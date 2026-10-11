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Украинец намушка мобилизатор в Лвовска област
  Тема: Украйна

Украинец намушка мобилизатор в Лвовска област

11 Октомври, 2026 19:20, обновена 11 Октомври, 2026 19:25 1 306 38

  • украйна-
  • лвовска област-
  • тцк-
  • мобилизация-
  • нападение

Нападението е извършено по време на проверка на военно-отчетни документи в град Шептицки. Раненият е в реанимация, а нападателят се издирва

Украинец намушка мобилизатор в Лвовска област - 1
Снимка: Полиция на Лвовска област
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Неизвестен мъж е ранил военнослужещ от териториален център за комплектуване и социална подкрепа (ТЦК) в град Шептицки, Лвовска област. Нападението е извършено около 16:20 часа на 11 октомври на улица „Тарнавски“, съобщава „Украинская правда“, позовавайки се на полицията в Лвовска област.

Военнослужещият е бил част от група, която уведомява граждани за мобилизацията и проверява военно-отчетни документи. По предварителни данни мъжът го е нападнал и го е ударил в шията, вероятно с нож, след което е избягал.

„Други участници в групата оказаха на пострадалия домедицинска помощ и извикаха на място „Бърза помощ“. В момента раненият се намира в реанимация“, посочва полицията в Лвовска област.

Правоохранителните органи установяват самоличността на нападателя и предприемат действия за задържането му. Към момента няма данни той да е установен или задържан, а правната квалификация на случая все още се уточнява.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    8 24 Отговор
    хванат ли го ще е в първа щурмова група...с предимство.

    Коментиран от #19

    19:27 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 браво на човека

    65 3 Отговор
    да продължават в същия дух
    не са длъжни да стават курбан на фронта зарди зелки и мърсули и ес плъхове

    Коментиран от #8

    19:27 11.10.2026

  • 4 Овчар

    31 4 Отговор
    По официални данни на украинската хунта от началото на войната са загинали около 75.000 бойци след което армията беше попълнена със 75.000 жени..! Егати цирка..!

    Коментиран от #22

    19:29 11.10.2026

  • 5 Точен

    52 2 Отговор
    Чудя се кой е по патриот - мобилизаторът или човекът, който не иска да умира заради златните тоалетни на хунтарите...

    19:30 11.10.2026

  • 6 ДОКАТО ГО Е РЪГАЛ

    37 3 Отговор
    Е викал слава окраине.

    19:31 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 путин

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "браво на човека":

    Вие сте мой човек!

    Коментиран от #11

    19:33 11.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Софиянец

    35 1 Отговор
    Искал е да ходи на фронта, а мобилизатора не го е пускал, щото имало много доброволци вече и трябвало да чака ред 😂😂😂 да не си помислите нещо друго

    19:35 11.10.2026

  • 11 И МЕДАЛ ША МУ ДАДЕ

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "путин":

    .......

    19:36 11.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хихихии

    23 1 Отговор
    Пак ли? То това са битовизми в 404

    19:37 11.10.2026

  • 14 Как тъй?

    21 1 Отговор
    Не е патриотично. Сигурната смърт на фронта е негов дълг!

    19:38 11.10.2026

  • 15 стоян георгиев

    23 1 Отговор
    Месото отвръща на удара 😅

    19:38 11.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ццццц

    28 1 Отговор
    Какъв егоист! Сега Зеля как ще си довърши вилата в дубай, без златни клозети не върви!

    19:40 11.10.2026

  • 18 Гледах във Фейсбук филмче

    23 1 Отговор
    Вадят човека през нощта от жилището му. Разбиват вратата и нахлуват маскирани. Семейство му е в шок. Жена му крещи за помощ. Децата му плачат, а ТЦК налагат и влачат към буса.

    Коментиран от #20, #23

    19:42 11.10.2026

  • 19 георги стоянов

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Моли се да не ти "идва на глава" щото тогава едва ли ще си толкова духовит. Жалко и за укр. и за рус., за сьжаление така и не проумяха кой и кьде е проблема!!

