Доналд Тръмп отново критикува Володимир Зеленски: “Време е Украйна да има нов президент”

Американската сделка с Русия за дизелово гориво, която Доналд Тръмп обяви, че е сключил, и подновените критики на американския президент срещу украинския държавен глава Володимир Зеленски, създават напрежение в Киев. Притеснена ли е Украйна за отношението на най-влиятелния си съюзник във войната на Русия срещу страната? "Руснаците ще получат нови пари за дизела, които ще използват за войната си срещу нас. За ракети, с които да ни убиват. Това са сделките на нашите така наречени партньори”, казва минувач в Киев пред АРД.
Украинският министър на външните работи Андрий Сибиха публично защити Зеленски. В профила си в Х той написа, че президентът на Украйна се ползва с доверието на хората в страната, които имат право сами да избират. "Изказвания от извън страната само доказват, че той върши работата си добре и заслужава подкрепа”.
Тръмп отново критикува Зеленски
САЩ обаче изглежда не желаят да подкрепят Зеленски в момента. Тръмп каза, че Зеленски "иска да създава проблеми на света”, като продължава да дава разрешение за атаки срещу руски нефтопреработвателни заводи. Критиките на Доналд Тръмп срещу украинския президент не спряха дотам. "Смятам, че трябва да проведе избори и можеше да е направил сделка много пъти досега”, каза американският държавен глава и добави, че е "време Украйна да има нов президент”, който иска да прекрати войната с Русия. Украинската конституция забранява провеждането на избори, докато страната е във военно положение, припомня АРД. Доналд Тръмп обаче изглежда не взема предвид това условие.
Дипломатическите усилия до момента остават безплодни. Според Тръмп обаче Русия иска да сключи сделка, а "по някаква причина Зеленски не иска” да го направи. Войната беше започната не от Украйна, а от Русия, която нахлу в съседната държава преди повече от четири години и половина. Лидерът на Русия Владимир Путин многократно досега е отказвал предложенията за безусловно прекратяване на огъня. Зеленски от друга страна много пъти е казвал, че би искал да води директни преговори с Путин, но категорично отказва това да стане в Москва. Няколко дипломатически инициативи за прекратяването на войната не постигнаха нищо до момента.
Бившият вицепрезидент на Тръмп от първия му мандат написа в Х, че американският президент "дава спасителен пояс на военната машина на Путин”. "Путин не иска мир. Путин иска Украйна. Нямам никакво съмнение - ако Путин успее да надвие Украйна, ще бъде само въпрос на време преди руската армия да прекрачи граница, след която ще трябва нашите войски да се изправят срещу тях”, написа още Пенс.
Източник: www.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Соваж бейби
Коментиран от #11, #44
19:35 12.10.2026
2 Пич
Коментиран от #20, #31
19:36 12.10.2026
3 Европеец
19:37 12.10.2026
4 Зелен потник
19:37 12.10.2026
5 Буздуган
Коментиран от #22, #32
19:37 12.10.2026
6 Ние сме дълбоко
19:38 12.10.2026
7 Гост
Коментиран от #16
19:38 12.10.2026
8 Хмм
19:38 12.10.2026
9 Платен кореспондент
Коментиран от #13, #21
19:38 12.10.2026
10 тхйт
19:39 12.10.2026
11 Хаха
До коментар #1 от "Соваж бейби":Ти си гледай Макарона 🤡
Коментиран от #27
19:39 12.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Иван
До коментар #9 от "Платен кореспондент":Спиридонов!
19:39 12.10.2026
14 Комундел Комунделов
ДАНС разкри, че в България са заловени активисти на крайнодясната терористична групировка The Base. Това става ясно от доклада за състоянието на националната сигурност, одобрен от кабинета тази седмица и достъпен в правителствената информационна система, пише "24 часа".
Активистите на The Base са заловени през май 2025 г. при акция на ДАНС и МВР в област Враца.
