Черна гора затваря предсрочно преговорна глава за присъединяване към ЕС

Черна гора се очаква да затвори временно Глава 19 „Социална политика и заетост“ от преговорите за присъединяване към Европейския съюз на междуправителствена конференция в Люксембург днес, съобщи черногорската национална телевизия РТЦГ. Стъпката се предприема преди първоначално определения срок през декември, предава БТА.
Напредъкът е резултат от реформи в девет области и привеждане на законодателството в съответствие с 58 директиви на ЕС. Подобрена е нормативната рамка в областта на трудовото право, социалната защита, закрилата на децата, заетостта и борбата с дискриминацията, съобщиха от черногорското Министерство на социалното благосъстояние, грижите за семейството и демографията.
От ведомството подчертават, че следващият етап е свързан с пълното прилагане на реформите, укрепването на институциите и развитието на социалните услуги.
„Наш приоритет остава това гражданите да могат да осъществят правата си, да получат необходимата подкрепа в средата, в която живеят, и да имат повече възможности за заетост“, посочват от министерството.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Позволява на една върхушка да краде едни пари от различни програми за корумпиране, и те предават и продават целия си народ!
Коментиран от #4
07:19 12.10.2026
2 ПОБЕДАТА НА УРСУЛА
07:21 12.10.2026
3 Цеко Сифоня
български глави, всеки ден в евро!
07:28 12.10.2026
4 Щв влезе
До коментар #1 от "Пич":Ако я пуснат анериканците.. заедно със СМ.
07:29 12.10.2026
5 Хихихи
07:35 12.10.2026
6 Един
07:40 12.10.2026
7 Да питам експертите че съм глупав!
07:52 12.10.2026
8 Хахаххахаха
09:33 12.10.2026
9 А като приемат Цръна гора у ЕСсср
09:35 12.10.2026