Октомври, 2026 05:11 561 0

  • доналд тръмп-
  • хуси-
  • саудитска арабия-
  • йемен-
  • червено море

Американският президент заяви, че хусите са потърсили Вашингтон и не искат пряк конфликт със САЩ. На този фон при ракетен удар по летището в Рияд загинаха 12 души

Тръмп потвърди контактите на САЩ с хуситите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че администрацията му поддържа контакти с йеменското движение „Ансар Аллах“, известно като хусите. По думите му групировката е потърсила американската страна и не иска пряк конфликт със САЩ.

„Хусите ни се обадиха и не искат да воюват с нас“, каза Тръмп, цитиран от Асошиейтед прес. Той добави, че движението предпочита Вашингтон да не се намесва и че пропуска повечето кораби през Червено море. Американският президент не уточни кога и чрез кого са били проведени разговорите.

Контактите са потвърдени и от Джей Ди Ванс

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс също потвърди, че САЩ са водили преки разговори с хусите. По-рано Асошиейтед прес съобщи, че среща между американски и хуситски представители е била организирана в Оман с посредничеството на местните власти.

Същевременно Вашингтон поддържа постоянна комуникация със Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Американски служители заявиха, че Централното командване на САЩ подпомага саудитските сили с обмен на разузнавателна информация, идентифициране на цели и планиране, но до момента няма потвърждение за пряко участие на американски войски в ударите.

12 загинали при удара по летището в Рияд

Изявленията на Тръмп дойдоха на фона на ново нападение срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд. Ракета е поразила комплекс с терминали 3 и 4. Според саудитските авиационни власти са загинали 12 души, а над 300 са били ранени, като част от пострадалите са в тежко състояние.

Водената от Саудитска Арабия коалиция обвини хусите за атаката. По-рано движението пое отговорност за други удари по саудитски летища, военни обекти и енергийна инфраструктура. За последното нападение обаче не е имало незабавен коментар от хуситите.

Тръмп заяви, че разглежда възможността САЩ да се присъединят към саудитските удари в Йемен. „Ще го обмислим. Току-що научихме за последната атака и ще вземем решение“, каза американският президент.

Хусите обещават да не атакуват американски кораби

Мохамед ал-Бухайти, член на политическото ръководство на хусите, заяви пред Асошиейтед прес, че движението е уверило американската администрация, че няма да атакува кораби на САЩ в Червено море. Той уточни, че действията на групировката са насочени срещу Саудитска Арабия заради блокадата на районите под хуситски контрол.

Сраженията в Йемен се засилиха след настъплението на хусите по западното крайбрежие и към протока Баб ел Мандеб. Саудитските сили подкрепят международно признатото йеменско правителство, докато хусите контролират големи части от западната част на страната и заявяват, че ще продължат атаките срещу саудитски цели.

Източници: apnews.com, theguardian.com


САЩ
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