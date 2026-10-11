Дания предлага физическа намеса на учители в клас

Датското правителство внесе законопроект, който ще даде на учителите по-ясни правомощия за физическа намеса при конфликти в училище. Предложението все още не е закон, а първото му четене в датския парламент е насрочено за 10 ноември 2026 г.

Законопроектът е внесен на 8 октомври от министъра на образованието Магнус Хойнике. Ако бъде одобрен, промените се очаква да започнат да действат от август 2027 г.

Кога ще бъде разрешена физическа намеса

Предложението се отнася до държавните, свободните и частните училища. Физическа намеса ще бъде възможна само по изключение, когато всички подходящи и по-малко ограничителни средства са изчерпани.

Правилата обхващат пет основни ситуации: когато ученик поврежда вещи или имущество, физически посегне на друг човек, поставя себе си или другиго в опасност, упражнява психически тормоз или съществено нарушава учебния процес за останалите ученици.

Намесата трябва да бъде пропорционална на ситуацията, да продължи възможно най-кратко и да се извърши по най-щадящия начин. При по-леките случаи учителят първо трябва да опита разговор, насочване или извеждане от конкретната ситуация без принуда.

Данни за насилието в училищата

„Учителите не трябва да се съмняват какво имат право да правят, когато ситуацията ескалира. И никой учител не бива да се страхува от уволнение, защото се е намесил, когато това е било необходимо при тежка ситуация“, заяви министърът на образованието Магнус Хойнике.

Предложението идва след проучване на датското Министерство на образованието, според което повече от една четвърт от учителите са забелязали увеличение на насилственото и агресивното поведение в училищата. Всяка пета паралелка е съобщила, че насилието е било насочено и срещу учители.

Според Датския учителски съюз един на всеки трима учители през последната година е избягвал физически контакт при опит да възстанови реда в класната стая заради страх от негативни последици.

„При сегашните правила учителят в някои ситуации може да се наложи да изчака, докато конфликтът ескалира сериозно, преди да има право да се намеси“, заяви председателят на съюза Гордън Йорсков Мадсен.

Учителският съюз подкрепя промяната, но иска превенция

Датският учителски съюз подкрепя законопроекта, но подчертава, че физическата намеса не може да бъде основното решение на проблемите в училище. Организацията настоява за повече квалифицирани учители, повече време за работа с учениците, повече часове с двама преподаватели и по-бърза специална подкрепа за децата, които се нуждаят от нея.

Предишен законопроект по темата не е стигнал до гласуване преди парламентарните избори. Новият текст ще бъде обсъден първо в парламента, след което предстоят работа в комисия и последващи четения.

Източници: theintelligent.dk, danskekommuner.dk, skolporten.se