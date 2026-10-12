Доналд Тръмп защити сделката за руския дизел: Направих правилния избор за американския народ — винаги Америка на първо място!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп защити договореността с руския президент Владимир Путин за връщане на допълнителни количества руски дизел на американския и световния пазар. Той отхвърли критиките от Европа и заяви, че решението е взето в интерес на американските граждани.
„Европейският съюз плати на Русия 250 милиарда долара за енергия, а фалшивите новини не искат дори да се доближат до тази тема. Направих правилния избор за американския народ — винаги Америка на първо място!“, написа Тръмп в Truth Social.
Планират се доставки на милион тона
Според обявените намерения първоначално трябва да бъдат доставени 300 000 тона дизелово гориво. След това количеството трябва да нарасне с още 500 000 тона, а впоследствие да достигне 1 милион тона.
Тръмп обяви договореността след разговор с Владимир Путин, като я представи като мярка за увеличаване на предлагането на горива. Доставките са планирани на фона на напрежението между Вашингтон и Киев заради украинските удари по руски нефтопреработвателни предприятия.
Критики от Европа и Украйна
Някои европейски съюзници разкритикуваха споразумението и предупредиха, че то може да навреди на трансатлантическото единство. Украинският президент Володимир Зеленски определи решението като „слабо“.
Сделката предизвика спорове, тъй като предвижда връщане на руски горива на международния пазар в момент, когато отношенията между САЩ, Русия и Украйна остават обтегнати. Тръмп обаче защити позицията си и я обвърза с политиката „Америка на първо място“.
Източници: news.bg, apnews.com, investing.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дони съчмата
Коментиран от #2
20:36 12.10.2026
2 на второ място
До коментар #1 от "дони съчмата":е индия, говорим само за руска нафта
Коментиран от #6
20:37 12.10.2026
3 Дончо
20:38 12.10.2026
4 Червения е мега рост
Коментиран от #10
20:38 12.10.2026
5 Педро Моралес
20:39 12.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Резюме
Коментиран от #17
20:39 12.10.2026
8 Овчар
Коментиран от #18, #47, #77
20:40 12.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Само руски
До коментар #4 от "Червения е мега рост":петрол става за дизел!
20:40 12.10.2026
11 Анонимен
20:41 12.10.2026
12 Така е
20:42 12.10.2026
13 Гошо
20:42 12.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ванга
Коментиран от #24
20:43 12.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хаха
До коментар #7 от "Резюме":Първото, второто...Русия вече е бита карта.
20:44 12.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Америка
Нещо малце интерес тука, след като Яндекс замина.
Коментиран от #38, #59, #80
20:45 12.10.2026
20 Лопата Орешник
20:45 12.10.2026
21 Ей тва е як тръмпугел
Коментиран от #34
20:45 12.10.2026
22 Сделка
Коментиран от #35
20:46 12.10.2026
23 Хахахаха
20:47 12.10.2026
24 Мадяр
До коментар #15 от "Ванга":Съгласен съм.
20:47 12.10.2026
25 правилен избор
В момент на украински отпор по руски рафинерии рижия се споразумява с руския си приятел за прекратяване на украинските атаки и за смяна на украинския президент.
20:48 12.10.2026
26 Хм...
20:48 12.10.2026
27 ха, ха, ха...
20:48 12.10.2026
28 Тесла
20:49 12.10.2026
29 Дедо
20:49 12.10.2026
30 Дид
20:49 12.10.2026
31 .....
Коментиран от #46
20:49 12.10.2026
32 Най голямото шоу обаче е друго
20:49 12.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Хм...
До коментар #21 от "Ей тва е як тръмпугел":Как точно врещи? Европа е люлката на цивилизацията. Далаверките на расия с тръмпи са обречени на неуспех. Самуте американци ше изритат недоразумението заело временно поста президент.
20:50 12.10.2026
35 Точно!
До коментар #22 от "Сделка":А сделано идва от бългаската дума "дело", наследена още от траките.
20:51 12.10.2026
36 американския избушен народ
20:51 12.10.2026
37 Курдоф
20:52 12.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 жалко наистина
20:53 12.10.2026
40 Ами
са закупили над 12 милиона тона руски втечнен
природен газ и са платили близо 9 милиарда долара.
И това са само официалните доставки.
Тия през посредници, не ги броим.
След това, защо Тръмп купувал руски дизел :)
20:55 12.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Цвете
20:55 12.10.2026
43 Тръмп тъпото
20:56 12.10.2026
44 АГЕНТ КРАСНОВ
КАКВА Е СИТУАЦИЯТА .
КАТЪРА ЛАВРОВ
КАЗА ЧЕ НЯМА ДА ИМА ПРИМИРИЕ.
РИЖАВИЯ СИ ГОВОРИ АЛА-БАЛА
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
20:57 12.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Хе хе
20:59 12.10.2026
50 Зеленски държи картите
Що така е придобил руския манталитет на лъжи Тръмп.
