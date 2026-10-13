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Русия обвини Париж: Това е пиратство!

Русия обвини Париж: Това е пиратство!

13 Октомври, 2026 13:23 2 604 49

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  • франция-
  • петролен танкер-
  • сенчест флот-
  • остров реюнион-
  • петрол-
  • роснефт-
  • лукойл

Москва протестира срещу операцията край остров Реюнион и проверява дали на борда има руски граждани

Русия обвини Париж: Това е пиратство! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руското посолство в Париж определи като „грубо нарушение на международното право“ задържането на петролния танкер „ДФ Пийк“ от френските власти. Дипломатическата мисия нарече действията „пиратство“ и заяви, че проверява дали сред членовете на екипажа има руски граждани.

„Опитваме се да установим дали сред членовете на екипажа има руски граждани“, заяви руското посолство, цитирано от Ройтерс чрез руската държавна информационна агенция РИА Новости. Москва твърди също, че Франция не е уведомила предварително руската страна за задържането на кораба.

Операцията е извършена край остров Реюнион

Френският президент Еманюел Макрон съобщи, че военноморските сили на страната са прехванали танкера и са се качили на борда му на 450 морски мили южно от остров Реюнион в Индийския океан.

„Френските военноморски сили се качиха на борда на петролния танкер „ДФ Пийк“, за който има подозрения, че плава под фалшив флаг и участва в незаконни дейности по превоз на горива“, написа Макрон в „Екс“.

По думите на френския президент операцията е част от действията срещу руския „сенчест флот“ – мрежа от танкери, за които западните държави твърдят, че се използват за заобикаляне на санкциите срещу руския петрол.

Макрон заяви, че Франция остава решена да противодейства на „сенчестия флот“ навсякъде по света. Той определи операцията като извършена в съответствие с международното морско право.

Различни оценки за действията на Франция

Френските власти представят качването на борда като операция срещу кораб, заподозрян в използване на фалшив флаг и участие в незаконен превоз на петрол. Руското посолство оспорва тази позиция и определя задържането като незаконно.

Към момента няма публично потвърдени данни за националността на всички членове на екипажа, за товара на кораба или за предприети съдебни действия срещу тях. Не са съобщени и подробности за следващите стъпки по случая.

Източници: bta.bg, malaysia.news.yahoo.com, euronews.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Наполеончо е пират

    70 9 Отговор
    Голям рев рева за колониите в Африка и сега отвлича чужди кораби, сънувайки ,че са руски😂😂😂

    Коментиран от #16

    13:26 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 майка тереза ли

    17 46 Отговор
    А тези които потапят кораби как да ги наричаме !!!

    Коментиран от #15, #22

    13:27 13.10.2026

  • 5 Абе У ДРИ

    9 43 Отговор
    Танкера, кво го проверявате! Всичко наред под ножа

    13:28 13.10.2026

  • 6 Факт

    8 53 Отговор
    Франция казва на малкия баклил кое е незаконно. Незаконно е Русия да продава петрол.

    Коментиран от #41

    13:28 13.10.2026

  • 7 Галското петле

    47 3 Отговор
    зачитал международното право като пребивал френските деца.

    13:29 13.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Макрон

    10 44 Отговор
    Франция забрани със закон на Русия да продава петрол и сега конфискува незаконните кораби на таксиджийчето.

    13:29 13.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бияча

    9 38 Отговор
    България също трябва да забрани на Русия да изнася газ по света и да конфискува тръбите й в международни води.

    Коментиран от #17

    13:31 13.10.2026

  • 12 иван костов

    15 4 Отговор
    С приказки и декларации не става, единствено лобут!

    13:32 13.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 питаш за

    14 6 Отговор

    До коментар #4 от "майка тереза ли":

    за кого питаш - за Тръмп или за Зеленски?

    13:39 13.10.2026

  • 16 що скачат руснаците?

    12 22 Отговор

    До коментар #2 от "Наполеончо е пират":

    Ако корабът не е руски ,що подскачат в Масква?!?

    Коментиран от #21

    13:39 13.10.2026

  • 17 ХА ХА ХА

    24 5 Отговор

    До коментар #11 от "Бияча":

    то обикновено "бияча" бива бит ... както стана и с България през 1944 г ...

    13:40 13.10.2026

  • 18 Дудов

    28 6 Отговор
    Сега Тръмп ще се обади на Макарон ица да му напомни че това не е лъжица за неговите уста

    13:41 13.10.2026

  • 19 Дудов

    15 5 Отговор
    Сега Тръмп ще се обади на Макарон ица да му напомни че това не е лъжица за неговите уста

    13:42 13.10.2026

  • 20 Някой

    26 4 Отговор
    И кой е определил че са незаконни в международни води? На Франция юрисдикцията е до тяхна територия и териториални води, нещо за посолства и не знам за техни кораби и самолети.
    И как така делят хората по националност? Това е расизъм! По нашата конституция права не се делят по етнос.

    Коментиран от #25, #27, #45

    13:43 13.10.2026

  • 21 1234567890

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "що скачат руснаците?":

    Даден е под наем.

    13:43 13.10.2026

  • 22 123

    19 4 Отговор

    До коментар #4 от "майка тереза ли":

    Наричат се украински нацисти.

