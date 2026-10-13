Путин иска целия Донбас преди нови мирни преговори

Руският президент Владимир Путин е готов да се върне към мирните преговори едва след като Русия получи останалата част от Донбас, която все още е под украински контрол. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на източник, близък до Кремъл.

Става дума за около 11% от територията на Донбас. Според събеседника на агенцията Путин иска тези райони, за да представи резултата пред руското общество като победа.

Украйна категорично отхвърля възможността да отстъпи допълнителни територии на Русия. Киев обаче допуска замразяване на конфликта по сегашната фронтова линия да стане основа за бъдещо мирно споразумение.

Вашингтон търси нов формат за преговори

Съединените щати се надяват постигнатото през миналата седмица споразумение за доставки на руско дизелово гориво за американския пазар да помогне за възобновяването на тристранните разговори между Вашингтон, Москва и Киев.

По данни на Ройтерс по време на среща с украински представители в Маями Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, е настоял Украйна да прекрати ударите срещу руските петролни рафинерии. Той е заявил, че това е искане на американската администрация.

Замисълът на Вашингтон е бил евентуалното спиране на украинските атаки и споразумението за дизела да бъдат използвани като аргументи за нови отстъпки от Москва.

Тръмп: Путин иска сделка повече от Зеленски

„Виждате, че украинците спряха ударите, а ние ви предоставихме това споразумение. Сега е ваш ред да направите нещо“, разказва източник на агенцията.

Доналд Тръмп заяви, че според него Путин има по-голямо желание да постигне споразумение от украинския президент Володимир Зеленски. Той посочи, че Зеленски също трябва да бъде убеден да приеме договореност.

На въпрос дали Москва и Киев са се съгласили да спазват енергийно примирие, както по-рано твърдеше, Тръмп отговори:

„Те се съгласиха. Знаете ли защо? Защото им казах: Трябва да се съгласите. Ето защо.“

Твърдението за примирието идва на фона на разминаване между позициите на Вашингтон и Киев. Украйна допуска спиране на ударите по руските рафинерии, но обвързва това с прекратяване на руските атаки срещу украинската енергийна инфраструктура.

По-рано The Kyiv Independent съобщи, че представители на администрацията на Тръмп са оказали натиск върху висши украински военни и държавни служители да спрат ударите по руската енергийна инфраструктура. Според изданието Вашингтон е заплашил да прекрати обмена на разузнавателна информация и програмата PURL, чрез която европейски държави финансират закупуването на американско оръжие за Украйна.

Така възобновяването на преговорите остава свързано с две различни условия: Москва настоява за целия Донбас, а Вашингтон търси прекратяване на ударите по енергийните обекти. Киев засега не приема териториални отстъпки и поставя акцент върху взаимно, а не едностранно енергийно примирие.

Източници: news.bg, kyivindependent.com