Двама ранени при удари на руски дронове в Днипро, горяха складове

Двама души са ранени при нощни атаки с безпилотни летателни апарати срещу Днипро, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа. Пострадали са 8-годишно момиче и 29-годишна жена.

„Двама души са ранени в резултат на нощните руски удари по Днипро. Това са 8-годишно момиче и 29-годишна жена. Детето е хоспитализирано. Медиците оценяват състоянието му като средно тежко“, заяви Ганжа.

Повредена е жилищна сграда

По думите на ръководителя на областната администрация в един от районите на града е повредена многоетажна жилищна сграда. В друг район са горели няколко склада за хранителни продукти, както и товарни и леки автомобили.

По-рано кметът на Днипро е съобщил, че руски ударен дрон е попаднал в девететажна сграда. В това предходно съобщение се посочва, че са пострадали трима души.

Данните за двамата ранени, огласени от Александър Ганжа, и за тримата пострадали в по-ранното съобщение са представени като отделни последователни съобщения за атаките. От тях не следва, че броят на пострадалите трябва да бъде събиран.

Източници: pravda.com.ua