Русия твърди, че е унищожила бойци на „Азов“, преоблечени в руски униформи

Група бойци от Трети армейски корпус „Азов“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), облечени в руски военни униформи, е била унищожена в Днепропетровска област. Това съобщава ТАСС, позовавайки се на източник от руските силови структури, предава News.bg.
По информация на представители на руските служби за сигурност украинските военнослужещи се опитали да проникнат на позиции на руските сили, представяйки се за съюзници.
„Бойци от „Азов“, дегизирани в наши униформи, се опитаха да проникнат на позициите ни, представяйки се за съюзници, но бяха ликвидирани“, заявили представители на службите.
Според същия източник бойците били засечени от руски разузнавателни подразделения, които потвърдили принадлежността им към украинското формирование.
Информацията е съобщена от руска страна и не е независимо потвърдена в предоставения материал.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #26
12:01 12.10.2026
2 Аа майкуууу
12:01 12.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 стоян георгиев
12:03 12.10.2026
5 На поста през ВСВ
12:04 12.10.2026
6 Просто човек
12:04 12.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 К.О.Т..А.К 🐱
12:05 12.10.2026
9 стоян георгиев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Що тогава руснаците не напредват Азов бягат води ги клоун наркоман а руснаците умират като мухи на фронта и не мърдат напред въпреки че са много смели и опасни?
Коментиран от #17, #34, #39
12:06 12.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Празната глава
12:11 12.10.2026
13 Тиа смешници
12:11 12.10.2026
14 Да бе да
Коментиран от #18, #23, #48
12:12 12.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
КУЧЕТАТА СИРАЧЕТА ДА СЕ ОТЯЛИ :)
12:13 12.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Носят
До коментар #14 от "Да бе да":Бикини като наркоуродът.
12:15 12.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 РЕАЛНОСТТА!
До коментар #14 от "Да бе да":Открили са ги,че са от ВСУ,тъй като тоалетните чинии на гърба им,не са били ефтинджос,а...златни,носейки ги за Началника си-Зеленски...!
12:18 12.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Поточно
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Били са пияни и са избили руски войници,сторили им са украинци!
12:19 12.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Хмм
12:26 12.10.2026
33 Лили
Коментиран от #37
12:27 12.10.2026
34 Руснаците
До коментар #9 от "стоян георгиев":няма нужда да напредват на фронта. Те са на път да изключат тока и всякакво производство свързано с него, ПВО, жп и морски транспорт и връзката през мостовете на Днепър с фронта на Украйна. Очаква се основателно тя да капитулира до началото на зимата.
Коментиран от #38, #52
12:28 12.10.2026
35 Матрьошка
12:32 12.10.2026
36 койдазнай
12:36 12.10.2026
37 ДА!
До коментар #33 от "Лили":Че Крим е Руски !
12:36 12.10.2026
38 койдазнай
До коментар #34 от "Руснаците":Така е! Вече няма нужда да напредват по фронта! Сега има нужда да назадват от фронта!
12:37 12.10.2026
39 Мишел
До коментар #9 от "стоян георгиев":Размените 500 убити украински военни за двайсетина руски продължават. Прекъсванията са когато Украйна не може да събере убити руснаци.
Коментиран от #53
12:38 12.10.2026
40 Пенчо
12:39 12.10.2026
41 факт
12:39 12.10.2026
42 обхвана ме непоносима тъга
Всеки човек има един, единствен живот. И как е допустимо поради някакви политически причини да бъдеш задължен отидеш на фронта?!!!
Има хора различни, има военнолюбци, има някои, които
"ги сърбят ръцете" да участват в битки.
Мразя войните, но тогава, когато са неизбежни, не е ли редно да отиват на фронта онези, които имат желание да се бият. Другото е жестокост, насилствено изтръгване от обичайния ти свят и умишлено изпращане на смърт.
Интересите са едно, друго нещо е Смъртта. Някои казват, че живеем в Матрица, нещо като електронна игра. Не, Човекът няма сто живота, няма рестарт и тогава ?!!!
Единственото правилно нещо е двама или повече опоненти да говорят помежду си, да търсят път за разбирателство, и най-вече да не допускат различията да стават причина за смъртта на стотици хиляди, млади мъже и жени.
Коментиран от #60
12:40 12.10.2026
43 Софиянец
12:42 12.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 оня с коня
12:48 12.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ехо
До коментар #14 от "Да бе да":Пак не си разбрал перални. Чиповете ще ги използват за ракети, цели са да ги пратят при Путин за награда и да го убият за 23 път. Но черна котка им минала път.
12:55 12.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Майор Мишев
Коментиран от #55, #59
12:59 12.10.2026
52 стоян георгиев
До коментар #34 от "Руснаците":Демек те умишлено се оставят да стават за смях и да търпят огромни загуби а?как не се бях сетил...хах
13:00 12.10.2026
53 стоян георгиев
До коментар #39 от "Мишел":Това какво доказва?
13:01 12.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 стоян георгиев
До коментар #51 от "Майор Мишев":Сериозно ли? Парола а? Верно си майор няма как да е друго .виж как ги знаеш работите ...парола ...хах
Коментиран от #61
13:02 12.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Сатана Z
13:07 12.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Майор Мишев
До коментар #55 от "стоян георгиев":СиСи ,по едно време паролата беше ,питаш противника за парола и въпроса е ееее ...е ли ви се ,а отговора е е....е ми се Деси Димитрова Контрольорката ,чак на терена в Украйна се прочу тази шпага .
13:14 12.10.2026