Доналд Тръмп реши: Екзекуцията на Нидал Хасан няма да се излъчва по телевизията

Екзекуцията на Нидал Малик Хасан няма да бъде излъчвана на живо, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. Решението идва дни след като Пентагонът обяви, че смъртното наказание чрез разстрел ще бъде предавано директно в интернет.

„Много добри и добронамерени хора биха предпочели да не го гледат как умира“, написа Тръмп в социалната си мрежа. По думите му публичното излъчване би могло да има възпиращ ефект, но в крайна сметка екзекуцията няма да бъде показвана на живо.

Близките на жертвите ще могат да присъстват лично на изпълнението на наказанието, ако желаят. Екзекуцията е насрочена за 3 декември във военната база „Форт Худ“ в Тексас.

Промяна след решението на Пентагона

Миналата седмица министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че екзекуцията ще бъде публична. „Ще се погрижим хората да могат да я гледат, тя ще бъде публична“, каза той в интервю.

По-късно Пентагонът уточни, че става дума за пряко излъчване в интернет. Идеята предизвика критики от представители на двете основни политически партии, както и от религиозни организации. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че не знае дали излъчването действително ще се състои и че няма да го гледа, ако бъде организирано.

Американският президент одобри екзекуцията чрез разстрел в началото на октомври. Това ще бъде първото изпълнение на смъртно наказание чрез разстрел от американската армия от Втората световна война насам. Последната военна екзекуция в САЩ е извършена през 1961 г. чрез обесване.

Нападението във „Форт Худ“

Хасан, бивш майор и военен психиатър, откри стрелба на 5 ноември 2009 г. в медицинския център на базата „Форт Худ“. При нападението са убити 13 души, а 32 са ранени.

Хасан е роден в САЩ мюсюлманин от палестински произход. По време на стрелбата той е ранен от куршум и остава частично парализиран.

Военен съд го осъди на смърт през 2013 г. По време на процеса Хасан се защитава сам и не оспорва, че е стрелял. Според обвинението той е искал да попречи на военнослужещите да бъдат изпратени във войните в Афганистан и Ирак.

Предвиденото изпълнение на наказанието може да бъде отложено, ако Хасан предприеме нови съдебни действия. Към момента потвърденото решение на американската администрация е, че екзекуцията няма да бъде достъпна за гледане чрез пряко интернет излъчване.

Източници: bta.bg, apnews.com, afp.com