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Гринкевич: Европа да засили подкрепата за Украйна
  Тема: Украйна

Гринкевич: Европа да засили подкрепата за Украйна

12 Октомври, 2026 05:28 1 044 19

  • нато-
  • украйна-
  • алексус гринкевич-
  • хибридни атаки-
  • европейска сигурност

Върховният главнокомандващ на НАТО в Европа предупреди, че Русия цели да пречупи общата воля на европейските държави чрез хибридни атаки

Гринкевич: Европа да засили подкрепата за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа трябва да засили подкрепата си за Украйна, за да покаже на Русия, че целите ѝ няма да бъдат постигнати. Това заяви генерал Алексус Гринкевич, върховен главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа, по време на Варшавския форум по сигурността в коментар за Bloomberg.

По думите му руската кампания срещу Европа включва нарушения на въздушното пространство на НАТО, палежи, саботажи и кибератаки. „Те се опитват да пречупят общата ни воля“, каза Гринкевич.

Генералът посочи Дания и Германия като примери за държави, увеличили помощта си за Украйна след хибридни атаки на своя територия. „Това са подходящи ответни мерки, които показват на Русия, че целите, които се стреми да постигне, са недостижими“, заяви той.

Германия обвини Русия за опит за атака в Лайпциг

НАТО продължава основно да оставя на отделните държави да реагират самостоятелно на подобни инциденти. През септември Германия за първи път официално обвини Русия в опит за атака с дрон, натоварен с експлозиви, срещу летището в Лайпциг.

„Без съмнение не се страхувам да припиша това на Русия. Ако някоя държава поиска от мен, с удоволствие ще го кажа“, заяви Гринкевич.

Според него политическите сили в Европа, които се противопоставят на продължаването на помощта за Украйна, няма да могат да пренебрегнат значението на страната за европейската сигурност. През 2027 г. предстоят важни избори в редица европейски държави.

„Мисля, че много скоро за тях ще стане напълно очевидно какво трябва да направят и защо това е необходимо за собствената им национална сигурност“, каза върховният главнокомандващ на НАТО в Европа.

НАТО разчита на дронове и изкуствен интелект

Гринкевич се намира в Полша, за да представи планове за бърз разгром на Русия при евентуално нападение срещу територия на НАТО. Той определи публикуването на тази „теория на победата“ като средство за възпиране, което трябва да покаже на Москва какви ще бъдат последиците от подобна атака.

Дроновете и технологиите за изкуствен интелект са част от стратегията, която трябва да засили вече съществуващите предимства на НАТО, включително използването на изтребители F-35.

На въпрос дали тези планове могат да бъдат затруднени от разговорите между Доналд Тръмп и Владимир Путин за внос на дизелово гориво от Русия в САЩ, Гринкевич заяви, че се концентрира изцяло върху военните въпроси. „Възможностите се появяват и изчезват. Трябва да ги търсим и да ги използваме, когато се отворят“, каза той за опитите за диалог с цел прекратяване на войната.

На 11 октомври Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се съгласили на незабавно енергийно примирие. Володимир Зеленски обаче съобщи, че след това изявление са били нанесени удари по ТЕЦ-5 в Харков и по електроцентрала в Киев. Русия не е коментирала публично обявеното примирие.

Белият дом уточни пред Axios, че под „енергийно примирие“ Тръмп разбира прекратяване на атаките само срещу нефтопреработвателни заводи на двете страни.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коментар

    14 27 Отговор
    Тежки дни се очертават за империалистическа Русия.

    05:40 12.10.2026

  • 2 Макето

    23 12 Отговор
    Гринкевич да взима синове, дъщери, внуци и цялата си рода, и на първа линия на фронта. Да видим, дали ще “пее”същата песен.

    05:42 12.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Жал ме е за тоя и НАТОто му

    25 10 Отговор
    Какво ли ще правят след края на проекта си "Украйна", като настъпи мир, а Русия не е повече враг!
    Къде ли ще търсят нов враг, за си продължат бизнеса с преджобването на народите от Европа???
    Или ще си търсят нова почтена работа?

    От несвързаното му квичене си личи, че не му е лесно на душата!

    Коментиран от #10

    05:45 12.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 дащен

    18 1 Отговор
    Ние всичко си дадохме! Остана ни само жива сила, да пратим наШТе евроатлантици на фронта?

    06:08 12.10.2026

  • 10 Антирашист 4601

    2 19 Отговор

    До коментар #4 от "Жал ме е за тоя и НАТОто му":

    Кой иска пак рашистки ботуш в България ?

    06:11 12.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ха ха ха

    14 1 Отговор
    Откъде се пръкват тия идиоти бе!

    06:19 12.10.2026

  • 13 Мдаа!🤔

    15 1 Отговор
    Този смешник щеше да блокира Калининград. Обясниха му, какво ще му се случи, на него и НАТОто и си подви опашката! Днес пак ръси глупости!

    06:21 12.10.2026

  • 14 Антирашист 4502

    1 10 Отговор

    До коментар #11 от "Любо":

    Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава .

    06:22 12.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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