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Русия твърди, че е поразила кораб с военен товар за Одеса

Русия твърди, че е поразила кораб с военен товар за Одеса

12 Октомври, 2026 10:26 1 388 37

  • русия-
  • одеса-
  • кораб-
  • военен

При отделни украински атаки в Белгородска и контролираната от руските сили част на Донецка област са загинали двама души, съобщава Москва

Русия твърди, че е поразила кораб с военен товар за Одеса - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия заяви, че е нанесла удар по кораб, превозващ военен товар към украинското черноморско пристанище Одеса. Междувременно двама души са загинали при украински атаки в Белгородска област и в контролираната от руските сили част на Донецка област, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Руското министерство на отбраната съобщи, че продължават ударите с дронове по украински пристанищни обекти и инфраструктура. Според ведомството при една от атаките е бил поразен кораб с военен товар за Одеса. Ройтерс отбелязва, че не е успяла да потвърди твърдението независимо.

Според местните власти в Белгородска област един човек е загинал при атака с дрон срещу автомобил на път близо до украинската граница. Друг човек е загинал при украински удар в контролираната от руските сили част на Донецка област, съобщиха назначените от Москва местни власти.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 та така де

    20 6 Отговор
    Трябва повече да се постараят, само един е малко.

    10:28 12.10.2026

  • 3 К.О.Т..А.К 🐱

    18 32 Отговор
    тия уроди , заради тях морето стана една кочина...не че си е било много хараби , ама вече в типично рашански стил ос...аха всичко

    Коментиран от #6, #7, #9, #20

    10:28 12.10.2026

  • 4 Мими Кучева

    30 10 Отговор
    Лъжат!Корабът е бил пълен с плюшени мечета!
    🐻🐻🐻🥳🤣👍

    10:30 12.10.2026

  • 5 спасете животите на моряците

    31 5 Отговор
    Неразбраха ли че всеки кораб пратен там потъва.Защо продължават да провокират и да ги пращат на смърт?Що за европолитика.

    10:30 12.10.2026

  • 6 Мими Кучева

    20 4 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Тека е,ама догодина ще ядем цаца по една кило парчето!🐟🐟🐟🥳🤣👍

    10:31 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сандо

    21 16 Отговор
    Кога ще спрете да се позовавате на Ротерс,които никога нищо не са потвърдили?Ами намерете най-после някоя агенция,която точно и твърдо да застане зад някой Факт!Стига сте ни баламосвали.

    Коментиран от #24

    10:33 12.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ЛЕ о ПА р Д🐱

    11 11 Отговор
    Цял ферман гъста боза.

    10:34 12.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Интересно

    17 20 Отговор
    И откъде фашистите знаят, че товара е военен?

    Коментиран от #16, #17, #18

    10:36 12.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 хамсал

    12 6 Отговор

    До коментар #12 от "Интересно":

    Бил е за тях, с дестинация Одеса.

    10:41 12.10.2026

  • 18 Аве мишкар

    15 8 Отговор

    До коментар #12 от "Интересно":

    Фашистите са в 🚽 наречен ес

    Коментиран от #25

    10:41 12.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Дон Корлеоне

    1 8 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    10:47 12.10.2026

  • 24 коко

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Сандо":

    Правилното! Руските новини са най -верните во всем мире.

    10:48 12.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Котти

    3 5 Отговор
    Йотова не е помилвала наркотрафикант,и не е видяла дрона за да каже че е руски

    10:51 12.10.2026

  • 27 Русия НЕ твърди

    11 1 Отговор
    Русия Е поразила кораб с военен товар за Одеса ! Контрабанда от Великобритания със съдействието на Азербайджан и Турция !

    Коментиран от #35

    10:53 12.10.2026

  • 28 Ами тогава

    8 0 Отговор
    Зеленски да пише Нота или Мирчев да му я пише ако Зелю не може да пише

    10:55 12.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Никакви кораби до Одеса

    9 1 Отговор
    Не трябва да стигат. Под санкции е Украйна

    Коментиран от #33

    10:56 12.10.2026

  • 31 караме английско жито за Украйна

    6 1 Отговор
    Пак жито поразено.Колко са лоши тия руснаци....

    10:57 12.10.2026

  • 32 Хахахаха

    2 2 Отговор
    Е па знаем. Тоя дето е на дъното. Нали вие го ударихте.

    10:59 12.10.2026

  • 33 Хахахаха

    0 6 Отговор

    До коментар #30 от "Никакви кораби до Одеса":

    Тогава не рИви, когато и хляба ти стане още по-скъп. Да знаеш на кого да благодариш.

    Коментиран от #34, #37

    11:01 12.10.2026

  • 34 спасението от ЕС

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Хахахаха":

    Няма да рева а ще се кефя.

    11:03 12.10.2026

  • 35 Остап Бендер

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "Русия НЕ твърди":

    "Ледът се пука,господа съдебни заседатели". А нашите политици все още се чудят дали атакуваните кораби в нашата икономическа зона са руски или от извънземни.

    11:08 12.10.2026

  • 36 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Пак почна историята с биолаболаториите ама в нов сюжет.кораби с оръжие в черно море...хаха...

    11:23 12.10.2026

  • 37 Мими Кучева

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Хахахаха":

    Що,ние в България нямаме ли жито?🦧🤣🦧

    11:31 12.10.2026

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