Организацията е неонацистка, свързва се с паравоенно обучение и терористични актове. В ЕС е обявена за терористична. Основана е през 2018 г. от бившия агент на ФБР Риналдо Назаро. Първоначално оперира от американския щат Вашингтон. През 2020 г. Назаро емигрира в Росия и оттогава ръководи дейността на The Base от Санкт Петербург, като тя е представяна в положителни репортажи от руската държавна телевизия. През април 2025 г. The Base финансира терористични атаки срещу електроцентрали в Украйна, а в края на годината в Испания бе разбита въоръжена клетка на организацията.
Политически дневник
19:40 12.10.2026
15 Всички коклуци
19:40 12.10.2026
16 Европеец
До коментар #7 от "Гост":Споко бе, ще има..... Но тука говорим за зеления просяк милионер....
19:40 12.10.2026
17 оня с коня
Коментиран от #38
19:41 12.10.2026
18 Двете деменции
19:41 12.10.2026
19 Първо и преди
19:41 12.10.2026
20 Соваж бейби
До коментар #2 от "Пич":Дони ако иска да си вдигне рейтинга трябва незабавно да повтори операция Мадуро ,зелко с жена му скандалджииката която пазарува като луда 5 години из бутиците в Париж и прави скандали че не я обслужвали подобаващо като кралица.И да дава обяснение за парите и иснорията с децата.
Коментиран от #26, #34
19:41 12.10.2026
21 Хмм
До коментар #9 от "Платен кореспондент":ще чакаме мирчев да ни каже?
19:41 12.10.2026
22 русия е васал на Китай
До коментар #5 от "Буздуган":По скоро китайски.
От Пусин нищо не зависи, той само изпълнява волята на Си.
19:41 12.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Двуполюсен свят
19:44 12.10.2026
25 Пич
- Ауу, европейското разузнаване пак се изложи! Докладваха че наТръмпнемустава, а тойчетвъртитниготурна!!!
19:44 12.10.2026
26 Хмм
До коментар #20 от "Соваж бейби":след войната в Иран едва ли нещо може да му вдигне рейтинга?
Коментиран от #28
19:44 12.10.2026
27 Соваж бейби
До коментар #11 от "Хаха":От Украйна по пътя за САЩ да идва и за него даваме го с удоволствие, миналата година на протестите хората дори бяха написали плакати с молба към Тръмп да идва го прибере като Мадуро.
19:44 12.10.2026
28 Костадин Костадинов
До коментар #26 от "Хмм":Хъм -мъм, нали много му са радвахти на ориндж бой,ся квичити
19:45 12.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Костадин Костадинов
19:46 12.10.2026
31 Психоаналитик
До коментар #2 от "Пич":ПИЧ, ти коментираш, като подчинен някому, не знам кой, а не като достоен офицер, да не галоворим за пълководец.
19:47 12.10.2026
32 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #5 от "Буздуган":Някога Сталин създаде буферна зона между Европа и СССР а умникът Горбачов я съсипа Тази зона трябва да се възстанови Сегашните събития го доказват Ако си беше старата система тази пародия нямаше да я има След ПСВ в опит да се създаде марионетна държава се създаде един Колос За да има мир трябва разделение
Коментиран от #47
19:47 12.10.2026
33 Анонимен
19:49 12.10.2026
34 Пич
До коментар #20 от "Соваж бейби":Хахаха...... много ми повдигна настроението с тази хипотеза! Но ако това наистина стане, ще се смея дни наред!
Защото ще прецака и англичаните.
Коментиран от #40
19:50 12.10.2026
35 Ахъм
19:51 12.10.2026
36 !!!?
19:54 12.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 уйко Урдьо
19:59 12.10.2026
40 Соваж бейби
До коментар #34 от "Пич":Да се надяваме Дони да измисли нещо поне с едно добро да го запомним в историята на мандата му.На мен няма да ми е смешно защото вярвам в кармата ,лошите постъпки и намерения водят до страдание (лоша карма) .
Коментиран от #42
20:03 12.10.2026
41 Голям
Много ми харесва статуята на тръмп - "Оранжевата чума" най-смотаният президент който някога Америка е имала.
20:04 12.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ТРЪМП е срам и позор за Америка
20:32 12.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Горски
20:41 12.10.2026
49 12345
20:42 12.10.2026
50 Грешка Рублева
20:43 12.10.2026
51 Слуга на народа
21:10 12.10.2026