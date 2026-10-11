Уиткоф и Къшнър може да посетят Москва до две седмици

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър може да посетят Москва през следващите две седмици за нови преговори с руското ръководство относно прекратяването на войната в Украйна. Възможността за предстоящо посещение е потвърдена от източници, цитирани от ТАСС.
„Такава вероятност действително съществува. Подробностите ще бъдат съгласувани“, заявява един от източниците. Засега няма определена дата за пристигането на американските представители в руската столица.
Информацията идва след телефонния разговор между Доналд Тръмп и Владимир Путин на 9 октомври. По-рано Axios съобщи, че Вашингтон обмисля нова дипломатическа инициатива, която да позволи преодоляване на застоя в преговорите за прекратяване на руско-украинската война.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също не изключи посещение на Уиткоф и Къшнър през октомври, но уточни, че няма потвърждение дали то ще се състои в този срок. По думите му Москва е готова да приеме американските преговарящи, ако те решат да представят новите предложения за уреждане на конфликта.
На 9 октомври в Маями се проведоха консултации с участието на представители на САЩ, Украйна и европейски държави. Обсъждани са възможности за деескалация и прекратяване на войната преди настъпването на зимата, както и гаранции за сигурността на Украйна, възстановяването на страната и перспективите за европейската ѝ интеграция.
Сред разглежданите предложения е частично прекратяване на огъня, което да включва спиране на ударите срещу енергийната инфраструктура и корабите, превозващи зърно. Вашингтон се стреми да постигне дипломатически напредък преди междинните избори за Конгреса на САЩ на 3 ноември.
Възможното посещение в Москва се обсъжда и на фона на съобщенията за договорено между Вашингтон и Москва частично облекчаване на санкциите, свързано с доставките на руски дизел.
Въпреки активизирането на дипломатическите контакти засега няма обявено споразумение за прекратяване на военните действия. Не е потвърдено и дали Уиткоф и Къшнър ще проведат нова среща с Владимир Путин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госあ
Коментиран от #3, #28
14:13 11.10.2026
2 Селянин
Коментиран от #4
14:14 11.10.2026
3 Дъртак,
До коментар #1 от "Госあ":Ще додрапаш ли до следващата пенсия?
14:16 11.10.2026
4 Зрител
До коментар #2 от "Селянин":Гледам снимката и виждам само двама клоуни.
Коментиран от #8, #9
14:19 11.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
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8 Шорт
До коментар #4 от "Зрител":Просяците не могат да избират! Рано или късно всички отиват на червеното килимче в Москва! Америка е банкрутирала!
Коментиран от #15
14:22 11.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Майдан 2014
14:24 11.10.2026
11 Историк
Коментиран от #27
14:24 11.10.2026
12 ХиХи
14:27 11.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 🦉🦉🦉🦉
14:31 11.10.2026
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16 Този коментар е премахнат от модератор.
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19 Путин гол до кръста на конь
До коментар #17 от "Зрител":Абцелюто съм съгласен!
14:42 11.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тодор Колев
14:50 11.10.2026
23 Тодор Живков
Коментиран от #24, #26
14:51 11.10.2026
24 Румен Р@деф
До коментар #23 от "Тодор Живков":Снишаваме се!
14:51 11.10.2026
25 Клитемнестра
14:53 11.10.2026
26 ....
До коментар #23 от "Тодор Живков":Тва са големи бизнесмени
14:54 11.10.2026
27 Кенеди
До коментар #11 от "Историк":Ма комунистическата нафта не смърди бе.
14:55 11.10.2026
28 По точно
До коментар #1 от "Госあ":Няма как да я разделят. Ще натискат Зеленски да капитулира и цяла Украйна да бъде придадена към Русия. А минералните суровини да се владеят от САЩ.
15:35 11.10.2026