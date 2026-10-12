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Доналд Тръмп отново критикува Володимир Зеленски: “Време е Украйна да има нов президент”
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп отново критикува Володимир Зеленски: “Време е Украйна да има нов президент”

12 Октомври, 2026 19:33 1 227 51

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • донбас-
  • крим

Президентът на САЩ отново поиска Украйна да проведе на избори – нещо, което е забранено от конституцията на страната по време на война

Доналд Тръмп отново критикува Володимир Зеленски: “Време е Украйна да има нов президент” - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Американската сделка с Русия за дизелово гориво, която Доналд Тръмп обяви, че е сключил, и подновените критики на американския президент срещу украинския държавен глава Володимир Зеленски, създават напрежение в Киев. Притеснена ли е Украйна за отношението на най-влиятелния си съюзник във войната на Русия срещу страната? "Руснаците ще получат нови пари за дизела, които ще използват за войната си срещу нас. За ракети, с които да ни убиват. Това са сделките на нашите така наречени партньори”, казва минувач в Киев пред АРД.

Украинският министър на външните работи Андрий Сибиха публично защити Зеленски. В профила си в Х той написа, че президентът на Украйна се ползва с доверието на хората в страната, които имат право сами да избират. "Изказвания от извън страната само доказват, че той върши работата си добре и заслужава подкрепа”.

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Тръмп отново критикува Зеленски

САЩ обаче изглежда не желаят да подкрепят Зеленски в момента. Тръмп каза, че Зеленски "иска да създава проблеми на света”, като продължава да дава разрешение за атаки срещу руски нефтопреработвателни заводи. Критиките на Доналд Тръмп срещу украинския президент не спряха дотам. "Смятам, че трябва да проведе избори и можеше да е направил сделка много пъти досега”, каза американският държавен глава и добави, че е "време Украйна да има нов президент”, който иска да прекрати войната с Русия. Украинската конституция забранява провеждането на избори, докато страната е във военно положение, припомня АРД. Доналд Тръмп обаче изглежда не взема предвид това условие.

Дипломатическите усилия до момента остават безплодни. Според Тръмп обаче Русия иска да сключи сделка, а "по някаква причина Зеленски не иска” да го направи. Войната беше започната не от Украйна, а от Русия, която нахлу в съседната държава преди повече от четири години и половина. Лидерът на Русия Владимир Путин многократно досега е отказвал предложенията за безусловно прекратяване на огъня. Зеленски от друга страна много пъти е казвал, че би искал да води директни преговори с Путин, но категорично отказва това да стане в Москва. Няколко дипломатически инициативи за прекратяването на войната не постигнаха нищо до момента.

Бившият вицепрезидент на Тръмп от първия му мандат написа в Х, че американският президент "дава спасителен пояс на военната машина на Путин”. "Путин не иска мир. Путин иска Украйна. Нямам никакво съмнение - ако Путин успее да надвие Украйна, ще бъде само въпрос на време преди руската армия да прекрачи граница, след която ще трябва нашите войски да се изправят срещу тях”, написа още Пенс.

Източник: www.dw.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соваж бейби

    34 11 Отговор
    Отвлечи го бе Дони като Мадуро ,🤡 от критики не разбира.

    Коментиран от #11, #44

    19:35 12.10.2026

  • 2 Пич

    28 8 Отговор
    Не че намеквам нещо, но достойните офицери и пълководци когато загубят, приключват ситуацията без да се срамуват!

    Коментиран от #20, #31

    19:36 12.10.2026

  • 3 Европеец

    42 9 Отговор
    Заглавието симпатично..... Но още не съм чул новата Фюрерка, която по образование е помощник гинеколожка да коментира полу уволнението на зеленият просяк милионер или по-накратко зелената гнида...

    19:37 12.10.2026

  • 4 Зелен потник

    30 8 Отговор
    - Край! Смениха ме!

    19:37 12.10.2026

  • 5 Буздуган

    26 10 Отговор
    Дони усеща че така нужните за Сащ редкоземни ресурси на Украйна полека лека стават руски ..! Очаквам до нова година зеления бял нос да е персона нон грата в противен случаи дългът му ще си остане само на хартия..!

    Коментиран от #22, #32

    19:37 12.10.2026

  • 6 Ние сме дълбоко

    6 6 Отговор
    и вътрешно обезпокоени. Но ни харесва да ни влиза твърдо и болезнено.

    19:38 12.10.2026

  • 7 Гост

    18 15 Отговор
    Време е САЩ да има нов президент.

    Коментиран от #16

    19:38 12.10.2026

  • 8 Хмм

    14 9 Отговор
    тоз казал, оня казал, зеленски се кани да векува

    19:38 12.10.2026

  • 9 Платен кореспондент

    7 0 Отговор
    За кого да викаме?

    Коментиран от #13, #21

    19:38 12.10.2026

  • 10 тхйт

    12 9 Отговор
    Време е да се смени грозното, бъхливо джудже с по-приемлива персона.

    19:39 12.10.2026

  • 11 Хаха

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "Соваж бейби":

    Ти си гледай Макарона 🤡

    Коментиран от #27

    19:39 12.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Иван

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "Платен кореспондент":

    Спиридонов!

    19:39 12.10.2026

  • 14 Комундел Комунделов

    8 21 Отговор
    В Росия нямало нацисти ли? Не само има, ами и от цял свят нацисти отиват в Росия!
    ДАНС разкри, че в България са заловени активисти на крайнодясната терористична групировка The Base. Това става ясно от доклада за състоянието на националната сигурност, одобрен от кабинета тази седмица и достъпен в правителствената информационна система, пише "24 часа".

    Активистите на The Base са заловени през май 2025 г. при акция на ДАНС и МВР в област Враца.
    Организацията е неонацистка, свързва се с паравоенно обучение и терористични актове. В ЕС е обявена за терористична. Основана е през 2018 г. от бившия агент на ФБР Риналдо Назаро. Първоначално оперира от американския щат Вашингтон. През 2020 г. Назаро емигрира в Росия и оттогава ръководи дейността на The Base от Санкт Петербург, като тя е представяна в положителни репортажи от руската държавна телевизия. През април 2025 г. The Base финансира терористични атаки срещу електроцентрали в Украйна, а в края на годината в Испания бе разбита въоръжена клетка на организацията.
    Политически дневник

    19:40 12.10.2026

  • 15 Всички коклуци

    10 9 Отговор
    Цер Мур Урсула. Калас мерц макрон граница.са убиване .

    19:40 12.10.2026

  • 16 Европеец

    15 8 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Споко бе, ще има..... Но тука говорим за зеления просяк милионер....

    19:40 12.10.2026

  • 17 оня с коня

    13 4 Отговор
    Време е както в БГ се издигнаха Протестни лозунги "Тук не е Русия",нака и Украинците и Европейците да извикат с пълен Глас "Тук не е Америка".

    Коментиран от #38

    19:41 12.10.2026

  • 18 Двете деменции

    9 8 Отговор
    няма ли кой да смени?

    19:41 12.10.2026

  • 19 Първо и преди

    11 8 Отговор
    всичко. В САЩ трябва един нов. Като онези преди Тръмпутин.

    19:41 12.10.2026

  • 20 Соваж бейби

    23 10 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Дони ако иска да си вдигне рейтинга трябва незабавно да повтори операция Мадуро ,зелко с жена му скандалджииката която пазарува като луда 5 години из бутиците в Париж и прави скандали че не я обслужвали подобаващо като кралица.И да дава обяснение за парите и иснорията с децата.

    Коментиран от #26, #34

    19:41 12.10.2026

  • 21 Хмм

    15 6 Отговор

    До коментар #9 от "Платен кореспондент":

    ще чакаме мирчев да ни каже?

    19:41 12.10.2026

  • 22 русия е васал на Китай

    11 16 Отговор

    До коментар #5 от "Буздуган":

    По скоро китайски.
    От Пусин нищо не зависи, той само изпълнява волята на Си.

    19:41 12.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Двуполюсен свят

    4 6 Отговор
    Мелания Кабаева....

    19:44 12.10.2026

  • 25 Пич

    14 6 Отговор
    Урсула:
    - Ауу, европейското разузнаване пак се изложи! Докладваха че наТръмпнемустава, а тойчетвъртитниготурна!!!

    19:44 12.10.2026

  • 26 Хмм

    8 7 Отговор

    До коментар #20 от "Соваж бейби":

    след войната в Иран едва ли нещо може да му вдигне рейтинга?

    Коментиран от #28

    19:44 12.10.2026

  • 27 Соваж бейби

    10 6 Отговор

    До коментар #11 от "Хаха":

    От Украйна по пътя за САЩ да идва и за него даваме го с удоволствие, миналата година на протестите хората дори бяха написали плакати с молба към Тръмп да идва го прибере като Мадуро.

    19:44 12.10.2026

  • 28 Костадин Костадинов

    5 6 Отговор

    До коментар #26 от "Хмм":

    Хъм -мъм, нали много му са радвахти на ориндж бой,ся квичити

    19:45 12.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Костадин Костадинов

    9 15 Отговор
    Някой знае ли защо Путин убива руснаците

    19:46 12.10.2026

  • 31 Психоаналитик

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    ПИЧ, ти коментираш, като подчинен някому, не знам кой, а не като достоен офицер, да не галоворим за пълководец.

