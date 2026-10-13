Зад Океана: Доналд Тръмп трудно ще спаси републиканците на вота и войната в Иран не може да промени нищо

Дори край на войната в Иран и поевтиняване на бензина с 1 долар за галон не биха били достатъчни, за да върнат предимството на Републиканската партия преди междинните избори в САЩ. Това показва проучване, представено от Politico, според което мнозинството от американците не биха били по-склонни да гласуват за републиканците, дори ако президентът Доналд Тръмп постигне значителен политически успех преди ноемврийския вот.
С наближаването на изборите партията се оказва в трудна позиция, а скептицизмът е видим и сред собствените ѝ избиратели. Те не са убедени, че Тръмп може да предприеме ход в последния момент, който да промени посоката на кампанията.
Ниско доверие в обещанията на Тръмп
Според проучването на независимата фирма PF Global малко над една четвърт от американците смятат, че Тръмп може да намали цената на бензина с 1 долар за галон до изборния ден. Едва 27% вярват, че той може да сложи край на войната в Иран, а същият дял очаква президентът да успее значително да намали цените на хранителните стоки.
Съмненията не са ограничени само до демократите или до колебаещите се избиратели. Поддръжниците на Тръмп от президентските избори през 2024 г. също не са уверени, че той може да постигне посочените резултати. Това ограничава възможността евентуални промени в цените или във външната политика да се превърнат автоматично в подкрепа за републиканските кандидати.
„Мисля, че голяма част от заровете вече са хвърлени“, казва Майк Нобъл, основател на базираната в Аризона социологическа фирма Noble Predictive Insights. По думите му е трудно да се мобилизират републиканските избиратели, докато демократите са ясно мотивирани.
Демократите с очаквано предимство
Проучването показва, че мнозинството от американците очакват Демократическата партия да спечели контрол както над Камарата на представителите, така и над Сената през ноември. И демократите, и републиканците като цяло очакват собствената им партия да победи, но повече избиратели заявяват, че възнамеряват да гласуват за демократите.
Данните очертават изборна среда, в която икономиката, цените на горивата и войната в Иран са сред ключовите теми, но евентуален пробив по някоя от тях може да не промени вече установените нагласи. До междинните избори остава ограничено време, а републиканците все още не разполагат с ход, който според мнозинството избиратели би обърнал кампанията.
Източници: focus-news.net, benzinga.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 Трудно е морално деградирал
Най вероятно ще следва импийчмант и смяна на президента
Коментиран от #15
08:42 13.10.2026
6 Айде
Коментиран от #22
08:42 13.10.2026
7 Що бе, дизелът на Путин
Коментиран от #18
08:43 13.10.2026
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10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 някакъв байкал се прави на стахановец
Коментиран от #12
08:51 13.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хмм
09:01 13.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хмм
До коментар #5 от "Трудно е морално деградирал":то пък нашите пеевски и борисов са стока, американските президенти могат да бъдат избирани максимум два мандата ,осем години общо, а борисов вече почти 25 години решава съдбата на България, за всичките тези години не можа десетина думи на английски да научи, а почна добре,опъна се лично на Хилари Клинтън когато лобираше за шистовия газ, каза, че българската природа му е по-скъпа, но после се превърна в йесман, самоза да остане на власт
09:06 13.10.2026
16 Васил
09:08 13.10.2026
17 КРЕМЪЛСКИ БОТ
Който Тръмп
Ще вземе от Своята Дружка Путин
Няма да го спаси на Изборите.
09:08 13.10.2026
18 С тази Простотия
До коментар #7 от "Що бе, дизелът на Путин":Даже и Републиканците
Скочиха на Тръмп.
Хаха хахахахаха хахахахаха
09:09 13.10.2026
19 КРЕМЪЛСКИ БОТ
Много МАГА Фенове
Изведнъж Изчезнаха в САЩ.
Още един Голям Проблем
За Рижавия Кукумицин.
09:12 13.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Маринов
09:14 13.10.2026
22 Маринов
До коментар #6 от "Айде":Той ако беше "Краснов", войната в Окраина отдавна да е свършила, цяла Новорусия да се е върнала при майката и още някои руски области, Малорудия да има проруско управление и т.н. Тия работи са сложни за разбиране.
09:20 13.10.2026