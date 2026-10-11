Украинец намушка мобилизатор в Лвовска област

Неизвестен мъж е ранил военнослужещ от териториален център за комплектуване и социална подкрепа (ТЦК) в град Шептицки, Лвовска област. Нападението е извършено около 16:20 часа на 11 октомври на улица „Тарнавски“, съобщава „Украинская правда“, позовавайки се на полицията в Лвовска област.
Военнослужещият е бил част от група, която уведомява граждани за мобилизацията и проверява военно-отчетни документи. По предварителни данни мъжът го е нападнал и го е ударил в шията, вероятно с нож, след което е избягал.
„Други участници в групата оказаха на пострадалия домедицинска помощ и извикаха на място „Бърза помощ“. В момента раненият се намира в реанимация“, посочва полицията в Лвовска област.
Правоохранителните органи установяват самоличността на нападателя и предприемат действия за задържането му. Към момента няма данни той да е установен или задържан, а правната квалификация на случая все още се уточнява.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
Коментиран от #19
19:27 11.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 браво на човека
не са длъжни да стават курбан на фронта зарди зелки и мърсули и ес плъхове
Коментиран от #8
19:27 11.10.2026
4 Овчар
Коментиран от #22
19:29 11.10.2026
5 Точен
19:30 11.10.2026
6 ДОКАТО ГО Е РЪГАЛ
19:31 11.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 путин
До коментар #3 от "браво на човека":Вие сте мой човек!
Коментиран от #11
19:33 11.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Софиянец
19:35 11.10.2026
11 И МЕДАЛ ША МУ ДАДЕ
До коментар #8 от "путин":.......
19:36 11.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хихихии
19:37 11.10.2026
14 Как тъй?
19:38 11.10.2026
15 стоян георгиев
19:38 11.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ццццц
19:40 11.10.2026
18 Гледах във Фейсбук филмче
Коментиран от #20, #23
19:42 11.10.2026
19 георги стоянов
До коментар #1 от "гост":Моли се да не ти "идва на глава" щото тогава едва ли ще си толкова духовит. Жалко и за укр. и за рус., за сьжаление така и не проумяха кой и кьде е проблема!!
19:45 11.10.2026
20 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #18 от "Гледах във Фейсбук филмче":Служителите на ЕКОРАВНОВЕСИЕ са по културни в сравнение с бусификаторите В приюта кучето получава храна вода кастрация и сигурност както и следоперативно лечение Чудя се каква мотивация ще има войник който е заведен на фронта с белезници
Коментиран от #21
19:48 11.10.2026
21 Рублевка
До коментар #20 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":За една седмица подготовка ги бият, карат ги да маршируват и пълзят до припадък. Дават им "хапчета за смелост и издържливост", дрога. На фронта няма снабдяване. Хвърлят им с дрон бутилка вода на няколко човека. Пият си урината и припадат.
Коментиран от #31, #32
19:54 11.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #18 от "Гледах във Фейсбук филмче":Интересно как на този човек ще му дадат оръжие в ръцете и ще разчитат на него Ами ако нещо в главата му се обърка Той така и така вече е загинал геройски Защо да не направи нещо запомнящо се
19:56 11.10.2026
24 ами
Само вижте, как циничнодолно са го измислили нацистите "териториален център за комплектуване и социална подкрепа"!?
19:59 11.10.2026
25 Бг гражданин
20:02 11.10.2026
26 Теслатъ
20:06 11.10.2026
27 Мисирки
Леко така завоалирано !
Абе направо бият и вкарват в буса и на фронта
А дано и на Милен дойдат да му връчат тия една призовка .
20:08 11.10.2026
28 ОФ срещу киевската хунта!
20:12 11.10.2026
29 Иван
20:12 11.10.2026
30 Реалист
20:23 11.10.2026
31 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #21 от "Рублевка":Да Ви кажа честно ако на мен това ми се случи тази седмица две ще ги издържа но после После ще гледаме филма ПРОФЕСИОНАЛИСТА но в главната роля ще бъда аз
20:24 11.10.2026
32 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #21 от "Рублевка":По времето на операция Барбароса на войниците на Вермахта са давани амфетамини По три четири дни не са спали и са осъществявали дълги преходи Но точно когато е трябвало да са в топ форма настъпил СРИВ Най доброто нещо е ЛИЧНАТА МОТИВАЦИЯ Такъв войник струва теглото си в злато
20:31 11.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Луд
20:38 11.10.2026
35 678764542345678
20:47 11.10.2026
36 Марш в първи клас!
20:51 11.10.2026
37 Баце
20:54 11.10.2026
38 Даааа
20:55 11.10.2026