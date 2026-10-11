Словения гласува на четири референдума – един законодателен и три консултативни. Допитванията засягат парламентарните разследвания, финансирането на националната медия РТВ Сло, социалните помощи и правото на глас на граждани на трети държави на местни избори.

Вот за парламентарните разследвания

Законодателният референдум е свързан с промени в закона за парламентарните разследвания, приети от парламента през май. Избирателите трябва да решат дали лица, които са разследвани или са потенциални заподозрени в рамките на парламентарна процедура, да могат да поискат конституционна оценка на разследването.

Искането за допитването е внесено с близо 45 000 граждански подписа от бивши членове на парламентарната комисия за човешките права. Според инициаторите промените премахват една от ключовите защити срещу политически злоупотреби с парламентарните разследвания. В кампанията за събиране на подписите са се включили и опозиционни партии.

Три необвързващи допитвания

По предложение на управляващата коалиция около Словенската демократична партия и партия „Ресница“ парламентът е насрочил още три консултативни референдума.

Гласоподавателите се произнасят по въпроса за премахването на потребителската такса за националната медия РТВ Сло, за правото на социални помощи на трудоспособни лица и за правото на глас на граждани на трети държави на местни избори.

Резултатите от тези три допитвания няма да задължат властите да предприемат конкретни действия. За разлика от тях, резултатът от законодателния референдум ще бъде задължителен за парламента. Ако мнозинството гласува против промените в закона, депутатите няма да могат да ги приемат и прилагат, нито да въвеждат нови разпоредби, които практически им противоречат.

Опозиционно предложение не стигна до бюлетината

„Движение Свобода“, Социалдемократите и „Левица“ са предложили и референдум за освобождаването на председателя на парламента Зоран Стеванович. Това допитване обаче не е включено в днешното гласуване.

Кампанията приключи в полунощ на 9 октомври, когато започна предизборната тишина. Тя продължава до края на изборния ден.

Източници: bta.bg