Дронове на ВСУ отново удариха позиция на ПВО край Сочи

Пожар е избухнал на позиция на руска система за противовъздушна отбрана край Сочи в нощта срещу 11 октомври. Сателитната система NASA FIRMS е регистрирала огнището в 02:29 часа местно време.
Мониторинговата група „Кримски вятър“ съобщи за пожар във военна част на ПВО с номер 03110 на федералната територия „Сириус“, близо до Сочи. Преди това в района е била обявена въздушна тревога, а полетите от и до местното летище са били временно ограничени.
Според военния портал „Милитарни“ позицията е била атакувана от ударни дронове на Силите за отбрана на Украйна. Няма официално потвърждение за размера на щетите по руската техника или за причината за пожара.
Предишен удар по системата С-300
Това е вторият съобщен случай на поражение на руска позиция за ПВО на същото място в рамките на около месец. При предишната атака е била засегната система С-300, последвана от детонация на ракети. По данни, цитирани от „Милитарни“, тогава са били поразени както пусковата установка, така и районът, в който са били разположени допълнителни елементи на комплекса.
При същата атака са били нанесени удари и по нефтената инфраструктура в района на Сочи. Анализ на сателитни снимки е показал, че в база на „Роснефт“ са били унищожени шест резервоара, а в обект на „Лукойл-Югнафтопродукт“ са били унищожени или повредени още три.
Ограничения на летището
Росавиация въведе ограничения за приемането и изпращането на самолети на летище Сочи в нощта срещу 11 октомври. По данни на „Интерфакс“ мерките са били отменени в 09:21 часа московско време, но летището е останало затворено по технически причини до 11:12 часа.
Руските авиационни власти съобщиха и за паднали отломки от дрон на територията на летището. В административна сграда е възникнал пожар, който е бил потушен, без да има пострадали. Отломки са паднали и на други места в Сочи, като е съобщено за щети по частни имоти и хотелски обекти.
Към момента няма независимо потвърждение за вида на използваните дронове, за нанесени щети по позицията на ПВО или за поражения сред военнослужещи.
Източници: unian.net, interfax.ru, militarnyi.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зелен потник
18:50 11.10.2026
2 Мишел
18:51 11.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гробар
Коментиран от #8, #11
19:05 11.10.2026
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8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 хахахахха
19:13 11.10.2026
10 Гошо
19:14 11.10.2026
11 да питам
До коментар #5 от "Гробар":Няколкото цента заслужават ли си травмите които ще получиш заради надрасканото?
Коментиран от #13
19:15 11.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гробар
До коментар #11 от "да питам":Не знам за какви центове говориш. 25 години бъхтам, получавал съм си заплатата в лева и съм платил толкова данъци, колкото ти няма да можеш да платиш за девет живота. А най-голямата грешка на руснаците беше, че се отрекоха от Сталин и неговото наследство. Питай китайците. След като Хрушчов оплю Сталин китайците загубиха всякакво уважение към руснаците. Виж сега къде са те и къде е Русия. А можеше да е наоборот.
19:22 11.10.2026