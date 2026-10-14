Глобална битка за ресурси! Доналд Тръмп обяви мащабно проучване за полезни изкопаеми в Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че в Гренландия предстои да започнат „мащабни“ проучвания за нефт, газ и полезни изкопаеми. Той не посочи кога ще започне процесът, кои компании ще участват и в кои райони ще се извършват проучванията.

Изявлението беше направено в публикация на Тръмп в социалната мрежа Truth Social, съобщи Ройтерс. Американският президент написа, че според експерти количеството леснодостъпни нефтени запаси в Гренландия е „далеч по-голямо от това на почти всяка друга територия по света“.

Изявлението идва след споразумение за сигурността

„Има експерти, които твърдят, че количеството лесно достъпни нефтени запаси е далеч по-голямо от това на почти всяка друга територия по света“, заяви Тръмп.

През септември САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение, което беше представено като стъпка към прекратяване на напрежението около статута и сигурността на острова. До него се стигна след многократни заплахи на Тръмп да поеме контрол над стратегически разположената и богата на полезни изкопаеми Гренландия.

Документът разширява ролята на американските въоръжени сили в Гренландия и проправя пътя за две нови военни бази. В него е предвидена и възможност за участие на острова в американската система за противоракетна отбрана „Златният купол“.

Същевременно споразумението потвърждава датския суверенитет над Гренландия и правото на самоопределение на гренландците. То не обявява промяна в политическия статут на острова, който е автономна територия в рамките на Кралство Дания.

Тръмп свърза ресурсите с отбраната

В същата публикация американският президент представи Гренландия и като ключова територия за защитата на САЩ. По думите му бъдеща атака срещу страната ще трябва да премине през острова.

„Всяка бъдеща атака срещу САЩ ще трябва да мине през Гренландия, където нашите сили за отбрана редовно ще свалят дронове, ракети или всякаква друга форма на оръжие, която дори още не е измислена“, написа Тръмп.

Засега не са обявени конкретни параметри на планираните проучвания за нефт, газ и полезни изкопаеми. Не е ясно и дали те ще бъдат част от отделна американска инициатива, или ще бъдат свързани с по-широкото споразумение за военно и стратегическо сътрудничество в Арктика.

Източници: bta.bg, in.marketscreener.com