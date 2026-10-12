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Украинец с израелско гражданство призна, че е шпионирал за Русия срещу 5000 евро месечно
  Тема: Украйна

Украинец с израелско гражданство призна, че е шпионирал за Русия срещу 5000 евро месечно

12 Октомври, 2026 12:20, обновена 12 Октомври, 2026 12:20 947 32

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Александър, който се намира в украински затвор за държавна измяна, се надява да бъде включен в размяна на пленници

Украинец с израелско гражданство призна, че е шпионирал за Русия срещу 5000 евро месечно - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

42-годишният Александър е роден в Украйна, но се съгласява да работи за руското разузнаване, след като двама руски агенти се свързват с него. Той е осъден за държавна измяна и изтърпява наказанието си в наказателна колония № 122 в Централна Украйна. Историята му е разказана от The New York Times, чиито журналисти разговарят с него в затвора, предава News.bg.

Александър настоява фамилията му да не бъде публикувана, за да защити семейството си. Въпреки това не крие, че се гордее с работата си за Русия. Надява се Москва да си спомни за него и да бъде включен в бъдеща размяна на затворници.

По данни на заместник-министъра на правосъдието на Украйна Йевхен Пикалов в украинските затвори има 2570 руски шпиони, като 99% от тях са украински граждани. Александър е роден в Украйна, преместил се е в Израел като дете и притежава гражданство и на двете държави. Според Пикалов той е единственият затворен в Украйна шпионин с подобен профил.

Бившият заместник-ръководител на основната служба за вътрешна сигурност на Украйна Виктор Яхун разделя агентите на няколко категории. Най-високопоставените са под строго наблюдение и рядко биват разкривани. Установяването на един такъв агент на всеки шест месеца се смята за успех. Други са вербувани срещу заплащане, като Украйна задържа приблизително 120 души от тази категория годишно.

Според Шон Уисвесър, бивш ръководител на станция на ЦРУ с дългогодишен опит в бившия Съветски съюз, хората, привлечени онлайн срещу малки суми, често са дребни правонарушители, алкохолици или недоволни войници. Александър изглежда попада между тези групи: според изданието действията му са били мотивирани най-вече от идеология. Експерти отбелязват, че руските служби активно търсят сътрудници сред руската диаспора.

Александър разказва, че е служил в израелската армия до 2011 г., но отказва да разкрие с какво се е занимавал, преди руски агенти да се свържат с него във Франция. Първоначално те му задавали общи въпроси, за да преценят поведението и мотивите му.

„Разказах им за идеологията си. Най-важното за мен е да работя на страната на истината. А за мен истината е Русия. Така че да, смятам себе си, така да се каже, за част от „руския свят““, казва той.

Макар да е роден в Украйна, по-голямата част от семейството му живее в Русия. Александър обяснява, че в Израел и Западна Европа се е чувствал чужд и е искал да се върне към корените си. Първата му задача в Европа била да събере компрометираща информация за бизнес лидер. По думите му мъжът имал безупречна репутация - плащал данъците си, бил верен на съпругата си и се прибирал у дома за вечеря.

„Честно казано, такива хора са дразнещи“, коментира Александър. За работата си получавал около 5000 евро месечно.

След началото на пълномащабната руска инвазия той се включил в чат групи за чуждестранни бойци и изразявал желание да се присъедини към украинската армия. Никога не постъпил реално на служба, но се сближил с чуждестранни доброволци и заминал за Украйна. Според разказа му предавал на Русия информацията, която научавал от войниците, и се опитвал да осуетява плановете им.

Дейността му продължила повече от две години, до 10 септември 2024 г. Тогава войник на контролно-пропускателен пункт поискал да отключи телефона си. При проверката бил открит кадър, изпратен до Русия, на който се виждал паспортът на украински военнослужещ.

„Завря си носа, където не му е работата“, казва Александър за проверяващия.

Според Уисвесър подобни агенти, както и повечето шпиони извън най-ценните за разузнавателните служби, в крайна сметка са „за еднократна употреба“. Самият Александър признава, че има само едно съжаление за действията си: „Ако можех да се върна назад във времето, единственото нещо, което бих променил, е, че щях да изтрия онази снимка“.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Демерджиев

    11 9 Отговор
    Описанието отговаря на Зеленски.

    Коментиран от #13, #28, #32

    12:21 12.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Калоян

    15 6 Отговор
    Елче,
    Статията е в стил дойчезеле.Явно не е достатъчно з лобна за да платят за нея.
    Иначе в Укрия няма човек , който да се казва Александър.Там се казват Олександър.
    Както и няма Владимир.Там се казват Володимир.

    12:25 12.10.2026

  • 4 Копейки включете се

    10 7 Отговор
    Бързи лесни пари!

