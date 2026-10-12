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Доналд Тръмп защити сделката за руския дизел: Направих правилния избор за американския народ — винаги Америка на първо място!
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп защити сделката за руския дизел: Направих правилния избор за американския народ — винаги Америка на първо място!

12 Октомври, 2026 20:35 1 148 84

  • доналд тръмп-
  • руски дизел-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • енергийно споразумение-
  • украйна-
  • русия

Киев определи решението като слабо, а европейски съюзници предупредиха за риск за трансатлантическото единство

Доналд Тръмп защити сделката за руския дизел: Направих правилния избор за американския народ — винаги Америка на първо място! - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп защити договореността с руския президент Владимир Путин за връщане на допълнителни количества руски дизел на американския и световния пазар. Той отхвърли критиките от Европа и заяви, че решението е взето в интерес на американските граждани.

„Европейският съюз плати на Русия 250 милиарда долара за енергия, а фалшивите новини не искат дори да се доближат до тази тема. Направих правилния избор за американския народ — винаги Америка на първо място!“, написа Тръмп в Truth Social.

Още новини от Украйна

Планират се доставки на милион тона

Според обявените намерения първоначално трябва да бъдат доставени 300 000 тона дизелово гориво. След това количеството трябва да нарасне с още 500 000 тона, а впоследствие да достигне 1 милион тона.

Тръмп обяви договореността след разговор с Владимир Путин, като я представи като мярка за увеличаване на предлагането на горива. Доставките са планирани на фона на напрежението между Вашингтон и Киев заради украинските удари по руски нефтопреработвателни предприятия.

Критики от Европа и Украйна

Някои европейски съюзници разкритикуваха споразумението и предупредиха, че то може да навреди на трансатлантическото единство. Украинският президент Володимир Зеленски определи решението като „слабо“.

Сделката предизвика спорове, тъй като предвижда връщане на руски горива на международния пазар в момент, когато отношенията между САЩ, Русия и Украйна остават обтегнати. Тръмп обаче защити позицията си и я обвърза с политиката „Америка на първо място“.

Източници: news.bg, apnews.com, investing.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дони съчмата

    15 5 Отговор
    е най големия вносител на нафта в геюропа

    Коментиран от #2

    20:36 12.10.2026

  • 2 на второ място

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "дони съчмата":

    е индия, говорим само за руска нафта

    Коментиран от #6

    20:37 12.10.2026

  • 3 Дончо

    20 2 Отговор
    Другите народи сс без значение .. кукуруку

    20:38 12.10.2026

  • 4 Червения е мега рост

    19 4 Отговор
    САЩ нали имат петролни залежи и отвлякоха Мадуро и пак чакат от Расия 🙉

    Коментиран от #10

    20:38 12.10.2026

  • 5 Педро Моралес

    14 3 Отговор
    Ухааа!Заредих 3 галона!

    20:39 12.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Резюме

    21 14 Отговор
    Двама типични лузъри и неадекватници на снимката . Точно заради тях живота на милиарди хора по света стана по-скъп и опасен.

    Коментиран от #17

    20:39 12.10.2026

  • 8 Овчар

    22 21 Отговор
    Първото предложение на руснаците в Турция през 2022 беше най приемливо..! Зеления клоун обаче повярва на долара и разруши една красива страна..!

    Коментиран от #18, #47, #77

    20:40 12.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Само руски

    14 7 Отговор

    До коментар #4 от "Червения е мега рост":

    петрол става за дизел!

    20:40 12.10.2026

  • 11 Анонимен

    10 16 Отговор
    Тръмп е заедно с убиецът Путин това отдавна е ясно просто сега го изказа на гласове тръмп лъже ужасно незнам защо американците не го импийчмънт

    20:41 12.10.2026

  • 12 Така е

    11 13 Отговор
    Прав е Дончо, но проблемът е, че руснаците от няколко месеца започнаха да внасят дизел от Беларус и Индия защото зеления им думна над 50% от капацитета на рафинериите.

    20:42 12.10.2026

  • 13 Гошо

    8 5 Отговор
    Оффф ,от кога ги разправям тия работи Нашето Външно, още 22ра трябваше да му подари на Зеленски,руски превод на Йовковият "Другоселец" с няколко топа бял плат Ние ,БТРи, патрони ,снаряди ...

    20:42 12.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ванга

    11 10 Отговор
    Тръмп няма да види дизел от Русия.

