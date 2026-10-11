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Дронове на ВСУ отново удариха позиция на ПВО край Сочи
  Тема: Украйна

Дронове на ВСУ отново удариха позиция на ПВО край Сочи

11 Октомври, 2026 18:47 500 13

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  • украйна-
  • сириус

Пожарът е засечен от спътници в района на военна част 03110. Месец по-рано там беше поразена руска система С-300

Дронове на ВСУ отново удариха позиция на ПВО край Сочи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожар е избухнал на позиция на руска система за противовъздушна отбрана край Сочи в нощта срещу 11 октомври. Сателитната система NASA FIRMS е регистрирала огнището в 02:29 часа местно време.

Мониторинговата група „Кримски вятър“ съобщи за пожар във военна част на ПВО с номер 03110 на федералната територия „Сириус“, близо до Сочи. Преди това в района е била обявена въздушна тревога, а полетите от и до местното летище са били временно ограничени.

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Според военния портал „Милитарни“ позицията е била атакувана от ударни дронове на Силите за отбрана на Украйна. Няма официално потвърждение за размера на щетите по руската техника или за причината за пожара.

Предишен удар по системата С-300

Това е вторият съобщен случай на поражение на руска позиция за ПВО на същото място в рамките на около месец. При предишната атака е била засегната система С-300, последвана от детонация на ракети. По данни, цитирани от „Милитарни“, тогава са били поразени както пусковата установка, така и районът, в който са били разположени допълнителни елементи на комплекса.

При същата атака са били нанесени удари и по нефтената инфраструктура в района на Сочи. Анализ на сателитни снимки е показал, че в база на „Роснефт“ са били унищожени шест резервоара, а в обект на „Лукойл-Югнафтопродукт“ са били унищожени или повредени още три.

Ограничения на летището

Росавиация въведе ограничения за приемането и изпращането на самолети на летище Сочи в нощта срещу 11 октомври. По данни на „Интерфакс“ мерките са били отменени в 09:21 часа московско време, но летището е останало затворено по технически причини до 11:12 часа.

Руските авиационни власти съобщиха и за паднали отломки от дрон на територията на летището. В административна сграда е възникнал пожар, който е бил потушен, без да има пострадали. Отломки са паднали и на други места в Сочи, като е съобщено за щети по частни имоти и хотелски обекти.

Към момента няма независимо потвърждение за вида на използваните дронове, за нанесени щети по позицията на ПВО или за поражения сред военнослужещи.

Източници: unian.net, interfax.ru, militarnyi.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зелен потник

    4 1 Отговор
    - Абе, два от тях са кривнали малко към българската зона на Черно море, но съм пратил наш човек да потули нещата

    18:50 11.10.2026

  • 2 Мишел

    10 0 Отговор
    Списъкът на руските удари в Украйна за деня е две страници.

    18:51 11.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гробар

    1 3 Отговор
    Време е за новия Сталин. Руснаците трябва бързо да го открият. Иначе лошо им се пише. Руските олигарси ще разкостят държавата.

    Коментиран от #8, #11

    19:05 11.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 хахахахха

    2 0 Отговор
    да не се окаже че ПВО край Сочи е свалило вражески дронове,миленчо често прави такива грешки...

    19:13 11.10.2026

  • 10 Гошо

    2 1 Отговор
    Е отворих я тая карта на НАСА е в Сочи пожар няма Ама в Турция колкото щеш Според НАСА де

    19:14 11.10.2026

  • 11 да питам

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гробар":

    Няколкото цента заслужават ли си травмите които ще получиш заради надрасканото?

    Коментиран от #13

    19:15 11.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "да питам":

    Не знам за какви центове говориш. 25 години бъхтам, получавал съм си заплатата в лева и съм платил толкова данъци, колкото ти няма да можеш да платиш за девет живота. А най-голямата грешка на руснаците беше, че се отрекоха от Сталин и неговото наследство. Питай китайците. След като Хрушчов оплю Сталин китайците загубиха всякакво уважение към руснаците. Виж сега къде са те и къде е Русия. А можеше да е наоборот.

    19:22 11.10.2026

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