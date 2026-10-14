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Бенямин Нетаняху е искал от Доналд Тръмп да поднови ударите по Техеран
  Тема: Иранската криза

Бенямин Нетаняху е искал от Доналд Тръмп да поднови ударите по Техеран

14 Октомври, 2026 14:20 997 10

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Според американски представители израелският премиер е настоявал за атака преди изборите в Израел и САЩ, но Тръмп не е поел ангажимент

Бенямин Нетаняху е искал от Доналд Тръмп да поднови ударите по Техеран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Times of Israel The Times of Israel

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е призовал президента на САЩ Доналд Тръмп да поднови военните действия срещу Иран преди изборите в Израел на 27 октомври и междинните избори в САЩ седмица по-късно. Информацията е на Times of Israel, цитирана от News.bg.

Американски представители са заявили пред „Канал 12“, че от разговорите между двамата през миналата седмица са останали с впечатлението, че Нетаняху иска атака преди изборите. Според американски източник въпросът за подновяване на ударите е бил обсъждан няколко пъти, но Тръмп не е поел конкретен ангажимент да одобри операция.

Нетаняху твърди обратното – че именно Тръмп е повдигнал въпроса за възобновяване на военните действия преди изборите. Високопоставен израелски представител е заявил, че американският президент първоначално е изглеждал готов да даде „зелена светлина“ за подобен ход, но впоследствие е променил позицията си.

Вашингтон публично отхвърля нова атака преди вота

По-късно Тръмп публично е заявил, че няма да подновява атаките срещу Иран преди междинните избори в САЩ. Въпреки това Израелските сили за отбрана и Централното командване на САЩ остават в състояние на висока бойна готовност, в случай че президентът промени решението си.

Началникът на Генералния щаб на ЦАХАЛ генерал-лейтенант Еял Замир е предупредил, че възобновяването на бойните действия преди изборите в Израел може да доведе до отлагането им. Израелски представители по сигурността твърдят, че няма промяна в разузнавателната оценка за Иран, която да оправдава израелско-американска операция през следващите две до три седмици.

Нетаняху е изправен пред вътрешнополитически натиск

Американски представител, цитиран от „Канал 12“, твърди, че администрацията на Тръмп е наясно с вътрешнополитическите съображения на Нетаняху във връзка с изборите за Кнесет. По думите му силата на израелския премиер се крепи на това, че е министър-председател по време на война.

В същото време Тръмп засили публичната си реторика срещу Техеран. По-рано тази седмица той нарече Иран „провалена държава“, чиято икономика е в състояние на пълен разпад, и заяви, че Вашингтон скоро ще вземе решение относно страната.

Източници: news.bg


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Израел

    20 1 Отговор
    Терористи

    14:25 14.10.2026

  • 2 Боци

    9 1 Отговор
    Ще поеме, ще поеме. Иначе ще излязат интересни неща. Ето за това ще бомби и хоро ще играе.

    14:29 14.10.2026

  • 3 Без майтап

    3 2 Отговор
    Най голямата паричка не е колкото една сълзичка. Нетаняхо, Тръмп, Путин, и всички войнствени политици по света не могат да видят малката сълзичка защото тя се вижда със сърцето и душата.

    14:33 14.10.2026

  • 4 РУСОФИЛКИТЕ

    2 7 Отговор
    НЯМА ДА ПЛЮЕТЕ
    ПО ТРЪМП
    ЧЕ ДА НЕ СПРЕ ПОМОЩТА СИ
    ЗА ПУТИН.

    НАЛИ ЗНАЕТЕ

    ТРЪМП НАШ .

    14:34 14.10.2026

  • 5 ЕВРЕИТЕ НЕ СА ОТМЕНИЛИ ВОЙНАТА

    10 0 Отговор
    Да знаете.

    14:38 14.10.2026

  • 6 Перо

    9 0 Отговор
    Ционизмът генерира конфликти и воини!

    14:42 14.10.2026

  • 7 Цвете

    3 1 Отговор
    ТОВА, АКО Е ВЕРНО, ВЕЧЕ ВЛАСТВАТ ТРИМА ЛУДИ.ТЕ СИ ЗНАЯТ ,КОИ СА. 🤫

    14:43 14.10.2026

  • 8 Смешник

    8 0 Отговор
    Нетаняху да внимава. само Иран да не поднови ударите срещу Израел

    15:10 14.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 каунь

    0 0 Отговор
    видя се кой командори американците хахахаха марионетки

    15:49 14.10.2026

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