Цял Свят и американския избирател разбраха, че Путин и Тръмп са едно и също нещо.
Американския избирател чу и Канада-Майк Карни, който предложи два пъти по голямо количество дизел на Тръмп и по евтино, ама на наш Трампи целта е да смачка Украйна.
Коментиран от #62
21:00 12.10.2026
51 Хи хи
21:01 12.10.2026
52 НАЙ ЛЕСНО
ЗА СВОЯ ПРОВАЛ С АЯТОЛАСИТЕ.
ТРЪМП Е ТОТАЛ ЩЕТА .
НА ИЗБОРИТЕ ЩЕ ГО УСЕТИ.
21:01 12.10.2026
53 Хм, хм…
21:01 12.10.2026
54 .....
До коментар #46 от "Хаха":Абе и Русия не е много по добре, и там са същите галфони . Загубиха над милион животи в безмислена война .За малка страна в сравнение с русия, Украйна се справя повече от перфектно с орките отишли да я "освобождават".В Кочината ако не всеки ден, през ден горят складове, рафинерии, заводи от ВПК!
Коментиран от #58
21:03 12.10.2026
55 ДОНАЛДЕ ДОНАЛДЕ
ДИЗЕЛ?
НЯКОЙ ДА НАПОМНИ НА ТОЯ
РИЖАВ ГЛУПЕНДЕР
ЗАЩО ОТВЕЛЕЧЕ МАДУРО.
21:03 12.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Еврокопейкa
До коментар #56 от "Ъъъ":голям стратег си...Колкото ботокса взе Киев за 3 дни, портокала спря войната за 24 часа, така вече на някой му пука за дедо доню, ботокса и руския газ. След междинните избори тоя ще е в историята и рашките ще лапат дедовия.
21:07 12.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Има материал
До коментар #19 от "Америка":Троловете са български. Антон Кутев държи фабриката за тролове.
21:09 12.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 .....
До коментар #58 от "Хаха":Украйна беше изгубила над 25% от територията си! Днес е на 20%. Украйна е удряна в продължение на 4,5 години без прекъсване! Кочината я удрят от няма и година, а вече има видими последствия. Недостиг на горива, нарушена логистика (заради нея губят територия), съмнения и вълнения в Кочината, относно "победата" и други. Липсата на приходи е само бонус към всичко останало. Кочината внася оръжие, бензин и други
Коментиран от #63
21:11 12.10.2026
62 Сори
До коментар #50 от "Зеленски държи картите":Зеленски е свършен, и всичко го знаят.
Коментиран от #64
21:13 12.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 54321
До коментар #62 от "Сори":Ако дойде Буданов ще го търсят Зеленски.
21:13 12.10.2026
65 .....
До коментар #63 от "Хаха":Наблюдавате безсилието на Кремълските нацисти...Вече пета година не могат да превземат целия Донбас, а тръгнали да заплашват натовски държави...Само най-деградиралата и малоумна част българите подкрепят руските военнопрестъпници...По коментарите ще ги познаете...
Коментиран от #67, #68, #72
21:14 12.10.2026
66 Повод и причина
Няяма да има руска подкрепа от ботове и фепми за Доналд в мрежата.-НЯМАА.
Очертава се раЗгром на МАГА И РАЗГРОМ НА рУСИЯ.
21:16 12.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 .....
До коментар #68 от "Хаха":добре де, нали Путин като избие фашистите в Украйна (35 милиона, колко му е?) и след това избие фашистите в Балтийските републики, в Грузия, Армения, Азърбайджан, Киргизстан и Молдова, ще дойде да освободи и нас от Гейропа и НАТО, така че какъв точно ви е проблемът?
Коментиран от #70, #78
21:19 12.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Това са безспорни
До коментар #65 от ".....":Факти.
21:23 12.10.2026
73 Иран става непреодолимо препятствие
21:24 12.10.2026
74 Ха,ха
21:26 12.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Джамбаза
Тази зима ще е по-зле от миналата, но ще е по-добре от следващата!
21:27 12.10.2026
77 Първото от първите
До коментар #8 от "Овчар":Първото беше в Беларус, което подписаха. Гръмнаха и преговарящия на Украйна като се върна.
21:27 12.10.2026
78 Смех
До коментар #69 от ".....":Фашисти,па Дони купува нафта от комунисти,да живее демокрацията
21:28 12.10.2026
79 уйко Урдьо
21:29 12.10.2026
80 Напразно се радваш
До коментар #19 от "Америка":Яндекс възстановиха връзката още вчера.
21:30 12.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Времето лети не спира
С 56 % паднала оплайн подкрепата за немската Алтернатива за Германия.
36% пада МАГА......
21:33 12.10.2026
83 Нещо
21:33 12.10.2026
84 българина
21:37 12.10.2026