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Русия може да поднови пусковете на „Кинжал“ след модернизация
  Тема: Украйна

Русия може да поднови пусковете на „Кинжал“ след модернизация

13 Октомври, 2026 04:08 538 0

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Военният експерт Иван Киричевски свързва редките пускове с ограничения моторесурс на самолетите МиГ-31К/И

Русия може да поднови пусковете на „Кинжал“ след модернизация - 1
Снимкa: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия може да възобнови по-честите пускове на аеробалистичните ракети Х-47М2 „Кинжал“ след тяхната модернизация. Това заяви Иван Киричевски, военнослужещ от 413-и полк на Силите за безпилотни системи „Рейд“ и експерт на Defense Express, позовавайки се на данни от украинското разузнаване.

По думите му настоящото ограничаване на употребата на ракетите е свързано и с ресурса на самолетите МиГ-31К/И, които ги носят. Формално Русия разполага с повече от 40 такива машини, но моторесурсът им е ограничен. Затова пусковете на „Кинжал“ се извършват рядко, като според оценката на Киричевски през 2026 г. броят им ще бъде приблизително десет.

Модернизация с нова бойна част

„Този „тайм-аут“ изглежда временен, докато руснаците не извършат модернизация на „Кинжал“ с интегриране на осколъчно-фугасна бойна част и подобряване на точността на попадение“, заяви Киричевски.

Експертът сравни конструкцията на Х-47М2 с тази на балистичната ракета 9М723 от комплекса „Искандер“. Според него степента на унификация между двете ракети достига 90 процента, но останалите различия са съществени.

„В известен смисъл тази ракета може да се приеме за „Искандер“, прикрепен към МиГ-31“, каза Киричевски. Той посочи, че за „Кинжал“ Русия е разработила активна радиолокационна глава за самонасочване, докато при „Искандер“ не е създаден аналогичен сложен компонент.

По-ограничен избор на бойни глави

Въпреки технологичните сходства „Кинжал“ демонстрира по-лоша точност на попадение от „Искандер“, твърди военният експерт. По думите му за Х-47М2 могат да се използват конвенционална проникваща бойна част или ядрена бойна глава.

При „Искандер“ изборът е по-широк дори при конвенционалните варианти. Именно добавянето на осколъчно-фугасна бойна част и подобряването на насочването са посочени като възможни елементи на бъдещата модернизация.

Производството на МиГ-31 е прекратено през 1993 г., след като са построени около 500 самолета. Според различни оценки в строя са останали между 80 и 120 машини, а анализатори смятат, че модифицираните МиГ-31К, способни да носят „Кинжал“, са между 10 и 12. Русия разработва и бъдещия прехващач ПАК ДП, известен като МиГ-41, но проектът все още е на етап разработка.

Източници: unian.net


Украйна
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