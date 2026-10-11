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Гутериш осъди ударите по летището в Рияд

Гутериш осъди ударите по летището в Рияд

11 Октомври, 2026 06:03 487 3

  • антониу гутериш-
  • оон-
  • рияд-
  • летище „крал халид“-
  • хуси

ООН призова всички страни незабавно да спрат атаките срещу цивилни и гражданска инфраструктура. При последния удар са загинали 12 души, а 309 са ранени

Гутериш осъди ударите по летището в Рияд - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш осъди продължаващите трансгранични атаки срещу Саудитска Арабия, включително ударите по международното летище „Крал Халид“ в Рияд. Организацията призова всички страни незабавно да прекратят атаките срещу цивилни и гражданска инфраструктура.

„Призоваваме отново всички страни да проявят сдържаност и настояваме да изпълняват задълженията си по международното хуманитарно право, да се въздържат от преки атаки срещу цивилни и гражданска инфраструктура и да полагат грижи за защитата на цивилното население“, заяви говорителят на генералния секретар Стефан Дюжарик.

Изявлението беше направено след съобщенията за атаки край Рияд и срещу летището в саудитската столица. То предхожда последния удар, извършен на 10 октомври, при който според саудитските авиационни власти са загинали 12 души, а 309 са били ранени. Част от пострадалите са в критично състояние.

Сред загиналите има четирима саудитски граждани и осем чужденци. Саудитските власти съобщиха още за материални щети, чийто размер все още се оценява. Полетите от летището бяха временно преустановени, докато службите проверяваха последиците от атаката.

Саудитската коалиция, която воюва срещу хусите в Йемен, обвини групировката за удара по пътническия терминал. Говорителят на коалицията генерал-майор Турки ал Малики го определи като тежко нарушение на международното хуманитарно право и заяви, че ще последва решителен отговор. Хусите не са поели отговорност за последната атака.

Поредица от удари по летища

На 8 и 9 октомври при атаки срещу летището „Крал Халид“ в Рияд и международното летище в Абха загинаха трима души, а 36 бяха ранени. При един от ударите беше засегнат самолет на саудитската авиокомпания „Саудия“, като сред жертвите е бил пилот.

Поредица от атаки през последните седмици засили напрежението между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран хуси. Ударите срещу летища, населени райони и енергийни обекти разширяват конфликта извън границите на Йемен.

ООН предупреди, че продължаващата ескалация застрашава цивилното население и гражданската авиация. От организацията призоваха всички страни да спазват международното хуманитарно право и да предприемат действия за предотвратяване на нови жертви.

Източници: apnews.com, aljazeera.com, org.petra.gov.jo


Саудитска Арабия
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  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    АЗ ДОКОЛКОТО ЧЕТА В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИЗДАНИЯ РИЯД ПОЧНА ВОЙНАТА
    ОЩЕ ПРЕДИ ГОДИНИ
    ....
    ХУСИТЕ САМО СЕ ОТБРАНЯВАТ :)

    06:33 11.10.2026

  • 2 Корупция

    2 0 Отговор
    Сащ и израел два пъти нападнаха непредизвикано Иран, убиха десетки преговарящи палестинци, Иранци, атомни учени, аятолаха, 170 малки ученици и хиляди други... И този нищо не каза. Гадна американска подлога без съвест и морал!

    06:43 11.10.2026

  • 3 Го дѐреш

    0 0 Отговор
    Как минава един везсмислен живот. Осъждаш и си лягаш.

    06:56 11.10.2026