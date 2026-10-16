Хусите поразиха команден център на коалицията в Аден

Йеменските хуси са поразили команден център на водената от Саудитска Арабия коалиция при ракетна атака срещу президентския дворец в Аден. Това е съобщил официален представител на Йемен, цитиран от Франс прес.
По думите на министър от йеменското правителство три ракети са ударили команден център на йеменската армия, а други две са попаднали в команден център на коалицията, разположен в комплекса на президентския дворец.
Сред жертвите има йеменци и саудитци, но не са дадени допълнителни подробности за тях. Правителствени служители съобщават, че при нападението са загинали четирима души, а повече от десет са били ранени.
Атака срещу силите, подкрепящи правителството
Хусите са проиранска групировка, която воюва срещу йеменското правителство и водената от Саудитска Арабия коалиция. Последната подкрепя международно признатите власти в Йемен.
Съобщените данни не съдържат информация за нанесените материални щети по президентския комплекс или за състоянието на командните центрове след атаката.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 снн
Коментиран от #2, #4, #6
00:51 16.10.2026
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3 оня с коня
00:54 16.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Иван
01:06 16.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.