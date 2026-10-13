Зад Океана: Доналд Тръмп трудно ще спаси републиканците на вота и войната в Иран не може да промени нищо

Дори край на войната в Иран и поевтиняване на бензина с 1 долар за галон не биха били достатъчни, за да върнат предимството на Републиканската партия преди междинните избори в САЩ. Това показва проучване, представено от Politico, според което мнозинството от американците не биха били по-склонни да гласуват за републиканците, дори ако президентът Доналд Тръмп постигне значителен политически успех преди ноемврийския вот.

С наближаването на изборите партията се оказва в трудна позиция, а скептицизмът е видим и сред собствените ѝ избиратели. Те не са убедени, че Тръмп може да предприеме ход в последния момент, който да промени посоката на кампанията.

Ниско доверие в обещанията на Тръмп

Според проучването на независимата фирма PF Global малко над една четвърт от американците смятат, че Тръмп може да намали цената на бензина с 1 долар за галон до изборния ден. Едва 27% вярват, че той може да сложи край на войната в Иран, а същият дял очаква президентът да успее значително да намали цените на хранителните стоки.

Съмненията не са ограничени само до демократите или до колебаещите се избиратели. Поддръжниците на Тръмп от президентските избори през 2024 г. също не са уверени, че той може да постигне посочените резултати. Това ограничава възможността евентуални промени в цените или във външната политика да се превърнат автоматично в подкрепа за републиканските кандидати.

„Мисля, че голяма част от заровете вече са хвърлени“, казва Майк Нобъл, основател на базираната в Аризона социологическа фирма Noble Predictive Insights. По думите му е трудно да се мобилизират републиканските избиратели, докато демократите са ясно мотивирани.

Демократите с очаквано предимство

Проучването показва, че мнозинството от американците очакват Демократическата партия да спечели контрол както над Камарата на представителите, така и над Сената през ноември. И демократите, и републиканците като цяло очакват собствената им партия да победи, но повече избиратели заявяват, че възнамеряват да гласуват за демократите.

Данните очертават изборна среда, в която икономиката, цените на горивата и войната в Иран са сред ключовите теми, но евентуален пробив по някоя от тях може да не промени вече установените нагласи. До междинните избори остава ограничено време, а републиканците все още не разполагат с ход, който според мнозинството избиратели би обърнал кампанията.

Източници: focus-news.net, benzinga.com