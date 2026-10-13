Русия обвини Париж: Това е пиратство!

Руското посолство в Париж определи като „грубо нарушение на международното право“ задържането на петролния танкер „ДФ Пийк“ от френските власти. Дипломатическата мисия нарече действията „пиратство“ и заяви, че проверява дали сред членовете на екипажа има руски граждани.

„Опитваме се да установим дали сред членовете на екипажа има руски граждани“, заяви руското посолство, цитирано от Ройтерс чрез руската държавна информационна агенция РИА Новости. Москва твърди също, че Франция не е уведомила предварително руската страна за задържането на кораба.

Операцията е извършена край остров Реюнион

Френският президент Еманюел Макрон съобщи, че военноморските сили на страната са прехванали танкера и са се качили на борда му на 450 морски мили южно от остров Реюнион в Индийския океан.

„Френските военноморски сили се качиха на борда на петролния танкер „ДФ Пийк“, за който има подозрения, че плава под фалшив флаг и участва в незаконни дейности по превоз на горива“, написа Макрон в „Екс“.

По думите на френския президент операцията е част от действията срещу руския „сенчест флот“ – мрежа от танкери, за които западните държави твърдят, че се използват за заобикаляне на санкциите срещу руския петрол.

Макрон заяви, че Франция остава решена да противодейства на „сенчестия флот“ навсякъде по света. Той определи операцията като извършена в съответствие с международното морско право.

Различни оценки за действията на Франция

Френските власти представят качването на борда като операция срещу кораб, заподозрян в използване на фалшив флаг и участие в незаконен превоз на петрол. Руското посолство оспорва тази позиция и определя задържането като незаконно.

Към момента няма публично потвърдени данни за националността на всички членове на екипажа, за товара на кораба или за предприети съдебни действия срещу тях. Не са съобщени и подробности за следващите стъпки по случая.

Източници: bta.bg, malaysia.news.yahoo.com, euronews.com