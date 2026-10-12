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Русия твърди, че е унищожила бойци на „Азов“, преоблечени в руски униформи
  Тема: Украйна

Русия твърди, че е унищожила бойци на „Азов“, преоблечени в руски униформи

12 Октомври, 2026 11:59 2 082 61

  • русия-
  • украйна-
  • бойци-
  • азов

Според руски източник бойците се опитали да проникнат на позиции на руските сили, представяйки се за съюзници

Русия твърди, че е унищожила бойци на „Азов“, преоблечени в руски униформи - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Група бойци от Трети армейски корпус „Азов“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), облечени в руски военни униформи, е била унищожена в Днепропетровска област. Това съобщава ТАСС, позовавайки се на източник от руските силови структури, предава News.bg.

По информация на представители на руските служби за сигурност украинските военнослужещи се опитали да проникнат на позиции на руските сили, представяйки се за съюзници.

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„Бойци от „Азов“, дегизирани в наши униформи, се опитаха да проникнат на позициите ни, представяйки се за съюзници, но бяха ликвидирани“, заявили представители на службите.

Според същия източник бойците били засечени от руски разузнавателни подразделения, които потвърдили принадлежността им към украинското формирование.

Информацията е съобщена от руска страна и не е независимо потвърдена в предоставения материал.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    66 19 Отговор
    Обикновено обличат женски дрехи и бягат

    Коментиран от #9, #26

    12:01 12.10.2026

  • 2 Аа майкуууу

    20 48 Отговор
    ТАСС.😂😂😂😂

    12:01 12.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 стоян георгиев

    9 32 Отговор
    Подобни хитрости ползват и руснаците,но те се преобличат като цивилни.война...

    12:03 12.10.2026

  • 5 На поста през ВСВ

    29 4 Отговор
    Сережа..... Ето тьй..?!..... Я, Я.... казал немеца...

    12:04 12.10.2026

  • 6 Просто човек

    10 23 Отговор
    Няма как да вярваме НС най-лъжливото племе в света…

    12:04 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 К.О.Т..А.К 🐱

    9 24 Отговор
    крокодила Гена жив ли е?

    12:05 12.10.2026

  • 9 стоян георгиев

    12 50 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Що тогава руснаците не напредват Азов бягат води ги клоун наркоман а руснаците умират като мухи на фронта и не мърдат напред въпреки че са много смели и опасни?

    Коментиран от #17, #34, #39

    12:06 12.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Празната глава

    16 14 Отговор
    Аз вярвам само на Русия!

    12:11 12.10.2026

  • 13 Тиа смешници

    12 29 Отговор
    Са се самопростреляли в мозъка и сега пускат измишльотини че били от Азов Ха Ха Ха

    12:11 12.10.2026

  • 14 Да бе да

    14 21 Отговор
    Сигурно са носели и тоалетна чиния на гръб. За по-голяма автентичност и идентичност с руския башибузук.

    Коментиран от #18, #23, #48

    12:12 12.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 10 Отговор
    СВИНСКО СЪС ПРЯСНО ЗЕЛЕ
    .....
    КУЧЕТАТА СИРАЧЕТА ДА СЕ ОТЯЛИ :)

    12:13 12.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Носят

    16 9 Отговор

    До коментар #14 от "Да бе да":

    Бикини като наркоуродът.

    12:15 12.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 РЕАЛНОСТТА!

    25 6 Отговор

    До коментар #14 от "Да бе да":

    Открили са ги,че са от ВСУ,тъй като тоалетните чинии на гърба им,не са били ефтинджос,а...златни,носейки ги за Началника си-Зеленски...!

    12:18 12.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Поточно

    9 20 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Били са пияни и са избили руски войници,сторили им са украинци!

    12:19 12.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хмм

    8 1 Отговор
    опитали са да се спасят

    12:26 12.10.2026

  • 33 Лили

    5 11 Отговор
    А беше ли потвърдено поне едно руско твърдение досега ?

    Коментиран от #37

    12:27 12.10.2026

  • 34 Руснаците

    19 3 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    няма нужда да напредват на фронта. Те са на път да изключат тока и всякакво производство свързано с него, ПВО, жп и морски транспорт и връзката през мостовете на Днепър с фронта на Украйна. Очаква се основателно тя да капитулира до началото на зимата.

    Коментиран от #38, #52

    12:28 12.10.2026

  • 35 Матрьошка

    7 2 Отговор
    Браво !

