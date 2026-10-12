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Черна гора затваря предсрочно преговорна глава за присъединяване към ЕС

Черна гора затваря предсрочно преговорна глава за присъединяване към ЕС

12 Октомври, 2026 07:13, обновена 12 Октомври, 2026 07:14 951 9

  • черна гора-
  • присъединяване към ес-
  • преговори

Страната отчита напредък в социалната политика и трудовото законодателство след реформи в девет области и синхронизиране с 58 директиви на Европейския съюз

Черна гора затваря предсрочно преговорна глава за присъединяване към ЕС - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Черна гора се очаква да затвори временно Глава 19 „Социална политика и заетост“ от преговорите за присъединяване към Европейския съюз на междуправителствена конференция в Люксембург днес, съобщи черногорската национална телевизия РТЦГ. Стъпката се предприема преди първоначално определения срок през декември, предава БТА.

Напредъкът е резултат от реформи в девет области и привеждане на законодателството в съответствие с 58 директиви на ЕС. Подобрена е нормативната рамка в областта на трудовото право, социалната защита, закрилата на децата, заетостта и борбата с дискриминацията, съобщиха от черногорското Министерство на социалното благосъстояние, грижите за семейството и демографията.

От ведомството подчертават, че следващият етап е свързан с пълното прилагане на реформите, укрепването на институциите и развитието на социалните услуги.

„Наш приоритет остава това гражданите да могат да осъществят правата си, да получат необходимата подкрепа в средата, в която живеят, и да имат повече възможности за заетост“, посочват от министерството.


Черна Гора
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    11 3 Отговор
    Как корумпира ЕС?!
    Позволява на една върхушка да краде едни пари от различни програми за корумпиране, и те предават и продават целия си народ!

    Коментиран от #4

    07:19 12.10.2026

  • 2 ПОБЕДАТА НА УРСУЛА

    14 3 Отговор
    Черна гора си е държава - цели 620 000 човека. ЕС-то расте.

    07:21 12.10.2026

  • 3 Цеко Сифоня

    9 2 Отговор
    Ние затворихме предсрочно лъвската глава на лева! Погребахме го окончателно и от тогава погребваме ежедневно по-много
    български глави, всеки ден в евро!

    07:28 12.10.2026

  • 4 Щв влезе

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ако я пуснат анериканците.. заедно със СМ.

    07:29 12.10.2026

  • 5 Хихихи

    6 1 Отговор
    И ес се разпада предсрочно 😅

    07:35 12.10.2026

  • 6 Един

    0 7 Отговор
    Ама нали ЕС бил фалирал и се разпадал. Копейките са в когнитивен дисонанс.

    07:40 12.10.2026

  • 7 Да питам експертите че съм глупав!

    5 0 Отговор
    А бе нали щяха да идват тук хиляди фирми като приемем €. Чакам, че съм заредил погачи за печене и вече превтасват.На мен ми харесва в клуба на богатите! Като си купя сирене 200 грама изяждам го и в опаковката слагам 4 филии хляб за 2 дни и после като ям хляб ми мирише на сирене, но ако искам сиренето да ми мирише на хляб, буцата е слагам в хляба след 2 дни хвърлям хляба и хапвам сирене с аромат на хляб.

    07:52 12.10.2026

  • 8 Хахаххахаха

    1 0 Отговор
    "преговорна глава" хахахахахах. Театрото продължава. Кой лъжете, бе? Ессср в момента ще приеме всеки който има глупостта да поиска да влезе. И Македония ще я вкарат въпреки всичко, щото на европейския тумор му трябват приемници

    09:33 12.10.2026

  • 9 А като приемат Цръна гора у ЕСсср

    1 0 Отговор
    Црън гора ще приема ли цръни хора като аФриканция и Гоймания?

    09:35 12.10.2026