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Двама ранени при удари на руски дронове в Днипро, горяха складове
  Тема: Украйна

Двама ранени при удари на руски дронове в Днипро, горяха складове

11 Октомври, 2026 05:17, обновена 11 Октомври, 2026 05:19 592 6

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  • ранени

Пострадали са 8-годишно момиче и 29-годишна жена. Повредена е многоетажна сграда, а са горели складове и автомобили

Двама ранени при удари на руски дронове в Днипро, горяха складове - 1
Снимка: Днепропетровская ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са ранени при нощни атаки с безпилотни летателни апарати срещу Днипро, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа. Пострадали са 8-годишно момиче и 29-годишна жена.

„Двама души са ранени в резултат на нощните руски удари по Днипро. Това са 8-годишно момиче и 29-годишна жена. Детето е хоспитализирано. Медиците оценяват състоянието му като средно тежко“, заяви Ганжа.

Повредена е жилищна сграда

По думите на ръководителя на областната администрация в един от районите на града е повредена многоетажна жилищна сграда. В друг район са горели няколко склада за хранителни продукти, както и товарни и леки автомобили.

По-рано кметът на Днипро е съобщил, че руски ударен дрон е попаднал в девететажна сграда. В това предходно съобщение се посочва, че са пострадали трима души.

Данните за двамата ранени, огласени от Александър Ганжа, и за тримата пострадали в по-ранното съобщение са представени като отделни последователни съобщения за атаките. От тях не следва, че броят на пострадалите трябва да бъде събиран.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зора

    9 0 Отговор
    Ясна ситуация. След като са убили 1-2 души цивилни значи, че руснаците са се целили ТОЧКОВО и унищожили украински склад за оръжие, командни центрове, съсредочение на укр ракетни установки или натрупване на наемници и натовци.

    ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.

    Коментиран от #3

    05:29 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Венци

    6 0 Отговор
    Искате да кажете Днепър.

    05:44 11.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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