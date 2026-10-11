Тръмп предложи Атлантическият или Тихият океан да носят името му

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи Атлантическият или Тихият океан да бъдат преименувани, като сред възможните названия посочи „Океан Тръмп“ и „Океан на Америките“. Той направи изказването си на предизборен митинг в Кларксвил, щата Тенеси.

„Имаме нужда от океан. Затова си мислех или за Атлантическия, или за Тихия океан. Ще го наречем „Океан Тръмп“ или „Океан на Америките“, или нещо подобно. Трябва да го направим, преди да си тръгна“, каза президентът пред свои поддръжници.

Тръмп добави, че Съединените щати се нуждаят и от „велика река“, но уточни, че няма да променя името на Мисисипи. „Обичам Мисисипи“, каза той, обяснявайки, че реката е свързана с щата Тенеси.

Според „Вашингтон пост“ Тръмп е представил идеята като част от поредицата си предложения за промяна на географски названия. През 2025 г. той разпореди федералните институции да използват названието „Американски залив“ вместо „Мексикански залив“, а през август 2026 г. обяви американската част на езеро Онтарио за „Американско езеро“.

На митинга президентът отново спомена и възможността Ормузкият проток да бъде наречен „Проток Тръмп“. Според Fox News той е свързал предложението с твърдението, че САЩ контролират стратегическия воден път.

Към момента няма обявен официален указ или процедура за преименуване на Атлантическия или Тихия океан. Fox News отбелязва, че Тръмп не е представил формален план, а изказването му е било направено в рамките на по-широка реч пред избиратели.

Промяната на названието на океан би имала последици отвъд американската администрация, тъй като Атлантическият и Тихият океан са международно утвърдени географски имена. Засега не е съобщено дали Белият дом или американските органи по географските названия подготвят конкретни действия.

Източници: washingtonpost.com, foxnews.com