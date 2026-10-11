Гутериш осъди ударите по летището в Рияд

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш осъди продължаващите трансгранични атаки срещу Саудитска Арабия, включително ударите по международното летище „Крал Халид“ в Рияд. Организацията призова всички страни незабавно да прекратят атаките срещу цивилни и гражданска инфраструктура.

„Призоваваме отново всички страни да проявят сдържаност и настояваме да изпълняват задълженията си по международното хуманитарно право, да се въздържат от преки атаки срещу цивилни и гражданска инфраструктура и да полагат грижи за защитата на цивилното население“, заяви говорителят на генералния секретар Стефан Дюжарик.

Изявлението беше направено след съобщенията за атаки край Рияд и срещу летището в саудитската столица. То предхожда последния удар, извършен на 10 октомври, при който според саудитските авиационни власти са загинали 12 души, а 309 са били ранени. Част от пострадалите са в критично състояние.

Сред загиналите има четирима саудитски граждани и осем чужденци. Саудитските власти съобщиха още за материални щети, чийто размер все още се оценява. Полетите от летището бяха временно преустановени, докато службите проверяваха последиците от атаката.

Саудитската коалиция, която воюва срещу хусите в Йемен, обвини групировката за удара по пътническия терминал. Говорителят на коалицията генерал-майор Турки ал Малики го определи като тежко нарушение на международното хуманитарно право и заяви, че ще последва решителен отговор. Хусите не са поели отговорност за последната атака.

Поредица от удари по летища

На 8 и 9 октомври при атаки срещу летището „Крал Халид“ в Рияд и международното летище в Абха загинаха трима души, а 36 бяха ранени. При един от ударите беше засегнат самолет на саудитската авиокомпания „Саудия“, като сред жертвите е бил пилот.

Поредица от атаки през последните седмици засили напрежението между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран хуси. Ударите срещу летища, населени райони и енергийни обекти разширяват конфликта извън границите на Йемен.

ООН предупреди, че продължаващата ескалация застрашава цивилното население и гражданската авиация. От организацията призоваха всички страни да спазват международното хуманитарно право и да предприемат действия за предотвратяване на нови жертви.

Източници: apnews.com, aljazeera.com, org.petra.gov.jo