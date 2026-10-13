Путин иска целия Донбас преди нови мирни преговори

Руският президент Владимир Путин е готов да се върне към мирните преговори едва след като Русия получи останалата част от Донбас, която все още е под украински контрол. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на източник, близък до Кремъл.
Става дума за около 11% от територията на Донбас. Според събеседника на агенцията Путин иска тези райони, за да представи резултата пред руското общество като победа.
Украйна категорично отхвърля възможността да отстъпи допълнителни територии на Русия. Киев обаче допуска замразяване на конфликта по сегашната фронтова линия да стане основа за бъдещо мирно споразумение.
Вашингтон търси нов формат за преговори
Съединените щати се надяват постигнатото през миналата седмица споразумение за доставки на руско дизелово гориво за американския пазар да помогне за възобновяването на тристранните разговори между Вашингтон, Москва и Киев.
По данни на Ройтерс по време на среща с украински представители в Маями Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, е настоял Украйна да прекрати ударите срещу руските петролни рафинерии. Той е заявил, че това е искане на американската администрация.
Замисълът на Вашингтон е бил евентуалното спиране на украинските атаки и споразумението за дизела да бъдат използвани като аргументи за нови отстъпки от Москва.„Виждате, че украинците спряха ударите, а ние ви предоставихме това споразумение. Сега е ваш ред да направите нещо“, разказва източник на агенцията.
Тръмп: Путин иска сделка повече от Зеленски
Доналд Тръмп заяви, че според него Путин има по-голямо желание да постигне споразумение от украинския президент Володимир Зеленски. Той посочи, че Зеленски също трябва да бъде убеден да приеме договореност.
На въпрос дали Москва и Киев са се съгласили да спазват енергийно примирие, както по-рано твърдеше, Тръмп отговори:„Те се съгласиха. Знаете ли защо? Защото им казах: Трябва да се съгласите. Ето защо.“
Твърдението за примирието идва на фона на разминаване между позициите на Вашингтон и Киев. Украйна допуска спиране на ударите по руските рафинерии, но обвързва това с прекратяване на руските атаки срещу украинската енергийна инфраструктура.
По-рано The Kyiv Independent съобщи, че представители на администрацията на Тръмп са оказали натиск върху висши украински военни и държавни служители да спрат ударите по руската енергийна инфраструктура. Според изданието Вашингтон е заплашил да прекрати обмена на разузнавателна информация и програмата PURL, чрез която европейски държави финансират закупуването на американско оръжие за Украйна.
Така възобновяването на преговорите остава свързано с две различни условия: Москва настоява за целия Донбас, а Вашингтон търси прекратяване на ударите по енергийните обекти. Киев засега не приема териториални отстъпки и поставя акцент върху взаимно, а не едностранно енергийно примирие.
Източници: news.bg, kyivindependent.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 европейца
Коментиран от #4
11:55 13.10.2026
2 честен ционист
11:55 13.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Европеец
До коментар #1 от "европейца":Не знам заглавието дали е вярно, но това е коментара е верен...
11:58 13.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Робот
12:00 13.10.2026
7 Не го иска Путин
12:00 13.10.2026
8 хихи
12:01 13.10.2026
9 Ласло Пап
12:01 13.10.2026
10 Добре
12:02 13.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 То и цялата
12:02 13.10.2026
13 Мишел
Коментиран от #23
12:03 13.10.2026
14 Бисмарк
Преди 150 години ви казах, че не можете да върнете мечката в бърлогата, ама кой да чуе!
12:03 13.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Стара чанта
12:04 13.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Григор
Апропо, във връзка с ударените кораби край българския бряг. Първо, териториалните води на България се простират на 12 морски мили от брега и по същество това е българска територия. Прилежащата зона се простират на 24 морски мили и това са международни води в които България има контролни функции. Корабите са ударени в прилежащата зона! Нека бъдат така добри и да кажат какън е бил товарът на корабите!
12:06 13.10.2026
19 444444
12:07 13.10.2026
20 Киев за два дня
12:08 13.10.2026
21 Тити
12:09 13.10.2026
22 5-та година "Киев за 3 дня"
12:10 13.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Всичко от московия е лъжа и измама !
Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г. (само девет дни преди руската вероломна и подла инвазия в Украйна)
"Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"
Песков 20 февруари 2022 г.
"Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."
Лавров 10 февруари 2022 г.
"Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."
Путин 15 февруари 2022 г.
"Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."
12:15 13.10.2026
27 Сакс
12:15 13.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Абе
12:20 13.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Не ми плямпай
До коментар #28 от "Това го":50 000 мъртви руски войници само за миналият месец
12:21 13.10.2026
34 След Изборите
НЯМА ДА ТЪРСИ ФОРМАТ
ЗА ПРЕГОВОРИ.
12:21 13.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 От историята знаем
12:24 13.10.2026
37 КРЕМЪЛСКИ ТРОЛ
РЯЗКО СА НАМАЛЕЛИ
МАГА ФЕНОВЕТЕ
МАЙ ТРЪМП ДОСТА
ПОМОЩ Е ВИДЯЛ ОТ ЯНДЕКС
И
ПУТИН ЯВНО МНОГО Е СЪДЕЙСТВАЛ
ЗА ТОВА .
12:24 13.10.2026
38 Десислава Димитрова
12:24 13.10.2026
39 Герги
12:26 13.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 През 2022 ГОДИНА
25 % от Територията на Донбас .
В Момента Контролира
По Малко от 20% в Донбас.
А Са Убити на
1 милион и половина
Руснаци.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Тръгнал да иска Целият Донбас
КГБ ПРОЙДОХАТА
Коментиран от #46
12:29 13.10.2026
42 На Зельо сега ли му просветна
12:33 13.10.2026
43 Историк
12:35 13.10.2026
44 Добре прави
12:35 13.10.2026
45 До 41, не лъжи
12:39 13.10.2026
46 Вале-каро
До коментар #41 от "През 2022 ГОДИНА":Според статията Украйна контролира 11% от територията на Донбас,според теб Русия контролира 20%.Къде са останалите 69%?Кой ги котролира?
12:49 13.10.2026