Русия обвини Париж: Това е пиратство!

Руското посолство в Париж определи като „грубо нарушение на международното право“ задържането на петролния танкер „ДФ Пийк“ от френските власти. Дипломатическата мисия нарече действията „пиратство“ и заяви, че проверява дали сред членовете на екипажа има руски граждани.
„Опитваме се да установим дали сред членовете на екипажа има руски граждани“, заяви руското посолство, цитирано от Ройтерс чрез руската държавна информационна агенция РИА Новости. Москва твърди също, че Франция не е уведомила предварително руската страна за задържането на кораба.
Операцията е извършена край остров Реюнион
Френският президент Еманюел Макрон съобщи, че военноморските сили на страната са прехванали танкера и са се качили на борда му на 450 морски мили южно от остров Реюнион в Индийския океан.
По думите на френския президент операцията е част от действията срещу руския „сенчест флот“ – мрежа от танкери, за които западните държави твърдят, че се използват за заобикаляне на санкциите срещу руския петрол.
Макрон заяви, че Франция остава решена да противодейства на „сенчестия флот“ навсякъде по света. Той определи операцията като извършена в съответствие с международното морско право.
Различни оценки за действията на Франция
Френските власти представят качването на борда като операция срещу кораб, заподозрян в използване на фалшив флаг и участие в незаконен превоз на петрол. Руското посолство оспорва тази позиция и определя задържането като незаконно.
Към момента няма публично потвърдени данни за националността на всички членове на екипажа, за товара на кораба или за предприети съдебни действия срещу тях. Не са съобщени и подробности за следващите стъпки по случая.
Източници: bta.bg, malaysia.news.yahoo.com, euronews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Наполеончо е пират
Коментиран от #16
13:26 13.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 майка тереза ли
Коментиран от #15, #22
13:27 13.10.2026
5 Абе У ДРИ
13:28 13.10.2026
6 Факт
Коментиран от #41
13:28 13.10.2026
7 Галското петле
13:29 13.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Макрон
13:29 13.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Бияча
Коментиран от #17
13:31 13.10.2026
12 иван костов
13:32 13.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 питаш за
До коментар #4 от "майка тереза ли":за кого питаш - за Тръмп или за Зеленски?
13:39 13.10.2026
16 що скачат руснаците?
До коментар #2 от "Наполеончо е пират":Ако корабът не е руски ,що подскачат в Масква?!?
Коментиран от #21
13:39 13.10.2026
17 ХА ХА ХА
До коментар #11 от "Бияча":то обикновено "бияча" бива бит ... както стана и с България през 1944 г ...
13:40 13.10.2026
18 Дудов
13:41 13.10.2026
19 Дудов
13:42 13.10.2026
20 Някой
И как така делят хората по националност? Това е расизъм! По нашата конституция права не се делят по етнос.
Коментиран от #25, #27, #45
13:43 13.10.2026
21 1234567890
До коментар #16 от "що скачат руснаците?":Даден е под наем.
13:43 13.10.2026
22 123
До коментар #4 от "майка тереза ли":Наричат се украински нацисти.
13:43 13.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ПЕТЛИТЕ ЛИГАВИТЕ
13:44 13.10.2026
25 Тероризма няма раса
До коментар #20 от "Някой":не е расизъм да залавяш помагачите на руските Терористи!
13:45 13.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Остров Реюнион
До коментар #20 от "Някой":се намира в Индийския океан и е отвъдморска френска територия.
Коментиран от #40
13:47 13.10.2026
28 Макарон пътник
13:47 13.10.2026
29 АБВ
Кой пръв посегна на енергийните доставки /Северен поток/ ? - Украйна, САЩ и Англия !
Кой първи посегна на търговските кораби ? - Украйна !
Кой ? Кой ? Кой ?
13:48 13.10.2026
30 Ха ха ха
13:49 13.10.2026
31 българина
13:50 13.10.2026
32 Франция пиратства
Коментиран от #35
13:50 13.10.2026
33 Пфуууу
13:53 13.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Най-краткия
До коментар #32 от "Франция пиратства":виц! Ха ха ха
13:53 13.10.2026
36 Пак ние ще страдаме
13:54 13.10.2026
37 Констатация
Коментиран от #49
13:58 13.10.2026
38 Трол
14:00 13.10.2026
39 Перо
14:04 13.10.2026
40 Бай онзи
До коментар #27 от "Остров Реюнион":Не е отвъдморска територия,КОЛОНИЯ.
14:06 13.10.2026
41 Емил
До коментар #6 от "Факт":може би трябва да го подарява на европенделите и да им го доставя безплатно.Забравиха хитлер и вагона тези геронтофили.
14:07 13.10.2026
42 После да не плачете за право и т. Н.
Основни състави на пиратството (Член 101)
• Точка (а) – Актове на насилие или грабеж: Всякакъв неправомерен акт на насилие, задържане или акт на грабеж, извършен с лични цели от екипажа или пътниците на частен кораб или частно въздухоплавателно средство, насочен:
• (i) В открито море срещу друг кораб или въздухоплавателно средство, или срещу лица или имущество на борда на такъв кораб или въздухоплавателно средство.
• (ii) Срещу кораб, въздухоплавателно средство, лица или имущество на място, извън юрисдикцията на която и да е държава
14:09 13.10.2026
43 Лакеите на Пентагона
14:10 13.10.2026
44 Читател
14:10 13.10.2026
45 Виж сега ..
До коментар #20 от "Някой":острова всъщност е Френски , тоест това са френски териториални води , могат да правят каквото си поискат .
14:12 13.10.2026
46 Киро дъ кинг
14:13 13.10.2026
47 Пурко
14:17 13.10.2026
48 Русия
14:19 13.10.2026
49 Ха-ха-ха
До коментар #37 от "Констатация":то позорът на запада отдавна е очеваден! Нема нужда да намесваш други, виж съдраните западни гаки! Все от едната алчност!
14:22 13.10.2026