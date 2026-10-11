Новини
Свят »
Дания »
Дания предлага физическа намеса на учители в клас

Дания предлага физическа намеса на учители в клас

11 Октомври, 2026 10:12 790 14

  • дания-
  • датски училища-
  • учители-
  • физическа намеса-
  • училищно насилие

Тя ще бъде разрешена само по изключение, при опасност, насилие или сериозно нарушаване на учебния процес

Дания предлага физическа намеса на учители в клас - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Датското правителство внесе законопроект, който ще даде на учителите по-ясни правомощия за физическа намеса при конфликти в училище. Предложението все още не е закон, а първото му четене в датския парламент е насрочено за 10 ноември 2026 г.

Законопроектът е внесен на 8 октомври от министъра на образованието Магнус Хойнике. Ако бъде одобрен, промените се очаква да започнат да действат от август 2027 г.

Кога ще бъде разрешена физическа намеса

Предложението се отнася до държавните, свободните и частните училища. Физическа намеса ще бъде възможна само по изключение, когато всички подходящи и по-малко ограничителни средства са изчерпани.

Правилата обхващат пет основни ситуации: когато ученик поврежда вещи или имущество, физически посегне на друг човек, поставя себе си или другиго в опасност, упражнява психически тормоз или съществено нарушава учебния процес за останалите ученици.

Намесата трябва да бъде пропорционална на ситуацията, да продължи възможно най-кратко и да се извърши по най-щадящия начин. При по-леките случаи учителят първо трябва да опита разговор, насочване или извеждане от конкретната ситуация без принуда.

„Учителите не трябва да се съмняват какво имат право да правят, когато ситуацията ескалира. И никой учител не бива да се страхува от уволнение, защото се е намесил, когато това е било необходимо при тежка ситуация“, заяви министърът на образованието Магнус Хойнике.

Данни за насилието в училищата

Предложението идва след проучване на датското Министерство на образованието, според което повече от една четвърт от учителите са забелязали увеличение на насилственото и агресивното поведение в училищата. Всяка пета паралелка е съобщила, че насилието е било насочено и срещу учители.

Според Датския учителски съюз един на всеки трима учители през последната година е избягвал физически контакт при опит да възстанови реда в класната стая заради страх от негативни последици.

„При сегашните правила учителят в някои ситуации може да се наложи да изчака, докато конфликтът ескалира сериозно, преди да има право да се намеси“, заяви председателят на съюза Гордън Йорсков Мадсен.

Учителският съюз подкрепя промяната, но иска превенция

Датският учителски съюз подкрепя законопроекта, но подчертава, че физическата намеса не може да бъде основното решение на проблемите в училище. Организацията настоява за повече квалифицирани учители, повече време за работа с учениците, повече часове с двама преподаватели и по-бърза специална подкрепа за децата, които се нуждаят от нея.

Предишен законопроект по темата не е стигнал до гласуване преди парламентарните избори. Новият текст ще бъде обсъден първо в парламента, след което предстоят работа в комисия и последващи четения.

Източници: theintelligent.dk, danskekommuner.dk, skolporten.se


Дания
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    27 0 Отговор
    Скоро ще открият и топлата вода❗

    Коментиран от #7

    10:14 11.10.2026

  • 2 Фен

    20 0 Отговор
    Предполагам, ще шамарят децата, които не искат да си сменят пола?😂

    10:17 11.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гравиня Бони

    12 0 Отговор
    На колене с пирончета и бой с пръчка по ръцете.

    Коментиран от #5, #9, #14

    10:19 11.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Булпсихопатъ":

    Ами то всичко НОВО е
    добре забравено СТАРО❗
    Доли елтротинетките, "открити" наскоро, всъщност са на повече от 100 години.
    При това точно в днешния си вид😉

    Коментиран от #10

    10:22 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 бабаП0тка

    2 2 Отговор
    Вчера питаше за теб. Каза, че и липсваш. Ха,ха,ха

    10:24 11.10.2026

  • 9 Що трият

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гравиня Бони":

    Казах, че те гледах по телевизията и ти обясни, защо така се изписва титлата ти, с буквата "В"😂

    10:31 11.10.2026

  • 10 Така е

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "🦉🦉🦉🦉":

    Боят винаги е бил най-доброто средство за възпитание.

    10:33 11.10.2026

  • 11 Зеления

    9 0 Отговор
    Датчаните за пети път ми се издигат в очите:
    1. Единствено те изпратиха на България малка но все пак някаква сума компенсация за безплатното въоръжение което дадохме на Украйна, сумата естествено не може да компенсира дадено, но е показателно за чувството на справедливост на датското правителство
    2. Обикновенно Дания, Швеция, Финландия, Норвегия се подкрепят в абсолютно всичко, при Евровизия всички други скандинавски страни гласуваха с максимум точки една за друга - само датчаните гласуваха максимум за България
    3. Ето сега с физическата намеса на учителите са стигнали до извода, че либералния мироглед обхванал Европа е пълна глупост
    4. Дания беше страната въвела закон, че аптеки, магазини и др. места задължително трябва да приемат И ПАРИ В БРОЙ
    5. Дания предвидливо си изиска дерогация от ЕС, никога да не приема еврото.

    Просто едно ОГРОМНО БРАВО на датчаните за всичко !

    10:35 11.10.2026

  • 12 ,,😉😉😉

    7 1 Отговор
    Честно казано въвеждат методите на Макаренко, защо трябва да се лъжем?

    10:38 11.10.2026

  • 13 Стоянчо Пуканката

    6 0 Отговор
    Методът "Макаренко" винаги е водел до добри резултати.(Абе Руската школа си е класика, и туй то!). Малките недорасляци трябва да бъдат ошамарвани от време на време, за да стана ора...

    10:45 11.10.2026

  • 14 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гравиня Бони":

    Така беше на времето обаче без пирончета.Само с пръчка

    10:45 11.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания