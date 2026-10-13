Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Путин иска целия Донбас преди нови мирни преговори
  Тема: Украйна

Путин иска целия Донбас преди нови мирни преговори

13 Октомври, 2026 11:53 1 742 46

  • украйна-
  • донбас-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • мирни преговори-
  • володимир зеленски

Москва поставя като условие предаването на оставащите под украински контрол райони, Киев отказва да отстъпва територии, но допуска замразяване на фронта

Путин иска целия Донбас преди нови мирни преговори - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин е готов да се върне към мирните преговори едва след като Русия получи останалата част от Донбас, която все още е под украински контрол. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на източник, близък до Кремъл.

Става дума за около 11% от територията на Донбас. Според събеседника на агенцията Путин иска тези райони, за да представи резултата пред руското общество като победа.

Украйна категорично отхвърля възможността да отстъпи допълнителни територии на Русия. Киев обаче допуска замразяване на конфликта по сегашната фронтова линия да стане основа за бъдещо мирно споразумение.

Вашингтон търси нов формат за преговори

Съединените щати се надяват постигнатото през миналата седмица споразумение за доставки на руско дизелово гориво за американския пазар да помогне за възобновяването на тристранните разговори между Вашингтон, Москва и Киев.

По данни на Ройтерс по време на среща с украински представители в Маями Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, е настоял Украйна да прекрати ударите срещу руските петролни рафинерии. Той е заявил, че това е искане на американската администрация.

Замисълът на Вашингтон е бил евентуалното спиране на украинските атаки и споразумението за дизела да бъдат използвани като аргументи за нови отстъпки от Москва.

„Виждате, че украинците спряха ударите, а ние ви предоставихме това споразумение. Сега е ваш ред да направите нещо“, разказва източник на агенцията.

Тръмп: Путин иска сделка повече от Зеленски

Доналд Тръмп заяви, че според него Путин има по-голямо желание да постигне споразумение от украинския президент Володимир Зеленски. Той посочи, че Зеленски също трябва да бъде убеден да приеме договореност.

На въпрос дали Москва и Киев са се съгласили да спазват енергийно примирие, както по-рано твърдеше, Тръмп отговори:

„Те се съгласиха. Знаете ли защо? Защото им казах: Трябва да се съгласите. Ето защо.“

Твърдението за примирието идва на фона на разминаване между позициите на Вашингтон и Киев. Украйна допуска спиране на ударите по руските рафинерии, но обвързва това с прекратяване на руските атаки срещу украинската енергийна инфраструктура.

По-рано The Kyiv Independent съобщи, че представители на администрацията на Тръмп са оказали натиск върху висши украински военни и държавни служители да спрат ударите по руската енергийна инфраструктура. Според изданието Вашингтон е заплашил да прекрати обмена на разузнавателна информация и програмата PURL, чрез която европейски държави финансират закупуването на американско оръжие за Украйна.

Така възобновяването на преговорите остава свързано с две различни условия: Москва настоява за целия Донбас, а Вашингтон търси прекратяване на ударите по енергийните обекти. Киев засега не приема териториални отстъпки и поставя акцент върху взаимно, а не едностранно енергийно примирие.

Източници: news.bg, kyivindependent.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 европейца

    37 9 Отговор
    ами иска целия Донбас... само донбас, ама за сега!. ако се помотват ще се променят исканията - с посока запад

    Коментиран от #4

    11:55 13.10.2026

  • 2 честен ционист

    18 13 Отговор
    Вова иска табела на Кирилица пред град Брюж.

    11:55 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Европеец

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "европейца":

    Не знам заглавието дали е вярно, но това е коментара е верен...

    11:58 13.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Робот

    15 6 Отговор
    Добро утро на всички..! Какво чувам някакво корито отишло при рибите...!

    12:00 13.10.2026

  • 7 Не го иска Путин

    20 11 Отговор
    Народа го иска

    12:00 13.10.2026

  • 8 хихи

    21 5 Отговор
    Путин иска целия Донбас и Одеса и Одеса..