    19:47 12.10.2026

  • 32 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 7 Отговор

    До коментар #5 от "Буздуган":

    Някога Сталин създаде буферна зона между Европа и СССР а умникът Горбачов я съсипа Тази зона трябва да се възстанови Сегашните събития го доказват Ако си беше старата система тази пародия нямаше да я има След ПСВ в опит да се създаде марионетна държава се създаде един Колос За да има мир трябва разделение

    Коментиран от #47

    19:47 12.10.2026

  • 33 Анонимен

    10 10 Отговор
    Време е САЩ да има нов президент НЕ НА УБИЙЦИТЕ ПУТИН И ТРЪМП ТРЪМП ЗАЩО НЕ ПОДАРИШ НЯКОЯ ТЕРИТОРИЯ ОТ САЩ НА ПУТИН

    19:49 12.10.2026

  • 34 Пич

    9 4 Отговор

    До коментар #20 от "Соваж бейби":

    Хахаха...... много ми повдигна настроението с тази хипотеза! Но ако това наистина стане, ще се смея дни наред!
    Защото ще прецака и англичаните.

    Коментиран от #40

    19:50 12.10.2026

  • 35 Ахъм

    8 10 Отговор
    Руският гаварител в САЩ да замълчи. Май скоро ще сменят него.

    19:51 12.10.2026

  • 36 !!!?

    8 14 Отговор
    Отдавна е време мумията в Кремъл да бъде сменена със следващата...!!!?

    19:54 12.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 уйко Урдьо

    6 9 Отговор
    За Украйна не знам, но скоро САЩ ще има нов президент.

    19:59 12.10.2026

  • 40 Соваж бейби

    7 5 Отговор

    До коментар #34 от "Пич":

    Да се надяваме Дони да измисли нещо поне с едно добро да го запомним в историята на мандата му.На мен няма да ми е смешно защото вярвам в кармата ,лошите постъпки и намерения водят до страдание (лоша карма) .

    Коментиран от #42

    20:03 12.10.2026

  • 41 Голям

    8 5 Отговор
    По-скоро е време тръмп да си ходи... как по дяволите дърти хора на по 80 години, пенсионери понеже не стават за нищо повече ги правят президенти за да управляват държави като Америка и русия, не е ли време да има някакъв възрастов лимит... тръмп дори няма ищак за живот, какво бъдеще от такъв идиот, който трябва да напусне час по-скоро този пост и да влиза в затвора.
    Много ми харесва статуята на тръмп - "Оранжевата чума" най-смотаният президент който някога Америка е имала.

    20:04 12.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ТРЪМП е срам и позор за Америка

    2 6 Отговор
    Доналд Тръмп отново критикува Володимир Зеленски и повтаря на глас това, което му шепне в ухото Путин...!

    20:32 12.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Горски

    4 3 Отговор
    След като през 2026 година стана ясно, че САЩ губят Близкия Изток, а действията им там доведоха до световен нефтен проблем, духът на Анкъридж рязко възкръсна и удари Зеленски където трябваше да го удари още тогава, миналия август. Но миналия август Тръмп все още не беше потънал в Близкия Изток и все още правеше планове с Урсула. Очакваше се да падне Путин, падат Тръмп, Макрон и Мерц. Тръмп се усети и за да не се окаже в стана на големите глупаци, пристъпи към действие по изкупване на вината. Нещо повече, Тръмп вкара САЩ в тупик заради Иран (грешна стратегия и грешна геополитическа преценка) и това, заедно с Украйна, му дойде смъртоносно нанагорно. Очакванията на Запада бяха Путин да е умрял, да е убит, да е свален, но непременно махнат. Вместо това той спечели изборите за Думата и това принуди Тръмп да направи нещо. Защо? По 2 причини - Изчерпване на възможностите на САЩ да захранват Украйна с оръжие и изчерпване на възможностите на САЩ да удържат вътрешно политическата и икономическата си криза вследствие войната с Русия в Украйна.

    20:41 12.10.2026

  • 49 12345

    2 6 Отговор
    Какъв петрол, какъв дизел, какви пет долара? Всичко това се прави от Тръмп за да прикрие своята некомпетентност и страхливост с Иран. Да си спомним, че повишаването на цената на горивото некомпетентност дойде от затвореният Ормузки проток. Защо още не е разблокиран Ормузкия проток? Нали Тръмп няма да признае своята вина? Затова преди изборите за Конгрес ще прави скандали, ще прави шоу, за да прикрие своята некомпетентност! Вероятно това е било подготвено още при посещението на зет му и Уиткоф в Москва. Намерил си е Путин, който се чуди как да се измъкне от поражение в Украйна, и сега ще обвинява Украйна, която се сражава за своята независимост, за цените на горивото в САЩ! Предизборното шоу на Тръмп да прикрие своята некомпетентност! Чакаме изборите в САЩ на 3 ноември!

    20:42 12.10.2026

  • 50 Грешка Рублева

    3 3 Отговор
    Много руски рафинерии вече горят от нетърпение да започнат да произвеждат дизел за Тръмп.

    20:43 12.10.2026

  • 51 Слуга на народа

    2 0 Отговор
    Зеленото го помпат много здраво сега- от всички страни. Изкупува греховете си- още преживе е в Ада.

    21:10 12.10.2026