    12:32 12.10.2026

  • 36 койдазнай

    2 7 Отговор
    Някой руски взвод е попаднал под "приятелски огън". В последствие са провъзгласен за бойци на Азов! Чудесен повод, руските командири да си раздадат малко ордени!

    12:36 12.10.2026

  • 37 ДА!

    8 1 Отговор

    До коментар #33 от "Лили":

    Че Крим е Руски !

    12:36 12.10.2026

  • 38 койдазнай

    1 6 Отговор

    До коментар #34 от "Руснаците":

    Така е! Вече няма нужда да напредват по фронта! Сега има нужда да назадват от фронта!

    12:37 12.10.2026

  • 39 Мишел

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    Размените 500 убити украински военни за двайсетина руски продължават. Прекъсванията са когато Украйна не може да събере убити руснаци.

    Коментиран от #53

    12:38 12.10.2026

  • 40 Пенчо

    9 2 Отговор
    Кой очаквате да потвърди, украинците ли!? Несериозно е!

    12:39 12.10.2026

  • 41 факт

    2 7 Отговор
    Поредната партенка за да не признаят приятелския огън

    12:39 12.10.2026

  • 42 обхвана ме непоносима тъга

    5 0 Отговор
    Представете си, че сте млад човек, който има мечти, упорит сте, искате да станете лекар, инженер, или да имате ферма, вървите по правилния път и успявате. Грижите се за баби и дядовци, за родители, имате съпруга, деца, и изведнъж - отиваш на война. Има ли начин законно да кажеш - не?!!!
    Всеки човек има един, единствен живот. И как е допустимо поради някакви политически причини да бъдеш задължен отидеш на фронта?!!!
    Има хора различни, има военнолюбци, има някои, които
    "ги сърбят ръцете" да участват в битки.
    Мразя войните, но тогава, когато са неизбежни, не е ли редно да отиват на фронта онези, които имат желание да се бият. Другото е жестокост, насилствено изтръгване от обичайния ти свят и умишлено изпращане на смърт.
    Интересите са едно, друго нещо е Смъртта. Някои казват, че живеем в Матрица, нещо като електронна игра. Не, Човекът няма сто живота, няма рестарт и тогава ?!!!
    Единственото правилно нещо е двама или повече опоненти да говорят помежду си, да търсят път за разбирателство, и най-вече да не допускат различията да стават причина за смъртта на стотици хиляди, млади мъже и жени.

    Коментиран от #60

    12:40 12.10.2026

  • 43 Софиянец

    7 3 Отговор
    Азовските прасета смърдят и това ги издава веднага 😂

    12:42 12.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 оня с коня

    5 4 Отговор
    УНИКАЛНО Е Хамелеонското Руско нагаждане според ситуацията- вместо да признаят че са унищожили Свои Бойци чрез "Приятелски огън" и да очакват по тази причина Путин да им резне Зелките,обявяват гордо че са ликвидирали "преоблечени"Азовци,за което очакват дори и медал:)А някои хора смятат че нямало какво да научим от Руснаците?!

    12:48 12.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ехо

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да бе да":

    Пак не си разбрал перални. Чиповете ще ги използват за ракети, цели са да ги пратят при Путин за награда и да го убият за 23 път. Но черна котка им минала път.

    12:55 12.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Майор Мишев

    3 2 Отговор
    Т.питте азовски кратуни 🎃 са се опитали да минат за руснаци ,щото говорят руски ,ама ако се бяха сетили ,че за опознаване на свои от чужди има Парола ,която най вероятно ежедневно се сменя 😂😂😂 👈!

    Коментиран от #55, #59

    12:59 12.10.2026

  • 52 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "Руснаците":

    Демек те умишлено се оставят да стават за смях и да търпят огромни загуби а?как не се бях сетил...хах

    13:00 12.10.2026

  • 53 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Мишел":

    Това какво доказва?

    13:01 12.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #51 от "Майор Мишев":

    Сериозно ли? Парола а? Верно си майор няма как да е друго .виж как ги знаеш работите ...парола ...хах

    Коментиран от #61

    13:02 12.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Сатана Z

    0 2 Отговор
    Сега някакви руские баби в Сибир ще получат по 14 милиона.

    13:07 12.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Майор Мишев

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "стоян георгиев":

    СиСи ,по едно време паролата беше ,питаш противника за парола и въпроса е ееее ...е ли ви се ,а отговора е е....е ми се Деси Димитрова Контрольорката ,чак на терена в Украйна се прочу тази шпага .

    13:14 12.10.2026

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