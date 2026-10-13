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Ива Петрова: Ядрената енергетика изисква да мислим отвъд политическите цикли и рамките на отделните проекти

Ива Петрова: Ядрената енергетика изисква да мислим отвъд политическите цикли и рамките на отделните проекти

13 Октомври, 2026 17:36 477 4

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  • политически цикли-
  • проекти

Министърът на енергетиката участва в 19-ия Европейски форум за ядрена енергетика (ENEF) в Прага

Ива Петрова: Ядрената енергетика изисква да мислим отвъд политическите цикли и рамките на отделните проекти - 1
Снимка: Министерство на енергетиката
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министърът на енергетиката Ива Петрова участва в 19-ия Европейски форум за ядрена енергетика (ENEF) в Прага, съобщават от пресцентъра на ресорното министерство. В рамките на панел, посветен на европейските стратегически приоритети в ядрената енергетика, политиките, обществената среда и финансирането, тя постави акцент върху условията за превръщане на европейските амбиции в реални инвестиции и устойчив индустриален капацитет. В дискусията участваха още Селин Гауер - генерален директор на ГД „Енергетика“ в Европейската комисия, Томаш Елер - генерален директор за ядрена енергетика и нови технологии в Министерството на промишлеността и търговията на Чешката република, и Марцин Новацки - председател на секция TEN в Европейския икономически и социален комитет.
„Ядрената енергетика изисква да мислим отвъд политическите цикли и рамките на отделните проекти. Тя е дългосрочен ангажимент, който предполага предвидими политики, обществено доверие, подготвени кадри и устойчиво финансиране“, подчерта министър Петрова.
България стъпва на повече от 50 години опит в експлоатацията на ядрени мощности, силна професионална общност и утвърден институционален и регулаторен капацитет. Страната вече прилага стратегия за диверсификация, започнала с доставките на ядрено гориво и обхващаща постепенно и останалите дейности по веригата, включително поддръжката на съществуващото оборудване. Паралелно с това се работи по проекта за изграждането на нови ядрени мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и се извършва оценка на потенциалната роля на малките модулни реактори. Сред ключовите условия за реализацията на тези проекти са предвидимата инвестиционна среда, ясното разпределение на рисковете и отговорностите и подготовката на следващото поколение специалисти.
Министър Петрова открои общественото доверие и развитието на човешкия капитал като взаимно свързани задачи. Тя даде пример с организираните от българската атомна централа дни на отворените врати, които позволяват на гражданите да се запознаят с работата и мерките за безопасност. В подготовката на кадри за бъдещите ядрени проекти участват и университетите, включително чрез рамковите споразумения за сътрудничество с четири български висши учебни заведения.
„За да се възползва Европа от потенциала на малките модулни реактори, трябва да създадем условия за стандартизация, многократно прилагане на утвърдени проектни решения и изграждане на конкурентоспособна индустриална екосистема“, заяви Ива Петрова. Според нея европейското сътрудничество може да ускори развитието на индустриалния капацитет, компетентностите и финансирането, като същевременно се отчита пълният принос на ядрената енергетика за енергийната сигурност, декарбонизацията и конкурентоспособността на Европа.


Чехия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    2 0 Отговор
    това разбира ли го?

    17:37 13.10.2026

  • 2 Аман от мислене

    2 0 Отговор
    СССР ни построи тази АЕЦ и вие, всичките "мислители" слава Богу още не сте я унищожили. Ама падне ли, друга няма и да видите. Сащ фалират, западната система се срива. И да поръчаш и да платиш нещо, то няма да има, кой да ти го произведе, направи, достави.... Системата умря... На Китай се надявайте, ако останат?

    18:07 13.10.2026

  • 3 Коя е па тая

    1 0 Отговор
    Ива? Не е от нашият клас! Всичките ви Заменям с 20 компютъра със зареден изкуствен интелект! В него залагам основен параметър: "Само българският интерес! Добруване на нашия народ!" И нищо друго!
    Хората, съсипахте тази страна и народ! Всичко се видя... Партии, избори... всичко е ала бала! ИИ няма да лъже, шикалкави и краде, ще е НЕПОДКУПЕН, понеже нищо не му трябва....

    18:12 13.10.2026

  • 4 Вече

    0 0 Отговор
    четиридесет години мислим какво да правим с АЕЦ Белене. Седим и мислим. Не ни трябваше много мислене преди да затворим четири блока на АЕЦ Козлодуй. От десетина години мислим ще строим ли нови мощности, но само седим и мислим.

    18:56 13.10.2026

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