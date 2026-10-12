Черна гора затваря предсрочно преговорна глава за присъединяване към ЕС

Черна гора се очаква да затвори временно Глава 19 „Социална политика и заетост“ от преговорите за присъединяване към Европейския съюз на междуправителствена конференция в Люксембург днес, съобщи черногорската национална телевизия РТЦГ. Стъпката се предприема преди първоначално определения срок през декември, предава БТА.

Напредъкът е резултат от реформи в девет области и привеждане на законодателството в съответствие с 58 директиви на ЕС. Подобрена е нормативната рамка в областта на трудовото право, социалната защита, закрилата на децата, заетостта и борбата с дискриминацията, съобщиха от черногорското Министерство на социалното благосъстояние, грижите за семейството и демографията.

От ведомството подчертават, че следващият етап е свързан с пълното прилагане на реформите, укрепването на институциите и развитието на социалните услуги.

„Наш приоритет остава това гражданите да могат да осъществят правата си, да получат необходимата подкрепа в средата, в която живеят, и да имат повече възможности за заетост“, посочват от министерството.