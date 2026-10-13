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Зад Океана: Доналд Тръмп трудно ще спаси републиканците на вота и войната в Иран не може да промени нищо
  Тема: Иранската криза

Зад Океана: Доналд Тръмп трудно ще спаси републиканците на вота и войната в Иран не може да промени нищо

13 Октомври, 2026 08:38 1 011 22

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  • междинни избори-
  • иран-
  • цени на горивата-
  • демократическа партия-
  • сащ

Дори край на войната в Иран и поевтиняване на бензина с 1 долар за галон не биха променили значително нагласите преди междинните избори в САЩ

Зад Океана: Доналд Тръмп трудно ще спаси републиканците на вота и войната в Иран не може да промени нищо - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Дори край на войната в Иран и поевтиняване на бензина с 1 долар за галон не биха били достатъчни, за да върнат предимството на Републиканската партия преди междинните избори в САЩ. Това показва проучване, представено от Politico, според което мнозинството от американците не биха били по-склонни да гласуват за републиканците, дори ако президентът Доналд Тръмп постигне значителен политически успех преди ноемврийския вот.

С наближаването на изборите партията се оказва в трудна позиция, а скептицизмът е видим и сред собствените ѝ избиратели. Те не са убедени, че Тръмп може да предприеме ход в последния момент, който да промени посоката на кампанията.

Ниско доверие в обещанията на Тръмп

Според проучването на независимата фирма PF Global малко над една четвърт от американците смятат, че Тръмп може да намали цената на бензина с 1 долар за галон до изборния ден. Едва 27% вярват, че той може да сложи край на войната в Иран, а същият дял очаква президентът да успее значително да намали цените на хранителните стоки.

Съмненията не са ограничени само до демократите или до колебаещите се избиратели. Поддръжниците на Тръмп от президентските избори през 2024 г. също не са уверени, че той може да постигне посочените резултати. Това ограничава възможността евентуални промени в цените или във външната политика да се превърнат автоматично в подкрепа за републиканските кандидати.

„Мисля, че голяма част от заровете вече са хвърлени“, казва Майк Нобъл, основател на базираната в Аризона социологическа фирма Noble Predictive Insights. По думите му е трудно да се мобилизират републиканските избиратели, докато демократите са ясно мотивирани.

Демократите с очаквано предимство

Проучването показва, че мнозинството от американците очакват Демократическата партия да спечели контрол както над Камарата на представителите, така и над Сената през ноември. И демократите, и републиканците като цяло очакват собствената им партия да победи, но повече избиратели заявяват, че възнамеряват да гласуват за демократите.

Данните очертават изборна среда, в която икономиката, цените на горивата и войната в Иран са сред ключовите теми, но евентуален пробив по някоя от тях може да не промени вече установените нагласи. До междинните избори остава ограничено време, а републиканците все още не разполагат с ход, който според мнозинството избиратели би обърнал кампанията.

Източници: focus-news.net, benzinga.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Трудно е морално деградирал

    10 2 Отговор
    И леко умствено изостанал човек да р Президент на сащ

    Най вероятно ще следва импийчмант и смяна на президента

    Коментиран от #15

    08:42 13.10.2026

  • 6 Айде

    11 1 Отговор
    После импиъчмэнт на Краснов

    Коментиран от #22

    08:42 13.10.2026

  • 7 Що бе, дизелът на Путин

    6 1 Отговор
    няма ли да трогне американския народ?

    Коментиран от #18

    08:43 13.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 някакъв байкал се прави на стахановец

    4 3 Отговор
    Няма да споря, кое е истина, кое лъжа, но ще отбележа едно - как се радва, че близо два милиона украинци са вече мъртви, без да е преброил и цивилните жертви.

    Коментиран от #12

    08:51 13.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хмм

    2 0 Отговор
    войната в Иран влоши положението

    09:01 13.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Трудно е морално деградирал":

    то пък нашите пеевски и борисов са стока, американските президенти могат да бъдат избирани максимум два мандата ,осем години общо, а борисов вече почти 25 години решава съдбата на България, за всичките тези години не можа десетина думи на английски да научи, а почна добре,опъна се лично на Хилари Клинтън когато лобираше за шистовия газ, каза, че българската природа му е по-скъпа, но после се превърна в йесман, самоза да остане на власт

    09:06 13.10.2026

  • 16 Васил

    2 1 Отговор
    Тръмп е пътник!

    09:08 13.10.2026

  • 17 КРЕМЪЛСКИ БОТ

    1 0 Отговор
    Да и ДИЗЕЛЪТ
    Който Тръмп
    Ще вземе от Своята Дружка Путин
    Няма да го спаси на Изборите.

    09:08 13.10.2026

  • 18 С тази Простотия

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Що бе, дизелът на Путин":

    Даже и Републиканците
    Скочиха на Тръмп.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    09:09 13.10.2026

  • 19 КРЕМЪЛСКИ БОТ

    1 1 Отговор
    След Ударите По Яндекс.

    Много МАГА Фенове
    Изведнъж Изчезнаха в САЩ.

    Още един Голям Проблем
    За Рижавия Кукумицин.

    09:12 13.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Маринов

    1 1 Отговор
    Значи затова европейските лидери се държат така нагло с Тръмп? Очакват успех на демократите (социалистите) и после импийчмънт? Ами ако не стане това? После душа да е яка! То наближава.

    09:14 13.10.2026

  • 22 Маринов

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Айде":

    Той ако беше "Краснов", войната в Окраина отдавна да е свършила, цяла Новорусия да се е върнала при майката и още някои руски области, Малорудия да има проруско управление и т.н. Тия работи са сложни за разбиране.

    09:20 13.10.2026