    Коментиран от #24

    20:43 12.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хаха

    9 11 Отговор

    До коментар #7 от "Резюме":

    Първото, второто...Русия вече е бита карта.

    20:44 12.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Америка

    11 8 Отговор
    Ако сега демократите не гътнат Тръмп, отиват в киреча.
    Нещо малце интерес тука, след като Яндекс замина.

    Коментиран от #38, #59, #80

    20:45 12.10.2026

  • 20 Лопата Орешник

    11 5 Отговор
    Дони Съчмата направи Америка велика отново! Да проси от Вова дизелче!

    20:45 12.10.2026

  • 21 Ей тва е як тръмпугел

    9 8 Отговор
    Важното е ЕС да е набутан и Урсулата да врещи

    Коментиран от #34

    20:45 12.10.2026

  • 22 Сделка

    9 1 Отговор
    идва от-сделано!

    Коментиран от #35

    20:46 12.10.2026

  • 23 Хахахаха

    8 7 Отговор
    Е па за украинците и ВСУ, Украйна е на първо място и ударите по руските рафинерии ще продължат.

    20:47 12.10.2026

  • 24 Мадяр

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ванга":

    Съгласен съм.

    20:47 12.10.2026

  • 25 правилен избор

    6 5 Отговор
    в американски интерес е високата цена на петрола за американските петролни компании, а отмяната на санкции за руски петрол, балансира недостига на валута за руската военна машина.
    В момент на украински отпор по руски рафинерии рижия се споразумява с руския си приятел за прекратяване на украинските атаки и за смяна на украинския президент.

    20:48 12.10.2026

  • 26 Хм...

    12 6 Отговор
    Палячо! Американските ти избиратели май взеха да изтрезняват.

    20:48 12.10.2026

  • 27 ха, ха, ха...

    11 3 Отговор
    Той и Хитлер така е твърдял: "Германия над всичко!"

    20:48 12.10.2026

  • 28 Тесла

    9 1 Отговор
    с 20% ръст на продажбите!Кой вдига дизела?

    20:49 12.10.2026

  • 29 Дедо

    10 3 Отговор
    Евтин пиар заради ниската му . популярност Глуповат и подиграван от целия свят

    20:49 12.10.2026

  • 30 Дид

    6 6 Отговор
    Прави го нарочно, за да покаже за пореден път какви миниатюри за него са еврогейските лидери и колко велик е той. С едната ръка изсипваш оръжие да те бият, с другата купуваш от бития. Такъв политически хамелеон не се среща често.

    20:49 12.10.2026

  • 31 .....

    10 7 Отговор
    Какъв петрол, какъв дизел, какви пет долара? Всичко това се прави от Тръмп за да прикрие своята некомпетентност и страхливост с Иран. Да си спомним, че повишаването на цената на горивото некомпетентност дойде от затвореният Ормузки проток. Защо още не е разблокиран Ормузкия проток? Нали Тръмп няма да признае своята вина? Затова преди изборите за Конгрес ще прави скандали, ще прави шоу, за да прикрие своята некомпетентност! Вероятно това е било подготвено още при посещението на зет му и Уиткоф в Москва. Намерил си е Путин, който се чуди как да се измъкне от поражение в Украйна, и сега ще обвинява Украйна, която се сражава за своята независимост, за цените на горивото в САЩ! Предизборното шоу на Тръмп да прикрие своята некомпетентност! Чакаме изборите в САЩ на 3 ноември!

    Коментиран от #46

    20:49 12.10.2026

  • 32 Най голямото шоу обаче е друго

    6 8 Отговор
    Че Русия ще го купи от Канада и ще го продаде с 94% горница ....хахахаха.... Само документална ще е врътката

    20:49 12.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хм...

    7 8 Отговор

    До коментар #21 от "Ей тва е як тръмпугел":

    Как точно врещи? Европа е люлката на цивилизацията. Далаверките на расия с тръмпи са обречени на неуспех. Самуте американци ше изритат недоразумението заело временно поста президент.

    20:50 12.10.2026

  • 35 Точно!

    6 5 Отговор

    До коментар #22 от "Сделка":

    А сделано идва от бългаската дума "дело", наследена още от траките.

    20:51 12.10.2026

  • 36 американския избушен народ

    7 2 Отговор
    Само за фентанил мисли и нафта не пие

    20:51 12.10.2026

  • 37 Курдоф

    4 4 Отговор
    оранжеФ цървул

    20:52 12.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 жалко наистина

    1 6 Отговор
    Малък икономически ефект и голяма морална щета за американския народ. Байдън ни натресе ПП и Румен Радев. Сега Тръмп доказа че е като Байдън. Българският народ трябва да бъде по-внимателен като избира с кого да се съобразява.

