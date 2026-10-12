Русия твърди, че е поразила кораб с военен товар за Одеса

Русия заяви, че е нанесла удар по кораб, превозващ военен товар към украинското черноморско пристанище Одеса. Междувременно двама души са загинали при украински атаки в Белгородска област и в контролираната от руските сили част на Донецка област, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Руското министерство на отбраната съобщи, че продължават ударите с дронове по украински пристанищни обекти и инфраструктура. Според ведомството при една от атаките е бил поразен кораб с военен товар за Одеса. Ройтерс отбелязва, че не е успяла да потвърди твърдението независимо.

Според местните власти в Белгородска област един човек е загинал при атака с дрон срещу автомобил на път близо до украинската граница. Друг човек е загинал при украински удар в контролираната от руските сили част на Донецка област, съобщиха назначените от Москва местни власти.