    19:45 11.10.2026

  • 20 Дякон Унуфрий Араллампиев

    19 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гледах във Фейсбук филмче":

    Служителите на ЕКОРАВНОВЕСИЕ са по културни в сравнение с бусификаторите В приюта кучето получава храна вода кастрация и сигурност както и следоперативно лечение Чудя се каква мотивация ще има войник който е заведен на фронта с белезници

    Коментиран от #21

    19:48 11.10.2026

  • 21 Рублевка

    11 2 Отговор

    До коментар #20 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    За една седмица подготовка ги бият, карат ги да маршируват и пълзят до припадък. Дават им "хапчета за смелост и издържливост", дрога. На фронта няма снабдяване. Хвърлят им с дрон бутилка вода на няколко човека. Пият си урината и припадат.

    Коментиран от #31, #32

    19:54 11.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Дякон Унуфрий Араллампиев

    14 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гледах във Фейсбук филмче":

    Интересно как на този човек ще му дадат оръжие в ръцете и ще разчитат на него Ами ако нещо в главата му се обърка Той така и така вече е загинал геройски Защо да не направи нещо запомнящо се

    19:56 11.10.2026

  • 24 ами

    17 0 Отговор
    Разбираемо, тия които ловят смъртници за фронта и за парите на хунтата на Зеления са на долнатагнycнаизмет!
    Само вижте, как циничнодолно са го измислили нацистите "териториален център за комплектуване и социална подкрепа"!?

    19:59 11.10.2026

  • 25 Бг гражданин

    4 0 Отговор
    ☝️👊☝️

    20:02 11.10.2026

  • 26 Теслатъ

    5 0 Отговор
    Демек, бесноватия, бере душа...

    20:06 11.10.2026

  • 27 Мисирки

    9 0 Отговор
    Той уведомявал и връчвал призовки !!!
    Леко така завоалирано !
    Абе направо бият и вкарват в буса и на фронта
    А дано и на Милен дойдат да му връчат тия една призовка .

    20:08 11.10.2026

  • 28 ОФ срещу киевската хунта!

    9 0 Отговор
    Украинците водят партизанска война срещу гестапо(ткц) и фашистката хунта от Киев!

    20:12 11.10.2026

  • 29 Иван

    10 0 Отговор
    " част от група, която уведомява граждани за мобилизацията" - така ли се вече наричат щпиц командите дето ловят хора по улиците?

    20:12 11.10.2026

  • 30 Реалист

    4 0 Отговор
    В България е пълно с желаещи да защитят Украйна , като започнеш с Дайнов и приключиш с Инджев

    20:23 11.10.2026

  • 31 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Рублевка":

    Да Ви кажа честно ако на мен това ми се случи тази седмица две ще ги издържа но после После ще гледаме филма ПРОФЕСИОНАЛИСТА но в главната роля ще бъда аз

    20:24 11.10.2026

  • 32 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Рублевка":

    По времето на операция Барбароса на войниците на Вермахта са давани амфетамини По три четири дни не са спали и са осъществявали дълги преходи Но точно когато е трябвало да са в топ форма настъпил СРИВ Най доброто нещо е ЛИЧНАТА МОТИВАЦИЯ Такъв войник струва теглото си в злато

    20:31 11.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Луд

    0 0 Отговор
    Ще му хванат дедовия.

    20:38 11.10.2026

  • 35 678764542345678

    1 0 Отговор
    Ееее, мобилизатор - ами да отива той на фронта ! Само общо въстание !

    20:47 11.10.2026

  • 36 Марш в първи клас!

    0 0 Отговор
    ,,териториален център за комплектУване"...?!?!

    20:51 11.10.2026

  • 37 Баце

    0 0 Отговор
    Крайно време беше. Браво, ще се събудите, па макар и късно.

    20:54 11.10.2026

  • 38 Даааа

    0 0 Отговор
    Тези да ни взечат да се усетян кой е истинския враг. Не ми се вярва, въпреки плоблясъците на разум.

    20:55 11.10.2026

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