    20:53 12.10.2026

  • 40 Ами

    7 3 Отговор
    През първите девет месеца на 2026 г. държави от ЕС
    са закупили над 12 милиона тона руски втечнен
    природен газ и са платили близо 9 милиарда долара.
    И това са само официалните доставки.
    Тия през посредници, не ги броим.
    След това, защо Тръмп купувал руски дизел :)

    20:55 12.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Цвете

    3 3 Отговор
    ДО АПРИЛ 2027 ГОДИНА ЩЕ СЕ " РАДВАТЕ " НА ДИЗЕЛ ,А ПОСЛЕ? ДОНИ ,ТУК ПРИ НАС Е ВЕЧЕР ,А ПРИ ВАС? СПИТЕ ЛИ ? ДАНО С ПЪРВОТО КАФЕ СЕ СЪБУДИШ ОТ ГАФОВЕТЕ ,КОИТО СЪТВОРИ.🤔😉😁

    20:55 12.10.2026

  • 43 Тръмп тъпото

    5 3 Отговор
    Оранжев мало умник

    20:56 12.10.2026

  • 44 АГЕНТ КРАСНОВ

    5 3 Отговор
    ПАК НЕ РАЗБРАЛ
    КАКВА Е СИТУАЦИЯТА .

    КАТЪРА ЛАВРОВ
    КАЗА ЧЕ НЯМА ДА ИМА ПРИМИРИЕ.

    РИЖАВИЯ СИ ГОВОРИ АЛА-БАЛА

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    20:57 12.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Хе хе

    6 1 Отговор
    Айде успех със санкциите

    20:59 12.10.2026

  • 50 Зеленски държи картите

    5 4 Отговор
    Три седмици му останаха и идва нова реалност дето времето му ще е заето за показания и раследвания.
    Що така е придобил руския манталитет на лъжи Тръмп.
    Цял Свят и американския избирател разбраха, че Путин и Тръмп са едно и също нещо.
    Американския избирател чу и Канада-Майк Карни, който предложи два пъти по голямо количество дизел на Тръмп и по евтино, ама на наш Трампи целта е да смачка Украйна.

    Коментиран от #62

    21:00 12.10.2026

  • 51 Хи хи

    5 3 Отговор
    Браво на Тръмпи, Америка фърст. Нека каята , урсулата и зеленото жуже да реват !!

    21:01 12.10.2026

  • 52 НАЙ ЛЕСНО

    4 2 Отговор
    Е ДА ОБВИНИ ЗЕМЕНСКИ

    ЗА СВОЯ ПРОВАЛ С АЯТОЛАСИТЕ.

    ТРЪМП Е ТОТАЛ ЩЕТА .

    НА ИЗБОРИТЕ ЩЕ ГО УСЕТИ.

    21:01 12.10.2026

  • 53 Хм, хм…

    1 4 Отговор
    Мислехме си, че Тръмп започна войната с Иран по нареждане на Нетаняху, пък то било за да услужи на Путин. Дето се вика, “Да направим Америка велика отново”. На американски език MAGA.

    21:01 12.10.2026

  • 54 .....

    3 6 Отговор

    До коментар #46 от "Хаха":

    Абе и Русия не е много по добре, и там са същите галфони . Загубиха над милион животи в безмислена война .За малка страна в сравнение с русия, Украйна се справя повече от перфектно с орките отишли да я "освобождават".В Кочината ако не всеки ден, през ден горят складове, рафинерии, заводи от ВПК!

    Коментиран от #58

    21:03 12.10.2026

  • 55 ДОНАЛДЕ ДОНАЛДЕ

    3 3 Отговор
    РУСИЯ ОТКЪДЕ ЩЕ ТИ ПРОДАДЕ
    ДИЗЕЛ?

    НЯКОЙ ДА НАПОМНИ НА ТОЯ
    РИЖАВ ГЛУПЕНДЕР

    ЗАЩО ОТВЕЛЕЧЕ МАДУРО.

    21:03 12.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Еврокопейкa

    2 4 Отговор

    До коментар #56 от "Ъъъ":

    голям стратег си...Колкото ботокса взе Киев за 3 дни, портокала спря войната за 24 часа, така вече на някой му пука за дедо доню, ботокса и руския газ. След междинните избори тоя ще е в историята и рашките ще лапат дедовия.