    12:01 13.10.2026

  • 9 Ласло Пап

    12 3 Отговор
    Милият той,те се били съгласили,понеже ТОЙ им бил казал ТРЯБВА ДА СЕ СЪГЛАСИТЕ.....мили боже

    12:01 13.10.2026

  • 10 Добре

    13 8 Отговор
    Аз искам фирмата дето кандидатсвах да ми преведат 1 милион евро безвъзмездно преди да се явя на интерню за работа. И аз имам невъзможни мечти ама са си ми в главата и не се излагам пред хората.

    12:02 13.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 То и цялата

    13 9 Отговор
    Покрайнина си е руска.

    12:02 13.10.2026

  • 13 Мишел

    16 7 Отговор
    Фронтът няма да замръзне , но през зимата Украйна ще замръзне.

    Коментиран от #23

    12:03 13.10.2026

  • 14 Бисмарк

    19 11 Отговор
    А просто преди четири години трябваше Зеленски да изтегли армията си от Донбас .....нито щеше да има война, нито Мечката щеше да излезе от бърлогата.
    Преди 150 години ви казах, че не можете да върнете мечката в бърлогата, ама кой да чуе!

    12:03 13.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Стара чанта

    5 5 Отговор
    А КОГА и цялата Вселена, а може и трона на Господ ?

    12:04 13.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Григор

    16 10 Отговор
    Той не иска! Той ще го вземе! В момента Украйна контролира по-малко от 10% от Донбас и е въпрос на месец, два да загуби и тях. Трябва да се преговаря веднага и да спре тая касапница.
    Апропо, във връзка с ударените кораби край българския бряг. Първо, териториалните води на България се простират на 12 морски мили от брега и по същество това е българска територия. Прилежащата зона се простират на 24 морски мили и това са международни води в които България има контролни функции. Корабите са ударени в прилежащата зона! Нека бъдат така добри и да кажат какън е бил товарът на корабите!

    12:06 13.10.2026

  • 19 444444

    7 10 Отговор
    Всичко това е така Путин трябва да покаже на руските патриоти, че е постигнал нещо след като Русия е загубила около 300000 убити.Обаче когато след 3-6 -12 месеца Руските войски вземат Домбас, за да започне прговорите ще поиска Запорожие или Одеса защото тогава убите ще са около 400000.Украинските убити никой не ги брои. Колкото повече продъжава войната толкова по-трудно ще е на Путин да се оправдае пред руснаците за загубите, а те ще искат повече дори, главата на Путин.

    12:07 13.10.2026

  • 20 Киев за два дня

    8 10 Отговор
    А Фламинго и балистика във Валдай иска ли?

    12:08 13.10.2026

  • 21 Тити

    4 11 Отговор
    А не иска ли към Донбас и Малдивите?

    12:09 13.10.2026

  • 22 5-та година "Киев за 3 дня"

    12 10 Отговор
    Иска, но нито има силички, нито има време.

    12:10 13.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Всичко от московия е лъжа и измама !

    10 6 Отговор
    И кой ще повярва на един престъпен бос и терорист, нарушил всички договори и лъжещ нагло всеки ден?!

    Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г. (само девет дни преди руската вероломна и подла инвазия в Украйна)

    "Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"

    Песков 20 февруари 2022 г.
    "Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."

    Лавров 10 февруари 2022 г.
    "Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."

    Путин 15 февруари 2022 г.
    "Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."

    12:15 13.10.2026

  • 27 Сакс

    5 7 Отговор
    Правилно Вова,засега Донбас,а после и цяла левобережна Украйна.Гранична река Днепър и точка.

