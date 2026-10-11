Уиткоф и Къшнър може да посетят Москва до две седмици

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър може да посетят Москва през следващите две седмици за нови преговори с руското ръководство относно прекратяването на войната в Украйна. Възможността за предстоящо посещение е потвърдена от източници, цитирани от ТАСС.

„Такава вероятност действително съществува. Подробностите ще бъдат съгласувани“, заявява един от източниците. Засега няма определена дата за пристигането на американските представители в руската столица.

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Информацията идва след телефонния разговор между Доналд Тръмп и Владимир Путин на 9 октомври. По-рано Axios съобщи, че Вашингтон обмисля нова дипломатическа инициатива, която да позволи преодоляване на застоя в преговорите за прекратяване на руско-украинската война.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също не изключи посещение на Уиткоф и Къшнър през октомври, но уточни, че няма потвърждение дали то ще се състои в този срок. По думите му Москва е готова да приеме американските преговарящи, ако те решат да представят новите предложения за уреждане на конфликта.

На 9 октомври в Маями се проведоха консултации с участието на представители на САЩ, Украйна и европейски държави. Обсъждани са възможности за деескалация и прекратяване на войната преди настъпването на зимата, както и гаранции за сигурността на Украйна, възстановяването на страната и перспективите за европейската ѝ интеграция.

Сред разглежданите предложения е частично прекратяване на огъня, което да включва спиране на ударите срещу енергийната инфраструктура и корабите, превозващи зърно. Вашингтон се стреми да постигне дипломатически напредък преди междинните избори за Конгреса на САЩ на 3 ноември.

Възможното посещение в Москва се обсъжда и на фона на съобщенията за договорено между Вашингтон и Москва частично облекчаване на санкциите, свързано с доставките на руски дизел.

Въпреки активизирането на дипломатическите контакти засега няма обявено споразумение за прекратяване на военните действия. Не е потвърдено и дали Уиткоф и Къшнър ще проведат нова среща с Владимир Путин.