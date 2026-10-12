Група бойци от Трети армейски корпус „Азов“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), облечени в руски военни униформи, е била унищожена в Днепропетровска област. Това съобщава ТАСС, позовавайки се на източник от руските силови структури, предава News.bg.

По информация на представители на руските служби за сигурност украинските военнослужещи се опитали да проникнат на позиции на руските сили, представяйки се за съюзници.

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„Бойци от „Азов“, дегизирани в наши униформи, се опитаха да проникнат на позициите ни, представяйки се за съюзници, но бяха ликвидирани“, заявили представители на службите.

Според същия източник бойците били засечени от руски разузнавателни подразделения, които потвърдили принадлежността им към украинското формирование.

Информацията е съобщена от руска страна и не е независимо потвърдена в предоставения материал.