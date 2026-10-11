Саудитска Арабия прехвана нова балистична ракета на хусите

Балистична ракета, изстреляна от хусите, е била прехваната и унищожена в провинция Ел-Хардж в Саудитска Арабия. Това съобщи Турки ал-Малики, говорител на водената от Рияд арабска коалиция в Йемен.

„Баллистична ракета, изстреляна от хусите, беше прехваната и унищожена“, заяви ал-Малики.

Съобщението идва на фона на серия ракетни атаки срещу Саудитска Арабия. На 8 октомври коалицията съобщи за прехващането на две балистични ракети, след като хусите обявиха удар по летището в Рияд. При атаката самолет на Saudia Airlines беше обхванат от пожар и сериозно повреден. По данни на източници на Ройтерс той може да е бил поразен от отломки от прехваната ракета или от друг боеприпас.

12 загинали при последвалия удар по летището

При последвал ракетен удар по международното летище „Крал Халид“ в Рияд са загинали 12 души, а 309 са били ранени. Данните са на саудитската Главна дирекция за гражданска авиация. Сред загиналите има четирима саудитски граждани, двама граждани на Бангладеш и по един гражданин на САЩ, Египет, Йордания, Сирия, Палестина и Судан.

След атаката работата на летището беше временно преустановена, докато се оценяват щетите. Саудитската коалиция определи удара като тежко нарушение и обеща „решителен отговор“.

Военната ескалация в Йемен продължава

Напрежението се засилва паралелно с офанзива на международно признатото правителство на Йемен срещу хусите. На 4 октомври ръководителят на йеменския президентски съвет Ришад ал-Алими обяви началото на военна операция за възстановяване на контрола върху територии, които остават извън властта на правителството.

По думите му решението е свързано с увеличаването на атаките срещу цивилни, държавни обекти, съседни държави и международни маршрути. Новото прехващане на ракета показва, че ракетните удари и противоракетната отбрана остават във фокуса на конфликта между хусите и водената от Саудитска Арабия коалиция.

Източници: apnews.com, saudigazette.com.sa