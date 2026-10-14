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Глобална битка за ресурси! Доналд Тръмп обяви мащабно проучване за полезни изкопаеми в Гренландия

Глобална битка за ресурси! Доналд Тръмп обяви мащабно проучване за полезни изкопаеми в Гренландия

14 Октомври, 2026 08:53 1 686 38

  • доналд тръмп-
  • гренландия-
  • нефт и газ-
  • полезни изкопаеми-
  • арктика-
  • дания-
  • мете фредериксен

Американският президент не посочи срокове и компании, които ще участват в проучванията за нефт, газ и полезни изкопаеми

Глобална битка за ресурси! Доналд Тръмп обяви мащабно проучване за полезни изкопаеми в Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че в Гренландия предстои да започнат „мащабни“ проучвания за нефт, газ и полезни изкопаеми. Той не посочи кога ще започне процесът, кои компании ще участват и в кои райони ще се извършват проучванията.

Изявлението беше направено в публикация на Тръмп в социалната мрежа Truth Social, съобщи Ройтерс. Американският президент написа, че според експерти количеството леснодостъпни нефтени запаси в Гренландия е „далеч по-голямо от това на почти всяка друга територия по света“.

„Има експерти, които твърдят, че количеството лесно достъпни нефтени запаси е далеч по-голямо от това на почти всяка друга територия по света“, заяви Тръмп.

Изявлението идва след споразумение за сигурността

През септември САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение, което беше представено като стъпка към прекратяване на напрежението около статута и сигурността на острова. До него се стигна след многократни заплахи на Тръмп да поеме контрол над стратегически разположената и богата на полезни изкопаеми Гренландия.

Документът разширява ролята на американските въоръжени сили в Гренландия и проправя пътя за две нови военни бази. В него е предвидена и възможност за участие на острова в американската система за противоракетна отбрана „Златният купол“.

Същевременно споразумението потвърждава датския суверенитет над Гренландия и правото на самоопределение на гренландците. То не обявява промяна в политическия статут на острова, който е автономна територия в рамките на Кралство Дания.

Тръмп свърза ресурсите с отбраната

В същата публикация американският президент представи Гренландия и като ключова територия за защитата на САЩ. По думите му бъдеща атака срещу страната ще трябва да премине през острова.

„Всяка бъдеща атака срещу САЩ ще трябва да мине през Гренландия, където нашите сили за отбрана редовно ще свалят дронове, ракети или всякаква друга форма на оръжие, която дори още не е измислена“, написа Тръмп.

Засега не са обявени конкретни параметри на планираните проучвания за нефт, газ и полезни изкопаеми. Не е ясно и дали те ще бъдат част от отделна американска инициатива, или ще бъдат свързани с по-широкото споразумение за военно и стратегическо сътрудничество в Арктика.

Източници: bta.bg, in.marketscreener.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 отиде

    18 1 Отговор
    чистия остров

    08:56 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 дядо Дони

    20 3 Отговор
    Нищо няма да остава на ЕС освен 100 долара хвърлени на леглото и отивам на голф.

    08:58 14.10.2026

  • 4 Време е

    16 2 Отговор
    Демощратите да спечелят изборите. Да импийчват тоя риж идиот. САЩ да имат нормален, млад президент!

    Коментиран от #26

    09:00 14.10.2026

  • 5 Ха Ха

    15 0 Отговор
    Дано Дания, пък и самите гренландци да не останат с пръст в уста. Дано да се дели по "братски", както в Венецуела

    09:00 14.10.2026

  • 6 Член

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "......-":

    Рускиня ли е?

    Коментиран от #11, #21

    09:01 14.10.2026

  • 7 ешкенази паси шалом

    16 0 Отговор
    направили си къщи върху нашите залежи

    09:02 14.10.2026

  • 8 Товс като вица

    11 0 Отговор
    Ще ям ще ям
    Което не мога ще наръфам

    09:03 14.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гренландия и природните богатства.

    7 1 Отговор
    Има бели мечки, има тюлени, както и богати залежи от дизел, така необходим на Америка, за да стане велика отново.

    09:04 14.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Суверенитет

    19 5 Отговор
    Тръмп каза и го направи. Прилапа Гренландия. Но пък им призна суверенитета, хахаха, ще умра от смях. Дания, Франция и цял ЕС освен да трият сълзи друго няма какво да направят.

