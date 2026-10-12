Доналд Тръмп отново критикува Володимир Зеленски: “Време е Украйна да има нов президент”

Американската сделка с Русия за дизелово гориво, която Доналд Тръмп обяви, че е сключил, и подновените критики на американския президент срещу украинския държавен глава Володимир Зеленски, създават напрежение в Киев. Притеснена ли е Украйна за отношението на най-влиятелния си съюзник във войната на Русия срещу страната? "Руснаците ще получат нови пари за дизела, които ще използват за войната си срещу нас. За ракети, с които да ни убиват. Това са сделките на нашите така наречени партньори”, казва минувач в Киев пред АРД.

Украинският министър на външните работи Андрий Сибиха публично защити Зеленски. В профила си в Х той написа, че президентът на Украйна се ползва с доверието на хората в страната, които имат право сами да избират. "Изказвания от извън страната само доказват, че той върши работата си добре и заслужава подкрепа”.

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Тръмп отново критикува Зеленски

САЩ обаче изглежда не желаят да подкрепят Зеленски в момента. Тръмп каза, че Зеленски "иска да създава проблеми на света”, като продължава да дава разрешение за атаки срещу руски нефтопреработвателни заводи. Критиките на Доналд Тръмп срещу украинския президент не спряха дотам. "Смятам, че трябва да проведе избори и можеше да е направил сделка много пъти досега”, каза американският държавен глава и добави, че е "време Украйна да има нов президент”, който иска да прекрати войната с Русия. Украинската конституция забранява провеждането на избори, докато страната е във военно положение, припомня АРД. Доналд Тръмп обаче изглежда не взема предвид това условие.

Дипломатическите усилия до момента остават безплодни. Според Тръмп обаче Русия иска да сключи сделка, а "по някаква причина Зеленски не иска” да го направи. Войната беше започната не от Украйна, а от Русия, която нахлу в съседната държава преди повече от четири години и половина. Лидерът на Русия Владимир Путин многократно досега е отказвал предложенията за безусловно прекратяване на огъня. Зеленски от друга страна много пъти е казвал, че би искал да води директни преговори с Путин, но категорично отказва това да стане в Москва. Няколко дипломатически инициативи за прекратяването на войната не постигнаха нищо до момента.

Бившият вицепрезидент на Тръмп от първия му мандат написа в Х, че американският президент "дава спасителен пояс на военната машина на Путин”. "Путин не иска мир. Путин иска Украйна. Нямам никакво съмнение - ако Путин успее да надвие Украйна, ще бъде само въпрос на време преди руската армия да прекрачи граница, след която ще трябва нашите войски да се изправят срещу тях”, написа още Пенс.

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