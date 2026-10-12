Доналд Тръмп защити сделката за руския дизел: Направих правилния избор за американския народ — винаги Америка на първо място!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп защити договореността с руския президент Владимир Путин за връщане на допълнителни количества руски дизел на американския и световния пазар. Той отхвърли критиките от Европа и заяви, че решението е взето в интерес на американските граждани.

„Европейският съюз плати на Русия 250 милиарда долара за енергия, а фалшивите новини не искат дори да се доближат до тази тема. Направих правилния избор за американския народ — винаги Америка на първо място!“, написа Тръмп в Truth Social.

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Планират се доставки на милион тона

Според обявените намерения първоначално трябва да бъдат доставени 300 000 тона дизелово гориво. След това количеството трябва да нарасне с още 500 000 тона, а впоследствие да достигне 1 милион тона.

Тръмп обяви договореността след разговор с Владимир Путин, като я представи като мярка за увеличаване на предлагането на горива. Доставките са планирани на фона на напрежението между Вашингтон и Киев заради украинските удари по руски нефтопреработвателни предприятия.

Критики от Европа и Украйна

Някои европейски съюзници разкритикуваха споразумението и предупредиха, че то може да навреди на трансатлантическото единство. Украинският президент Володимир Зеленски определи решението като „слабо“.

Сделката предизвика спорове, тъй като предвижда връщане на руски горива на международния пазар в момент, когато отношенията между САЩ, Русия и Украйна остават обтегнати. Тръмп обаче защити позицията си и я обвърза с политиката „Америка на първо място“.

Източници: news.bg, apnews.com, investing.com