    Коментиран от #24, #28

    09:05 14.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Баба Гошка

    14 0 Отговор
    За кога е планирано фракването? То е ясно чии ще са фирмите. Коттилото на ТрЪмП

    09:10 14.10.2026

  • 15 Мдаа!🤔

    12 0 Отговор
    Има още местенца, където да се поразчовърка! Човечеството се нуждае от суровини за да оцелява! След Гренландия ще дойде време и на Антарктида и на Южният остров на Нова Зеландия, там също не е пипано!

    09:10 14.10.2026

  • 16 Разбрах от опит

    4 0 Отговор
    Тук, за да те одобрят другите, трябва да пишеш простичко. Иначе няма да разберат. Нещо като лозунги. Или ругатни.

    Коментиран от #30

    09:15 14.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Тръмп окупира Гренландия и почва да краде.

    09:18 14.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Историк

    10 1 Отговор
    Агресията на агент Краснов е заплаха за целия свят. Гренландия не е американска територия, за да решава той съдбата й. Този луд наистина няма умора.

    09:20 14.10.2026

  • 23 Гренландия е датска територия

    5 8 Отговор
    и Тръмп нищо не може да прави там ,без разрешение.

    Може да си " обявява " каквото иска и толкова.

    Коментиран от #29, #31

    09:20 14.10.2026

  • 24 Този

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Суверенитет":

    президент много държи на "суверенитета" на съюзниците /колониите/ си. Те се гордеят с това.

    09:21 14.10.2026

  • 25 Дончо ако не се изцепи

    8 4 Отговор
    по пет пъти на ден, все едно не е живял!

    И всеки път нагло и безцеремонно с изяществото на слон- дюстабанлия в стъкларски магазин!

    09:25 14.10.2026

  • 26 Всъщност

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Време е":

    Нищо му няма на стария риж Президент. Той е националист, анти-евроатлантист, русофил и противник на либералистичния глобализъм. Е, малко колониалист си пада, но пък поне е явен, а не скрит атлантически неоколониалист. С високо самочувствие, изключително колоритен, но като че ли дълбоко в себе си хуманен. Симпатизирам.

    09:36 14.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Брежнев

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Суверенитет":

    Хората са казали....силен като бик и почти толкова умен..

    09:39 14.10.2026

  • 29 Датска територия?

    5 3 Отговор

    До коментар #23 от "Гренландия е датска територия":

    То и Америка е била английска, френска, руска, испанска и т.н. по различно време.
    И сега кво праим ?

    Коментиран от #32

    09:41 14.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 може

    2 5 Отговор

    До коментар #23 от "Гренландия е датска територия":

    и го Направи, ти где спа?

    Коментиран от #33

    09:47 14.10.2026

  • 32 Криминален психиатър Росен

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "Датска територия?":

    Пий си хапчетата по рецепта.

    09:56 14.10.2026

  • 33 И какво е направил Тръмп?

    4 5 Отговор

    До коментар #31 от "може":

    Вдигна пушилка в неговия бакалски стил, изцепи се няколко пъти, гренландците му показаха среден пръст и накрая той седна д се договаря с Дания.

    Разрешиха му да построи още две бази ПОД НАЕМ и Гренландия обяви, че остава автономна територия на Дания.
    Всички природни богатства остават нейна собственост.

    10:07 14.10.2026

  • 34 ТОВА СЕ НАРИЧА

    5 1 Отговор
    РЕСУРСНА МАТЕМАТИКА.

    Коментиран от #36

    10:15 14.10.2026

  • 35 И какво е направил Тръмп?

    2 5 Отговор
    Гренландия, Дания и ЕС сключиха съвсем скоро ТРИСТРАННО стратегическо партньорство, в което са определени стъпките за развитието на острова и на арктическия регион като цяло, начините за финансираме от ЕС и неговите фондове, така че трите страни да противодействат на чуждите мераци на Арктика, най- вече на Тръмп и на Путин.

    В това партньорство правителството в НУУК запазва своята автономност, но доброволно и с желание се включва в европейската система за сигурност. НУУК изрично подчерта , че Гренландия е в Европа.

    НУУК разрешиха две нови бази на САЩ, но отказа да даде на САЩ ексклузивни права или монопол над критичните суровини.

    НУУК се отдръпна от плановете си за по- тясно обвързване с Китай.

    10:16 14.10.2026

  • 36 Нарича се

    1 5 Отговор

    До коментар #34 от "ТОВА СЕ НАРИЧА":

    сметки без кръчмаря!

    10:18 14.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.