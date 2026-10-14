Бенямин Нетаняху е искал от Доналд Тръмп да поднови ударите по Техеран

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е призовал президента на САЩ Доналд Тръмп да поднови военните действия срещу Иран преди изборите в Израел на 27 октомври и междинните избори в САЩ седмица по-късно. Информацията е на Times of Israel, цитирана от News.bg.

Американски представители са заявили пред „Канал 12“, че от разговорите между двамата през миналата седмица са останали с впечатлението, че Нетаняху иска атака преди изборите. Според американски източник въпросът за подновяване на ударите е бил обсъждан няколко пъти, но Тръмп не е поел конкретен ангажимент да одобри операция.

Нетаняху твърди обратното – че именно Тръмп е повдигнал въпроса за възобновяване на военните действия преди изборите. Високопоставен израелски представител е заявил, че американският президент първоначално е изглеждал готов да даде „зелена светлина“ за подобен ход, но впоследствие е променил позицията си.

Вашингтон публично отхвърля нова атака преди вота

По-късно Тръмп публично е заявил, че няма да подновява атаките срещу Иран преди междинните избори в САЩ. Въпреки това Израелските сили за отбрана и Централното командване на САЩ остават в състояние на висока бойна готовност, в случай че президентът промени решението си.

Началникът на Генералния щаб на ЦАХАЛ генерал-лейтенант Еял Замир е предупредил, че възобновяването на бойните действия преди изборите в Израел може да доведе до отлагането им. Израелски представители по сигурността твърдят, че няма промяна в разузнавателната оценка за Иран, която да оправдава израелско-американска операция през следващите две до три седмици.

Нетаняху е изправен пред вътрешнополитически натиск

Американски представител, цитиран от „Канал 12“, твърди, че администрацията на Тръмп е наясно с вътрешнополитическите съображения на Нетаняху във връзка с изборите за Кнесет. По думите му силата на израелския премиер се крепи на това, че е министър-председател по време на война.

В същото време Тръмп засили публичната си реторика срещу Техеран. По-рано тази седмица той нарече Иран „провалена държава“, чиято икономика е в състояние на пълен разпад, и заяви, че Вашингтон скоро ще вземе решение относно страната.

Източници: news.bg