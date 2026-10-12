Украинец с израелско гражданство призна, че е шпионирал за Русия срещу 5000 евро месечно

42-годишният Александър е роден в Украйна, но се съгласява да работи за руското разузнаване, след като двама руски агенти се свързват с него. Той е осъден за държавна измяна и изтърпява наказанието си в наказателна колония № 122 в Централна Украйна. Историята му е разказана от The New York Times, чиито журналисти разговарят с него в затвора, предава News.bg.
Александър настоява фамилията му да не бъде публикувана, за да защити семейството си. Въпреки това не крие, че се гордее с работата си за Русия. Надява се Москва да си спомни за него и да бъде включен в бъдеща размяна на затворници.
По данни на заместник-министъра на правосъдието на Украйна Йевхен Пикалов в украинските затвори има 2570 руски шпиони, като 99% от тях са украински граждани. Александър е роден в Украйна, преместил се е в Израел като дете и притежава гражданство и на двете държави. Според Пикалов той е единственият затворен в Украйна шпионин с подобен профил.
Бившият заместник-ръководител на основната служба за вътрешна сигурност на Украйна Виктор Яхун разделя агентите на няколко категории. Най-високопоставените са под строго наблюдение и рядко биват разкривани. Установяването на един такъв агент на всеки шест месеца се смята за успех. Други са вербувани срещу заплащане, като Украйна задържа приблизително 120 души от тази категория годишно.
Според Шон Уисвесър, бивш ръководител на станция на ЦРУ с дългогодишен опит в бившия Съветски съюз, хората, привлечени онлайн срещу малки суми, често са дребни правонарушители, алкохолици или недоволни войници. Александър изглежда попада между тези групи: според изданието действията му са били мотивирани най-вече от идеология. Експерти отбелязват, че руските служби активно търсят сътрудници сред руската диаспора.
Александър разказва, че е служил в израелската армия до 2011 г., но отказва да разкрие с какво се е занимавал, преди руски агенти да се свържат с него във Франция. Първоначално те му задавали общи въпроси, за да преценят поведението и мотивите му.
„Разказах им за идеологията си. Най-важното за мен е да работя на страната на истината. А за мен истината е Русия. Така че да, смятам себе си, така да се каже, за част от „руския свят““, казва той.
Макар да е роден в Украйна, по-голямата част от семейството му живее в Русия. Александър обяснява, че в Израел и Западна Европа се е чувствал чужд и е искал да се върне към корените си. Първата му задача в Европа била да събере компрометираща информация за бизнес лидер. По думите му мъжът имал безупречна репутация - плащал данъците си, бил верен на съпругата си и се прибирал у дома за вечеря.
„Честно казано, такива хора са дразнещи“, коментира Александър. За работата си получавал около 5000 евро месечно.
След началото на пълномащабната руска инвазия той се включил в чат групи за чуждестранни бойци и изразявал желание да се присъедини към украинската армия. Никога не постъпил реално на служба, но се сближил с чуждестранни доброволци и заминал за Украйна. Според разказа му предавал на Русия информацията, която научавал от войниците, и се опитвал да осуетява плановете им.
Дейността му продължила повече от две години, до 10 септември 2024 г. Тогава войник на контролно-пропускателен пункт поискал да отключи телефона си. При проверката бил открит кадър, изпратен до Русия, на който се виждал паспортът на украински военнослужещ.
„Завря си носа, където не му е работата“, казва Александър за проверяващия.
Според Уисвесър подобни агенти, както и повечето шпиони извън най-ценните за разузнавателните служби, в крайна сметка са „за еднократна употреба“. Самият Александър признава, че има само едно съжаление за действията си: „Ако можех да се върна назад във времето, единственото нещо, което бих променил, е, че щях да изтрия онази снимка“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Демерджиев
Коментиран от #13, #28, #32
12:21 12.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Калоян
Статията е в стил дойчезеле.Явно не е достатъчно з лобна за да платят за нея.
Иначе в Укрия няма човек , който да се казва Александър.Там се казват Олександър.
Както и няма Владимир.Там се казват Володимир.
12:25 12.10.2026
4 Копейки включете се
Коментиран от #7
12:25 12.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ето ме
До коментар #4 от "Копейки включете се":Кажи сега с какво точно е помагал въпросният украински евреин на Русия, че срещу това е получавал 5000 евро всеки месец? И защо са им притрябвали на Русия разни алкохолици и дребни престъпници като разузнавачи, както се твърди в статията? Какъв достъп до секретна информация имат те, че да бъдат полезни на руснаците? Не знам колко наивен трябва да си, че да повярваш на такива измислици.
12:30 12.10.2026
8 марш веее
12:32 12.10.2026
9 Овчар
12:32 12.10.2026
10 Перо
12:34 12.10.2026
11 не може да бъде
12:35 12.10.2026
12 А защо
Коментиран от #19
12:35 12.10.2026
13 Пришелец
До коментар #1 от "Демерджиев":Описанието може да се препише и на управляващия съседната страна агресор.
12:38 12.10.2026
14 Хи хи
12:38 12.10.2026
15 А така
12:39 12.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 факт
До коментар #12 от "А защо":Голяма част от населението на Западна Украйна са украински евреи, повечето с двойно гражданство. По-голямата част от украинските бежанци в България са от Западна Украйна и имат двойно гражданство.
Коментиран от #29
12:46 12.10.2026
20 Олеее...Тва е чудо бре
Коментиран от #30
12:46 12.10.2026
21 Варненец
12:47 12.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Глас от бункера
12:49 12.10.2026
25 Все тая
12:50 12.10.2026
26 Констатираща
12:52 12.10.2026
27 Това е пропаганда
12:52 12.10.2026
28 Антирашист 4520
До коментар #1 от "Демерджиев":Параноята не прощава !
12:56 12.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 СПРАВЕДЛИВ
До коментар #20 от "Олеее...Тва е чудо бре":Истинско чудо - хем украинец, хем евреин! Голям герой, който е прозрял истината! Трябва да има и такива хора.
12:58 12.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Антимедиатор
До коментар #1 от "Демерджиев":Боли ли те главата?
Като толкова е искал да се върне към ,,чекорите ,, си да е отивал в Руzzия и да се запише в армията , ще има 25 минути слава и след това ще стане храна за червеите.
Всички копейки плачете за лесни пари и сте гооолеми руzzофили !
13:16 12.10.2026