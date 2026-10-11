Дронове на ВСУ отново удариха позиция на ПВО край Сочи

Пожар е избухнал на позиция на руска система за противовъздушна отбрана край Сочи в нощта срещу 11 октомври. Сателитната система NASA FIRMS е регистрирала огнището в 02:29 часа местно време.

Мониторинговата група „Кримски вятър“ съобщи за пожар във военна част на ПВО с номер 03110 на федералната територия „Сириус“, близо до Сочи. Преди това в района е била обявена въздушна тревога, а полетите от и до местното летище са били временно ограничени.

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Според военния портал „Милитарни“ позицията е била атакувана от ударни дронове на Силите за отбрана на Украйна. Няма официално потвърждение за размера на щетите по руската техника или за причината за пожара.

Предишен удар по системата С-300

Това е вторият съобщен случай на поражение на руска позиция за ПВО на същото място в рамките на около месец. При предишната атака е била засегната система С-300, последвана от детонация на ракети. По данни, цитирани от „Милитарни“, тогава са били поразени както пусковата установка, така и районът, в който са били разположени допълнителни елементи на комплекса.

При същата атака са били нанесени удари и по нефтената инфраструктура в района на Сочи. Анализ на сателитни снимки е показал, че в база на „Роснефт“ са били унищожени шест резервоара, а в обект на „Лукойл-Югнафтопродукт“ са били унищожени или повредени още три.

Ограничения на летището

Росавиация въведе ограничения за приемането и изпращането на самолети на летище Сочи в нощта срещу 11 октомври. По данни на „Интерфакс“ мерките са били отменени в 09:21 часа московско време, но летището е останало затворено по технически причини до 11:12 часа.

Руските авиационни власти съобщиха и за паднали отломки от дрон на територията на летището. В административна сграда е възникнал пожар, който е бил потушен, без да има пострадали. Отломки са паднали и на други места в Сочи, като е съобщено за щети по частни имоти и хотелски обекти.

Към момента няма независимо потвърждение за вида на използваните дронове, за нанесени щети по позицията на ПВО или за поражения сред военнослужещи.

Източници: unian.net, interfax.ru, militarnyi.com