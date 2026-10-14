Глобална битка за ресурси! Доналд Тръмп обяви мащабно проучване за полезни изкопаеми в Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че в Гренландия предстои да започнат „мащабни“ проучвания за нефт, газ и полезни изкопаеми. Той не посочи кога ще започне процесът, кои компании ще участват и в кои райони ще се извършват проучванията.
Изявлението беше направено в публикация на Тръмп в социалната мрежа Truth Social, съобщи Ройтерс. Американският президент написа, че според експерти количеството леснодостъпни нефтени запаси в Гренландия е „далеч по-голямо от това на почти всяка друга територия по света“.„Има експерти, които твърдят, че количеството лесно достъпни нефтени запаси е далеч по-голямо от това на почти всяка друга територия по света“, заяви Тръмп.
Изявлението идва след споразумение за сигурността
През септември САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение, което беше представено като стъпка към прекратяване на напрежението около статута и сигурността на острова. До него се стигна след многократни заплахи на Тръмп да поеме контрол над стратегически разположената и богата на полезни изкопаеми Гренландия.
Документът разширява ролята на американските въоръжени сили в Гренландия и проправя пътя за две нови военни бази. В него е предвидена и възможност за участие на острова в американската система за противоракетна отбрана „Златният купол“.
Същевременно споразумението потвърждава датския суверенитет над Гренландия и правото на самоопределение на гренландците. То не обявява промяна в политическия статут на острова, който е автономна територия в рамките на Кралство Дания.
Тръмп свърза ресурсите с отбраната
В същата публикация американският президент представи Гренландия и като ключова територия за защитата на САЩ. По думите му бъдеща атака срещу страната ще трябва да премине през острова.„Всяка бъдеща атака срещу САЩ ще трябва да мине през Гренландия, където нашите сили за отбрана редовно ще свалят дронове, ракети или всякаква друга форма на оръжие, която дори още не е измислена“, написа Тръмп.
Засега не са обявени конкретни параметри на планираните проучвания за нефт, газ и полезни изкопаеми. Не е ясно и дали те ще бъдат част от отделна американска инициатива, или ще бъдат свързани с по-широкото споразумение за военно и стратегическо сътрудничество в Арктика.
Източници: bta.bg, in.marketscreener.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 отиде
08:56 14.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 дядо Дони
08:58 14.10.2026
4 Време е
Коментиран от #26
09:00 14.10.2026
5 Ха Ха
09:00 14.10.2026
6 Член
До коментар #2 от "......-":Рускиня ли е?
Коментиран от #11, #21
09:01 14.10.2026
7 ешкенази паси шалом
09:02 14.10.2026
8 Товс като вица
Което не мога ще наръфам
09:03 14.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гренландия и природните богатства.
09:04 14.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Суверенитет
Коментиран от #24, #28
09:05 14.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Баба Гошка
09:10 14.10.2026
15 Мдаа!🤔
09:10 14.10.2026
16 Разбрах от опит
Коментиран от #30
09:15 14.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Последния Софиянец
09:18 14.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Историк
09:20 14.10.2026
23 Гренландия е датска територия
Може да си " обявява " каквото иска и толкова.
Коментиран от #29, #31
09:20 14.10.2026
24 Този
До коментар #12 от "Суверенитет":президент много държи на "суверенитета" на съюзниците /колониите/ си. Те се гордеят с това.
09:21 14.10.2026
25 Дончо ако не се изцепи
И всеки път нагло и безцеремонно с изяществото на слон- дюстабанлия в стъкларски магазин!
09:25 14.10.2026
26 Всъщност
До коментар #4 от "Време е":Нищо му няма на стария риж Президент. Той е националист, анти-евроатлантист, русофил и противник на либералистичния глобализъм. Е, малко колониалист си пада, но пък поне е явен, а не скрит атлантически неоколониалист. С високо самочувствие, изключително колоритен, но като че ли дълбоко в себе си хуманен. Симпатизирам.
09:36 14.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Брежнев
До коментар #12 от "Суверенитет":Хората са казали....силен като бик и почти толкова умен..
09:39 14.10.2026
29 Датска територия?
До коментар #23 от "Гренландия е датска територия":То и Америка е била английска, френска, руска, испанска и т.н. по различно време.
И сега кво праим ?
Коментиран от #32
09:41 14.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 може
До коментар #23 от "Гренландия е датска територия":и го Направи, ти где спа?
Коментиран от #33
09:47 14.10.2026
32 Криминален психиатър Росен
До коментар #29 от "Датска територия?":Пий си хапчетата по рецепта.
09:56 14.10.2026
33 И какво е направил Тръмп?
До коментар #31 от "може":Вдигна пушилка в неговия бакалски стил, изцепи се няколко пъти, гренландците му показаха среден пръст и накрая той седна д се договаря с Дания.
Разрешиха му да построи още две бази ПОД НАЕМ и Гренландия обяви, че остава автономна територия на Дания.
Всички природни богатства остават нейна собственост.
10:07 14.10.2026
34 ТОВА СЕ НАРИЧА
Коментиран от #36
10:15 14.10.2026
35 И какво е направил Тръмп?
В това партньорство правителството в НУУК запазва своята автономност, но доброволно и с желание се включва в европейската система за сигурност. НУУК изрично подчерта , че Гренландия е в Европа.
НУУК разрешиха две нови бази на САЩ, но отказа да даде на САЩ ексклузивни права или монопол над критичните суровини.
НУУК се отдръпна от плановете си за по- тясно обвързване с Китай.
10:16 14.10.2026
36 Нарича се
До коментар #34 от "ТОВА СЕ НАРИЧА":сметки без кръчмаря!
10:18 14.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.