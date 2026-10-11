Двама ранени при удари на руски дронове в Днипро, горяха складове

Двама души са ранени при нощни атаки с безпилотни летателни апарати срещу Днипро, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа. Пострадали са 8-годишно момиче и 29-годишна жена.
„Двама души са ранени в резултат на нощните руски удари по Днипро. Това са 8-годишно момиче и 29-годишна жена. Детето е хоспитализирано. Медиците оценяват състоянието му като средно тежко“, заяви Ганжа.
Повредена е жилищна сграда
По думите на ръководителя на областната администрация в един от районите на града е повредена многоетажна жилищна сграда. В друг район са горели няколко склада за хранителни продукти, както и товарни и леки автомобили.
По-рано кметът на Днипро е съобщил, че руски ударен дрон е попаднал в девететажна сграда. В това предходно съобщение се посочва, че са пострадали трима души.
Данните за двамата ранени, огласени от Александър Ганжа, и за тримата пострадали в по-ранното съобщение са представени като отделни последователни съобщения за атаките. От тях не следва, че броят на пострадалите трябва да бъде събиран.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зора
ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.
Коментиран от #3
05:29 11.10.2026
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4 Венци
05:44 11.10.2026
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