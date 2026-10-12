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Земетресение с магнитуд 5,2 разтърси южното крайбрежие на Перу

Земетресение с магнитуд 5,2 разтърси южното крайбрежие на Перу

12 Октомври, 2026 08:19 493 0

  • земетресение-
  • перу

Няма данни за жертви и щети, а властите изключиха опасност от цунами

Земетресение с магнитуд 5,2 разтърси южното крайбрежие на Перу - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 5,2 разтърси крайбрежната зона в южната част на Перу в неделя, без да причини жертви или материални щети, съобщиха властите, предава News.bg.

По данни на Геоложката служба на САЩ трусът е регистриран в 8:43 ч. местно време, с епицентър на 18 километра югоизточно от град Камана, в департамента Арекипа. Дълбочината му е била 44,9 километра, съобщава Асошиейтед прес.

Перуанският Център за спешни операции съобщи в социалните мрежи, че трусовете са били усетени като леки до умерени. Властите изключиха риск от цунами и започнаха оценка на уязвимите райони.

Перу се намира в Тихоокеанския „Огнен пръстен“ - зона с дължина около 40 000 километра, обхващаща вулкани и разломни линии, където се регистрират повечето земетресения в света.

През август трус с магнитуд 6,7 в перуанските Анди рани двама души и повреди жилища, здравни центрове и училища. През юли земетресение с магнитуд 5,5 в региона Хунин причини смъртта на шестима души и рани 30.

В петък земетресение с магнитуд 7,7 разтърси Панама, която също се намира в „Огнения пръстен“. При него бяха ранени 27 души.


Перу
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