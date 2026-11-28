Бременна затворничка избяга от транспортиращ автомобил в американския щат Ню Мексико, след като пое управлението на служебен SUV и потегли по време на спирка за обяд. Издирването на 26-годишната Ребека Тейлър продължава, а за информация, която доведе до задържането ѝ, е обявена награда до 5000 долара, предава AP.

Тейлър е била връщана към поправителното заведение в Западен Ню Мексико в град Грантс след пренатален медицински преглед. Тя е пътувала с друг затворник и е била придружавана от трима служители на реда.

Около 11:35 ч. местно време екипът спрял в ресторант „Уатабъргър“ в Албакърки. Тейлър не била с белезници заради бременността си. Тя разкопчала предпазния си колан, преместила се на шофьорската седалка и потеглила със служебен „Додж Джърни“.

„По време на транспортирането Тейлър успя да поеме контрола над превозното средство и да потегли“, съобщиха от затворническите власти.

Другият затворник успял да излезе от автомобила и бил задържан. SUV-ът бил открит по-късно същия ден изоставен в жилищен квартал на Албакърки. В района бил намерен и оранжевият затворнически гащеризон, с който Тейлър е била облечена при бягството.

Местен жител открил мобилен телефон близо до парк „Алмоса“ в югозападната част на града и го предал на полицията на щата Ню Мексико. Проверяват се следи в автогари и железопътни гари, а няколко правоохранителни служби участват в издирването.

Издирването продължава

След инцидента властите разпоредили заключване във всички държавни затвори в щата като предпазна мярка. На Ребека Тейлър е издадена заповед за арест, а властите предупредиха гражданите да не се опитват сами да я доближават или задържат.

Тейлър изтърпява присъда за ненасилствени престъпления, свързани с кражби и взломове. Според властите тя има връзки с района на Албакърки и с щата Тексас, което разширява посоките, по които се проверяват сигналите.