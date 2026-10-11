Украинец намушка мобилизатор в Лвовска област

Неизвестен мъж е ранил военнослужещ от териториален център за комплектуване и социална подкрепа (ТЦК) в град Шептицки, Лвовска област. Нападението е извършено около 16:20 часа на 11 октомври на улица „Тарнавски“, съобщава „Украинская правда“, позовавайки се на полицията в Лвовска област.

Военнослужещият е бил част от група, която уведомява граждани за мобилизацията и проверява военно-отчетни документи. По предварителни данни мъжът го е нападнал и го е ударил в шията, вероятно с нож, след което е избягал.

„Други участници в групата оказаха на пострадалия домедицинска помощ и извикаха на място „Бърза помощ“. В момента раненият се намира в реанимация“, посочва полицията в Лвовска област.

Правоохранителните органи установяват самоличността на нападателя и предприемат действия за задържането му. Към момента няма данни той да е установен или задържан, а правната квалификация на случая все още се уточнява.