    13:43 13.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ПЕТЛИТЕ ЛИГАВИТЕ

    12 3 Отговор
    ЩЕ ИЗРЕВЪТ СЪС СИГУРНОСТ

    13:44 13.10.2026

  • 25 Тероризма няма раса

    6 21 Отговор

    До коментар #20 от "Някой":

    не е расизъм да залавяш помагачите на руските Терористи!

    13:45 13.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Остров Реюнион

    13 4 Отговор

    До коментар #20 от "Някой":

    се намира в Индийския океан и е отвъдморска френска територия.

    Коментиран от #40

    13:47 13.10.2026

  • 28 Макарон пътник

    18 3 Отговор
    В къщи горят училища но да пренасочим вниманието

    13:47 13.10.2026

  • 29 АБВ

    21 3 Отговор
    На зла круша - зъл прът !!!
    Кой пръв посегна на енергийните доставки /Северен поток/ ? - Украйна, САЩ и Англия !
    Кой първи посегна на търговските кораби ? - Украйна !
    Кой ? Кой ? Кой ?

    13:48 13.10.2026

  • 30 Ха ха ха

    5 13 Отговор
    а дронове в български води не е пиратство и тероризам, да? Егати наглата орда.

    13:49 13.10.2026

  • 31 българина

    16 2 Отговор
    ако френски военен кораб може извън тяхна юрисдикция да тършува и задържа кораби, къде е проблема руснаци да пототяват кораби в наши води без юрисдикция ......

    13:50 13.10.2026

  • 32 Франция пиратства

    10 3 Отговор
    Докато Русия се бори за мир.

    Коментиран от #35

    13:50 13.10.2026

  • 33 Пфуууу

    1 7 Отговор
    рушнята си е оправила нет-а. тук пак се е наводнило от блатосмрад.

    13:53 13.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Най-краткия

    1 6 Отговор

    До коментар #32 от "Франция пиратства":

    виц! Ха ха ха

    13:53 13.10.2026

  • 36 Пак ние ще страдаме

    5 1 Отговор
    Поради санкциите срещу Русия, по-голямата част от доставките (над 64% за Запада) преминават по т.нар. „Среден коридор“. Уранът се кара с влак до пристанище Актау (Каспийско море), пресича го с кораби до Баку (Азербайджан), оттам с влак през Грузия до Черно море (пристанище Поти) и след това по море към Европа.

    13:54 13.10.2026

  • 37 Констатация

    1 13 Отговор
    Ся, деду Пу може да съ оплаче на Арменския поп, щото избра позора и получи и война, и позор!!!!

    Коментиран от #49

    13:58 13.10.2026

  • 38 Трол

    5 1 Отговор
    Който първи си набере танкер, негов си е.

    14:00 13.10.2026

  • 39 Перо

    7 0 Отговор
    Нито Франция, нито тегионалната организация ЕС има право да налага санкции или да арестува кораби в международни /неутрални/ води! Това може да стане само с решение на ООН, иначе е чисто пиратство!

    14:04 13.10.2026

  • 40 Бай онзи

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Остров Реюнион":

    Не е отвъдморска територия,КОЛОНИЯ.

    14:06 13.10.2026

  • 41 Емил

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    може би трябва да го подарява на европенделите и да им го доставя безплатно.Забравиха хитлер и вагона тези геронтофили.

    14:07 13.10.2026

  • 42 После да не плачете за право и т. Н.

    1 0 Отговор
    Член 101 от Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS) определя пиратството като всяко от следните действия:

    Основни състави на пиратството (Член 101)

    • Точка (а) – Актове на насилие или грабеж: Всякакъв неправомерен акт на насилие, задържане или акт на грабеж, извършен с лични цели от екипажа или пътниците на частен кораб или частно въздухоплавателно средство, насочен:
    • (i) В открито море срещу друг кораб или въздухоплавателно средство, или срещу лица или имущество на борда на такъв кораб или въздухоплавателно средство.
    • (ii) Срещу кораб, въздухоплавателно средство, лица или имущество на място, извън юрисдикцията на която и да е държава

    14:09 13.10.2026

  • 43 Лакеите на Пентагона

    1 1 Отговор
    Ще има безсмъртие и недосегаемост, за някого.

    14:10 13.10.2026

  • 44 Читател

    1 1 Отговор
    Нямате 1 статия за протестите у Франция и причините за тях, Факти

    14:10 13.10.2026

  • 45 Виж сега ..

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Някой":

    острова всъщност е Френски , тоест това са френски териториални води , могат да правят каквото си поискат .

    14:12 13.10.2026

  • 46 Киро дъ кинг

    2 2 Отговор
    Това е все едно алкайда да обвини някой в пиратство :)))

    14:13 13.10.2026

  • 47 Пурко

    2 0 Отговор
    Нещата тръгват както по време на 2СВ - потапяне и тормоз над корабоплаването. Скоро чакайте и пълномащабни военни действия в Европската уния.

    14:17 13.10.2026

  • 48 Русия

    2 0 Отговор
    Жалкият Петльо скоро ще яде сериозни шамари,не такива като на мъжа му,а такива където очилата няма да му скрият синините.

    14:19 13.10.2026

  • 49 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Констатация":

    то позорът на запада отдавна е очеваден! Нема нужда да намесваш други, виж съдраните западни гаки! Все от едната алчност!

    14:22 13.10.2026

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