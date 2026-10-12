Русия твърди, че е поразила кораб с военен товар за Одеса

Русия заяви, че е нанесла удар по кораб, превозващ военен товар към украинското черноморско пристанище Одеса. Междувременно двама души са загинали при украински атаки в Белгородска област и в контролираната от руските сили част на Донецка област, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Руското министерство на отбраната съобщи, че продължават ударите с дронове по украински пристанищни обекти и инфраструктура. Според ведомството при една от атаките е бил поразен кораб с военен товар за Одеса. Ройтерс отбелязва, че не е успяла да потвърди твърдението независимо.
Според местните власти в Белгородска област един човек е загинал при атака с дрон срещу автомобил на път близо до украинската граница. Друг човек е загинал при украински удар в контролираната от руските сили част на Донецка област, съобщиха назначените от Москва местни власти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 та така де
10:28 12.10.2026
3 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #6, #7, #9, #20
10:28 12.10.2026
4 Мими Кучева
🐻🐻🐻🥳🤣👍
10:30 12.10.2026
5 спасете животите на моряците
10:30 12.10.2026
6 Мими Кучева
До коментар #3 от "К.О.Т..А.К 🐱":Тека е,ама догодина ще ядем цаца по една кило парчето!🐟🐟🐟🥳🤣👍
10:31 12.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сандо
Коментиран от #24
10:33 12.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ЛЕ о ПА р Д🐱
10:34 12.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Интересно
Коментиран от #16, #17, #18
10:36 12.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 хамсал
До коментар #12 от "Интересно":Бил е за тях, с дестинация Одеса.
10:41 12.10.2026
18 Аве мишкар
До коментар #12 от "Интересно":Фашистите са в 🚽 наречен ес
Коментиран от #25
10:41 12.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Дон Корлеоне
10:47 12.10.2026
24 коко
До коментар #8 от "Сандо":Правилното! Руските новини са най -верните во всем мире.
10:48 12.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Котти
10:51 12.10.2026
27 Русия НЕ твърди
Коментиран от #35
10:53 12.10.2026
28 Ами тогава
10:55 12.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Никакви кораби до Одеса
Коментиран от #33
10:56 12.10.2026
31 караме английско жито за Украйна
10:57 12.10.2026
32 Хахахаха
10:59 12.10.2026
33 Хахахаха
До коментар #30 от "Никакви кораби до Одеса":Тогава не рИви, когато и хляба ти стане още по-скъп. Да знаеш на кого да благодариш.
Коментиран от #34, #37
11:01 12.10.2026
34 спасението от ЕС
До коментар #33 от "Хахахаха":Няма да рева а ще се кефя.
11:03 12.10.2026
35 Остап Бендер
До коментар #27 от "Русия НЕ твърди":"Ледът се пука,господа съдебни заседатели". А нашите политици все още се чудят дали атакуваните кораби в нашата икономическа зона са руски или от извънземни.
11:08 12.10.2026
36 стоян георгиев
11:23 12.10.2026
37 Мими Кучева
До коментар #33 от "Хахахаха":Що,ние в България нямаме ли жито?🦧🤣🦧
11:31 12.10.2026