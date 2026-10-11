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Уиткоф и Къшнър може да посетят Москва до две седмици
  Тема: Украйна

Уиткоф и Къшнър може да посетят Москва до две седмици

11 Октомври, 2026 14:11 911 28

  • русия-
  • украйна-
  • сащ-
  • преговори-
  • стив уиткоф-
  • джаред къшнър

Представителите на Доналд Тръмп подготвят нов кръг преговори за прекратяване на войната в Украйна

Уиткоф и Къшнър може да посетят Москва до две седмици - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър може да посетят Москва през следващите две седмици за нови преговори с руското ръководство относно прекратяването на войната в Украйна. Възможността за предстоящо посещение е потвърдена от източници, цитирани от ТАСС.

„Такава вероятност действително съществува. Подробностите ще бъдат съгласувани“, заявява един от източниците. Засега няма определена дата за пристигането на американските представители в руската столица.

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Информацията идва след телефонния разговор между Доналд Тръмп и Владимир Путин на 9 октомври. По-рано Axios съобщи, че Вашингтон обмисля нова дипломатическа инициатива, която да позволи преодоляване на застоя в преговорите за прекратяване на руско-украинската война.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също не изключи посещение на Уиткоф и Къшнър през октомври, но уточни, че няма потвърждение дали то ще се състои в този срок. По думите му Москва е готова да приеме американските преговарящи, ако те решат да представят новите предложения за уреждане на конфликта.

На 9 октомври в Маями се проведоха консултации с участието на представители на САЩ, Украйна и европейски държави. Обсъждани са възможности за деескалация и прекратяване на войната преди настъпването на зимата, както и гаранции за сигурността на Украйна, възстановяването на страната и перспективите за европейската ѝ интеграция.

Сред разглежданите предложения е частично прекратяване на огъня, което да включва спиране на ударите срещу енергийната инфраструктура и корабите, превозващи зърно. Вашингтон се стреми да постигне дипломатически напредък преди междинните избори за Конгреса на САЩ на 3 ноември.

Възможното посещение в Москва се обсъжда и на фона на съобщенията за договорено между Вашингтон и Москва частично облекчаване на санкциите, свързано с доставките на руски дизел.

Въпреки активизирането на дипломатическите контакти засега няма обявено споразумение за прекратяване на военните действия. Не е потвърдено и дали Уиткоф и Къшнър ще проведат нова среща с Владимир Путин.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    15 5 Отговор
    ше разделят украина. За ЕС - сметката 😆

    Коментиран от #3, #28

    14:13 11.10.2026

  • 2 Селянин

    4 8 Отговор
    Циркаджии.

    Коментиран от #4

    14:14 11.10.2026

  • 3 Дъртак,

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    Ще додрапаш ли до следващата пенсия?

    14:16 11.10.2026

  • 4 Зрител

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Селянин":

    Гледам снимката и виждам само двама клоуни.

    Коментиран от #8, #9

    14:19 11.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Шорт

    12 7 Отговор

    До коментар #4 от "Зрител":

    Просяците не могат да избират! Рано или късно всички отиват на червеното килимче в Москва! Америка е банкрутирала!

    Коментиран от #15

    14:22 11.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Майдан 2014

    7 6 Отговор
    Фащ нямат дума та - те загубиха войната си срещу Русия.

    14:24 11.10.2026

  • 11 Историк

    6 8 Отговор
    Американските анализатори се подиграват на тръмп, който в отчаянието си да остане във властта предава интересите на държавата Тръмпландия на Путин. Мафиотският клан Тръмп се е вкопал навсякъде и той си въобразява, че зет му къшнър и частния му брокер Уиткоф държат световната сигурност като заложник в сделките им с Путин. Няма как да му се получи.

    Коментиран от #27

    14:24 11.10.2026

  • 12 ХиХи

    8 3 Отговор
    Витьок и Зетьок ги пращат да спрат за три дни бомбенето на Киев, водата нема да дойде, ама зеля ша ползва голден веце

    14:27 11.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 🦉🦉🦉🦉

    7 2 Отговор
    Разделяха Корея, разделяха Виетнам, разделяха Берлин.... май на ред е У...йна🤔❗

    14:31 11.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Путин гол до кръста на конь

    2 5 Отговор

    До коментар #17 от "Зрител":

    Абцелюто съм съгласен!

    14:42 11.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тодор Колев

    1 3 Отговор
    Къци Вапцаров да направи едно специално издание на двамата пациенти Кой е по- по- най-

    14:50 11.10.2026

  • 23 Тодор Живков

    0 3 Отговор
    Да се снишаваме братя!

    Коментиран от #24, #26

    14:51 11.10.2026

  • 24 Румен Р@деф

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Тодор Живков":

    Снишаваме се!

    14:51 11.10.2026

  • 25 Клитемнестра

    2 3 Отговор
    Нафтата на руснаците върви с бонус чума!

    14:53 11.10.2026

  • 26 ....

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тодор Живков":

    Тва са големи бизнесмени

    14:54 11.10.2026

  • 27 Кенеди

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Историк":

    Ма комунистическата нафта не смърди бе.

    14:55 11.10.2026

  • 28 По точно

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    Няма как да я разделят. Ще натискат Зеленски да капитулира и цяла Украйна да бъде придадена към Русия. А минералните суровини да се владеят от САЩ.

    15:35 11.10.2026

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