    12:15 13.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Абе

    4 0 Отговор
    спpяxa ли CAЩ paзyзнaвaтeлнитe дaнни зa Kиeв? Украинските власти проверяват дали липсата на предупреждение за руския ракетен удар срещу Киев от тази нощ е свързана със спиране на разузнавателната информация от САЩ. Украинските ВВС потвърдиха, че не са получили данни за изстрелванията и са засекли руските балистични ракети едва по време на атаката, а сирените за тревога са прозвучали едва след първите взривове нощес. Това се случва след заплахите на администрацията в Белия дом и намеците на Илон Мъск, че ще спрат подаването на разузнавателна информация към Киев заради украинските удари по руски рафинерии. Засега няма официален отговор от Вашингтон дали е спрял информацията.

    12:20 13.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Не ми плямпай

    6 6 Отговор

    До коментар #28 от "Това го":

    50 000 мъртви руски войници само за миналият месец

    12:21 13.10.2026

  • 34 След Изборите

    6 5 Отговор
    ТРЪМП ЩЕ СИ ТЪРСИ КИЛИЯ
    НЯМА ДА ТЪРСИ ФОРМАТ
    ЗА ПРЕГОВОРИ.

    12:21 13.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 От историята знаем

    4 4 Отговор
    Че най-големите завоеватели са недораслеци, като малки са изяли много бой и са посветили живота си, да си го върнат на целия свят.

    12:24 13.10.2026

  • 37 КРЕМЪЛСКИ ТРОЛ

    4 2 Отговор
    ИЗВЕДНЪЖ В САЩ
    РЯЗКО СА НАМАЛЕЛИ
    МАГА ФЕНОВЕТЕ

    МАЙ ТРЪМП ДОСТА
    ПОМОЩ Е ВИДЯЛ ОТ ЯНДЕКС
    И
    ПУТИН ЯВНО МНОГО Е СЪДЕЙСТВАЛ
    ЗА ТОВА .

    12:24 13.10.2026

  • 38 Десислава Димитрова

    4 4 Отговор
    Две жени сутринта на едно от кафенетата в Свети Влас коментираха усилено на руски с украински акцент ,че миризмата на спаружени катерици в метрото на Киев просто вече била непоносима и даже лютяло на очите .

    12:24 13.10.2026

  • 39 Герги

    4 3 Отговор
    Фюрера се набута между шамарите с това прибързано приемане на Донбас в пределите на РФ...този пладнешки грабеж и сега се е овъртял като пате в кълчища.Нямаше ли го това решение лесно можеше да се направи договорка,кой до където е.Но сега няма връщане назад,ама щели да умират руски войници...голям праз,по голям ще е срама ако не се спази анексирането на района...Путин е пътник,по един или друг начин.

    12:26 13.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 През 2022 ГОДИНА

    2 5 Отговор
    ПУТИН КОНТРОЛИРАШЕ
    25 % от Територията на Донбас .

    В Момента Контролира
    По Малко от 20% в Донбас.
    А Са Убити на
    1 милион и половина
    Руснаци.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Тръгнал да иска Целият Донбас
    КГБ ПРОЙДОХАТА

    Коментиран от #46

    12:29 13.10.2026

  • 42 На Зельо сега ли му просветна

    2 2 Отговор
    Разбира се, че Донбас е руски. Хората гласуваха почти единодушно да се махнат от Украйна, искат си Русия.

    12:33 13.10.2026

  • 43 Историк

    2 2 Отговор
    Абе учете я тази История бе ,от време оно се говори като теорема ,че първото предложение на руснаците е винаги най добро .

    12:35 13.10.2026

  • 44 Добре прави

    4 1 Отговор
    А Зеленски да не повтаря грешката от Истанбул

    12:35 13.10.2026

  • 45 До 41, не лъжи

    3 1 Отговор
    Украйна контролира по-малко от 10% в момента, и да не са убивали русначетата още преди конфликта

    12:39 13.10.2026

  • 46 Вале-каро

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "През 2022 ГОДИНА":

    Според статията Украйна контролира 11% от територията на Донбас,според теб Русия контролира 20%.Къде са останалите 69%?Кой ги котролира?

    12:49 13.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания