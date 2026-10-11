Алегри: Де Бройне може да удължи кариерата си

Кевин де Бройне вкара два гола при победата на Наполи с 3:0 над Фрозиноне, а след мача треньорът Макс Алегри обясни защо използва белгиеца на по-дефанзивна позиция в халфовата линия. Наставникът призна, че промяната не допада напълно на футболиста, но според него тя може да помогне на Де Бройне да удължи кариерата си.

„Казах му, че на тази позиция може да удължи кариерата си с поне още две години“, заяви Алегри пред „Скай Спорт Италия“.

Де Бройне откри резултата след повторно изпълнение на дузпа. Първоначално Расмус Хойлунд застана зад топката, но ударът му беше спасен. След намеса на ВАР наказателният удар беше изпълнен отново заради навлизане на футболисти на Фрозиноне в наказателното поле, а този път белгиецът пое отговорността и не сгреши.

Ноа Ланг удвои преднината на домакините с добавка след спасен изстрел на Джовани Ди Лоренцо. В добавеното време Де Бройне получи подаване от Джоване и оформи крайното 3:0 с второто си попадение в мача.

Алегри вижда Де Бройне като плеймейкър

Според Алегри по-дълбоката позиция позволява на Де Бройне да диктува темпото с пасовете си, без да изразходва толкова сили в спринтове, колкото при схемата 4-2-3-1.

„Той е изключителен състезател и по мое мнение е още по-впечатляващ като плеймейкър в двойката вътрешни полузащитници“, каза треньорът.

Алегри отбеляза, че Де Бройне дълго време се е възстановявал от травма през миналия сезон. По думите му и Андре-Франк Замбо Ангиса, и Били Гилмор са имали контузии, заради което на отбора е необходимо време, за да достигне оптимална форма.

Треньорът защити Бадиашил

Алегри коментира и ситуацията около Бадиашил, който беше критикуван след грешка в дербито с Интер. Треньорът заяви, че футболистите не трябва да бъдат оценявани само заради единични пропуски.

„Всички бъркаме, а понякога тези моменти струват скъпо“, каза Алегри и добави, че Бадиашил е отсъствал дълго. Според наставника качествата на защитника трябва да се преценяват на базата на целия сезон.

След успеха Наполи и Фрозиноне имат по 10 точки. Наполи е осми, а Фрозиноне заема деветото място.

Източници: sportal.bg