    21:07 12.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Има материал

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Америка":

    Троловете са български. Антон Кутев държи фабриката за тролове.

    21:09 12.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 .....

    2 5 Отговор

    До коментар #58 от "Хаха":

    Украйна беше изгубила над 25% от територията си! Днес е на 20%. Украйна е удряна в продължение на 4,5 години без прекъсване! Кочината я удрят от няма и година, а вече има видими последствия. Недостиг на горива, нарушена логистика (заради нея губят територия), съмнения и вълнения в Кочината, относно "победата" и други. Липсата на приходи е само бонус към всичко останало. Кочината внася оръжие, бензин и други

    Коментиран от #63

    21:11 12.10.2026

  • 62 Сори

    5 2 Отговор

    До коментар #50 от "Зеленски държи картите":

    Зеленски е свършен, и всичко го знаят.

    Коментиран от #64

    21:13 12.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 54321

    2 5 Отговор

    До коментар #62 от "Сори":

    Ако дойде Буданов ще го търсят Зеленски.

    21:13 12.10.2026

  • 65 .....

    6 4 Отговор

    До коментар #63 от "Хаха":

    Наблюдавате безсилието на Кремълските нацисти...Вече пета година не могат да превземат целия Донбас, а тръгнали да заплашват натовски държави...Само най-деградиралата и малоумна част българите подкрепят руските военнопрестъпници...По коментарите ще ги познаете...

    Коментиран от #67, #68, #72

    21:14 12.10.2026

  • 66 Повод и причина

    2 2 Отговор
    Що така имаме съмнения, че не дизела е главната причина, а унищожаването на фабликите за ботово и датацентрове-Яндекс от Украйна.
    Няяма да има руска подкрепа от ботове и фепми за Доналд в мрежата.-НЯМАА.
    Очертава се раЗгром на МАГА И РАЗГРОМ НА рУСИЯ.

    21:16 12.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 .....

    0 3 Отговор

    До коментар #68 от "Хаха":

    добре де, нали Путин като избие фашистите в Украйна (35 милиона, колко му е?) и след това избие фашистите в Балтийските републики, в Грузия, Армения, Азърбайджан, Киргизстан и Молдова, ще дойде да освободи и нас от Гейропа и НАТО, така че какъв точно ви е проблемът?

    Коментиран от #70, #78

    21:19 12.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Това са безспорни

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от ".....":

    Факти.

    21:23 12.10.2026

  • 73 Иран става непреодолимо препятствие

    2 0 Отговор
    Пищете, либерасти, но може хода на Тръмп да бъде доста успешен. За два дни три американски нефтовоза са се взривили на мини в Орм., единият е супер, един от най-големите в света.

    21:24 12.10.2026

  • 74 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Ма не бе,то нали щото комунизма🤣😂😂Да живее нафтата другари!

    21:26 12.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Джамбаза

    3 0 Отговор
    Добри новини за Украина!
    Тази зима ще е по-зле от миналата, но ще е по-добре от следващата!

    21:27 12.10.2026

  • 77 Първото от първите

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Овчар":

    Първото беше в Беларус, което подписаха. Гръмнаха и преговарящия на Украйна като се върна.

    21:27 12.10.2026

  • 78 Смех

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от ".....":

    Фашисти,па Дони купува нафта от комунисти,да живее демокрацията

    21:28 12.10.2026

  • 79 уйко Урдьо

    0 0 Отговор
    Сделката с руския дизел ще изиграе основна роля в предизборната надпревара в САЩ, но с лош резултат за Тръмп.

    21:29 12.10.2026

  • 80 Напразно се радваш

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Америка":

    Яндекс възстановиха връзката още вчера.

    21:30 12.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Времето лети не спира

    0 0 Отговор
    Я какви чудеса стават в интернет след Яндекс КАПУТ.
    С 56 % паднала оплайн подкрепата за немската Алтернатива за Германия.
    36% пада МАГА......

    21:33 12.10.2026

  • 83 Нещо

    0 0 Отговор
    Малоумно ми звучи това. Предстоят избори в САЩ и после ще видим какво ще стане.

    21:33 12.10.2026

  • 84 българина

    0 0 Отговор
    евреите наоаднаха иран, и сега пак руснаците ще ги спасяват! ....израел ще изчезне и мъките на тази планета ще свършат!

    21:37 12.10.2026