    Коментиран от #7

    12:25 12.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ето ме

    16 2 Отговор

    До коментар #4 от "Копейки включете се":

    Кажи сега с какво точно е помагал въпросният украински евреин на Русия, че срещу това е получавал 5000 евро всеки месец? И защо са им притрябвали на Русия разни алкохолици и дребни престъпници като разузнавачи, както се твърди в статията? Какъв достъп до секретна информация имат те, че да бъдат полезни на руснаците? Не знам колко наивен трябва да си, че да повярваш на такива измислици.

    12:30 12.10.2026

  • 8 марш веее

    13 0 Отговор
    Украинец с израелско гражданство шпионирал за Русия - ха ха ха със всеки изминал ден, измисляте все по големи пасквили - жалки и смешни жълтопаветни медийки

    12:32 12.10.2026

  • 9 Овчар

    10 1 Отговор
    Когато кораба започва да потъва на него остават само мишки и плъхове..! Украинския курник вече е разпродаден а през зимата само ще оправят документацията..!

    12:32 12.10.2026

  • 10 Перо

    6 1 Отговор
    Тези над 2000 затворници са украински граждани, но от руски етнос, няма украински, това е като РСМ!

    12:34 12.10.2026

  • 11 не може да бъде

    3 0 Отговор
    Няма украинец, който да се казва Александър, всички Александровци бяха преименувани на Олександровци. Ню Йорк Таймс е пропуснал тази дребна подробност, която го изобличава в лъжа.

    12:35 12.10.2026

  • 12 А защо

    4 0 Отговор
    притежава гражданство и на двете държави ? А? Значи руско и украинско не може, но украинско и израелско може ? А?

    Коментиран от #19

    12:35 12.10.2026

  • 13 Пришелец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Демерджиев":

    Описанието може да се препише и на управляващия съседната страна агресор.

    12:38 12.10.2026

  • 14 Хи хи

    4 0 Отговор
    Глупости, че нали санкции манкции, откъде у Раша 5000Е да плаща на месец ?? Може да плаща само с копейки, ама нали копейката нищо не струва, как така ще плаща с нищо ??

    12:38 12.10.2026

  • 15 А така

    2 1 Отговор
    Украйна щом задържа приблизително 120 души от тази категория годишно. Вече трябва да са над 4 години и половина по 120 ...значи около 500 поне които са се спасили от мобилизацията ...

    12:39 12.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 факт

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "А защо":

    Голяма част от населението на Западна Украйна са украински евреи, повечето с двойно гражданство. По-голямата част от украинските бежанци в България са от Западна Украйна и имат двойно гражданство.

    Коментиран от #29

    12:46 12.10.2026

  • 20 Олеее...Тва е чудо бре

    2 1 Отговор
    Евреин герой

    Коментиран от #30

    12:46 12.10.2026

  • 21 Варненец

    3 1 Отговор
    Оффф, а бе като ще ни тровите с пропаганда, поне се напънете и я направете по-оригинална, в крак с времето! Нещо по-така! А не да е 1 към 1 с някъв сценарий на евтин екшън от 90те години 😅

    12:47 12.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Глас от бункера

    1 0 Отговор
    Този не го познавам!

    12:49 12.10.2026

  • 25 Все тая

    2 1 Отговор
    Пак ги мразим израелците.

    12:50 12.10.2026

  • 26 Констатираща

    2 0 Отговор
    Правилно е постъпил, защото той разбира, че Украйна и Русия са едно цяло, но изкуственото разделение от външни сили е причината за конфликта и той, чрез дейността си ще успее да отстрани това "Разделяй и владей" и ще помогне за бъдещето на двете страни. От статията се разбира, че има доста такива украинци, които работят за Русия, защото разбират, че справедливостта е на нейна страна и както се вижда, ще стават все повече.

    12:52 12.10.2026

  • 27 Това е пропаганда

    3 0 Отговор
    Да повярваме че има и добри израелци. Не се хващайте на тази кукичка хора. Плоска манипулация е

    12:52 12.10.2026

  • 28 Антирашист 4520

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Демерджиев":

    Параноята не прощава !

    12:56 12.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 СПРАВЕДЛИВ

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Олеее...Тва е чудо бре":

    Истинско чудо - хем украинец, хем евреин! Голям герой, който е прозрял истината! Трябва да има и такива хора.

    12:58 12.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Антимедиатор

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Демерджиев":

    Боли ли те главата?
    Като толкова е искал да се върне към ,,чекорите ,, си да е отивал в Руzzия и да се запише в армията , ще има 25 минути слава и след това ще стане храна за червеите.
    Всички копейки плачете за лесни пари и сте гооолеми руzzофили !

    13:16 12.10.2026

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