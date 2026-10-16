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Хусите поразиха команден център на коалицията в Аден
  Тема: Иранската криза

Хусите поразиха команден център на коалицията в Аден

16 Октомври, 2026 00:32 608 6

  • хуси-
  • аден-
  • йемен-
  • саудитска арабия-
  • ракетна атака

При ракетната атака срещу президентския дворец са загинали четирима души, а повече от десет са ранени

Хусите поразиха команден център на коалицията в Аден - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Йеменските хуси са поразили команден център на водената от Саудитска Арабия коалиция при ракетна атака срещу президентския дворец в Аден. Това е съобщил официален представител на Йемен, цитиран от Франс прес.

По думите на министър от йеменското правителство три ракети са ударили команден център на йеменската армия, а други две са попаднали в команден център на коалицията, разположен в комплекса на президентския дворец.

Сред жертвите има йеменци и саудитци, но не са дадени допълнителни подробности за тях. Правителствени служители съобщават, че при нападението са загинали четирима души, а повече от десет са били ранени.

Атака срещу силите, подкрепящи правителството

Хусите са проиранска групировка, която воюва срещу йеменското правителство и водената от Саудитска Арабия коалиция. Последната подкрепя международно признатите власти в Йемен.

Съобщените данни не съдържат информация за нанесените материални щети по президентския комплекс или за състоянието на командните центрове след атаката.

Източници: bta.bg


Йемен
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 снн

    2 2 Отговор
    НИКАКЪВ НЕ МИ Е РАДЕВ, НАПРОТИВ, ДРАЗНЕЩО Е НАВЕДЕНОТО МУ ПОЛОЖЕНИЕ СПРЯМО СОРОСОВИТЕ ПАРАЗИТИ ОТ Т.НАР. "ДОБРИ СИЛИ", НО ПРЕД МИРЧЕВ, ГЮРОВ И ЦЯЛАТА ЖЪЛТОПВАЕТНА КОХОРТА, СТОИ КАТО ТИТАН.

    Коментиран от #2, #4, #6

    00:51 16.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 оня с коня

    2 1 Отговор
    Не знаех че Хусите си имат такова красиво знаме,но непременно ще си го поръчам и ще го бодна на покрива на вилата.

    00:54 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Иван

    1 0 Отговор
    Слава!

    01:06 16.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.