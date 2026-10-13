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Експерт: Ракетите С-400 се засичат по-трудно заради ниската си траектория
  Тема: Украйна

Експерт: Ракетите С-400 се засичат по-трудно заради ниската си траектория

13 Октомври, 2026 19:24 1 131 31

  • украйна-
  • експерт-
  • ракети-
  • траектория-
  • с-400

Романенко обясни защо радарите могат да открият ракетата едва близо до целта и как сателитните данни помагат на системите Patriot да я прехванат

Експерт: Ракетите С-400 се засичат по-трудно заради ниската си траектория - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските ракети С-400 са по-трудни за своевременно засичане от „Искандер-М“, тъй като летят на по-ниска височина. Това заяви пред УНИАН Валерий Романенко, авиационен експерт и старши научен сътрудник в Държавния авиационен музей на Украйна, предава News.bg.

По думите му ракетите „Искандер“ достигат върха на траекторията си на височина 40–50 км, докато С-400 летят на максимална височина от 15-20 км в зависимост от типа. Това може да забави радарното им откриване до момент, когато ракетата вече е близо до целта.

Според Романенко САЩ могат да установяват изстрелването още в началния му етап чрез засичане на топлинното излъчване от космоса. За разлика от радарите, които откриват самия обект, този метод позволява да се регистрира мощният топлинен източник при изстрелването.

Експертът коментира и експлозиите в Киев през нощта на 13 октомври, които са били чути преди обявяването на ракетна заплаха. Той посочи, че подобни случаи на забавено предупреждение са се случвали и преди, включително в периоди на добри отношения със САЩ. По думите му т.нар. квазибалистични ракети рядко се свалят заради трудностите при засичането им.

Как Patriot може да прехване ракетите

Романенко отбеляза, че системата Patriot може да свали ракета, докато тя се приближава към целта, но ранното откриване е решаващо. Той посочи обсег от 24 км и обясни, че при своевременно получена информация операторите могат да насочат радара към предполагаемата траектория и да изберат най-близката пускова установка в радиус от 10 км от командния пункт.

Подготовката изисква време, дори когато става дума само за няколко секунди. Ако ракетата бъде засечена късно, времето за насочване, изстрелване и прехващане може да се окаже недостатъчно. Според експерта сателитните данни, получени непосредствено след изстрелването, увеличават възможностите за реакция. Той добави, че американските специалисти посочват като подход използването на две, три или дори четири ракети-прехващачи срещу една цел.

Как Украйна може да открива ракетите по-рано

Романенко определи засичането още при изстрелването като най-добрия вариант, тъй като осигурява повече време за подготовка на противоракетната отбрана. Това може да стане чрез сателити, а на по-късен етап – чрез радари.

По думите му радарите в Киев могат да засекат ракети, идващи от райони като Брянска област. Той посочи също френските радари Ground Master и германските системи Hensoldt, предоставени от партньори на Украйна, които могат да откриват цели на разстояние до 250 км и да определят дали се движат с висока скорост.

Според експерта „Искандер“ се засича по-лесно заради по-високата си траектория. Русия обаче понякога изстрелва тези ракети по по-нисък маршрут, което ограничава максималния им обсег. Романенко посочи, че според различни източници той е около 360–370 км, въпреки че се срещат и оценки до 390 км.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Енрико

    19 6 Отговор
    Докато не усетите гнева на атома, играта на котка и мишка ще продължава

    19:28 13.10.2026

  • 2 Ужасссс...

    23 1 Отговор
    Каква безмислица!
    Това прилича на обяснение, като как така някоя жена е забременяла без да го засече!

    19:29 13.10.2026

  • 3 Не е ли обратното

    28 2 Отговор
    Журналята бъркат Искандера за какво е и С-400 за какво е... Лаици сър!!

    Коментиран от #5, #22

    19:29 13.10.2026

  • 4 1234567890

    9 2 Отговор
    Експерт

    19:30 13.10.2026

  • 5 Кой как лети

    17 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не е ли обратното":

    Кой кого засича-.... Пълни безсмислици сър

    19:31 13.10.2026

  • 6 Сатана Z

    20 3 Отговор
    Patriot е като : тука има - тука нема.
    Разправят ,че били добри за стрелба по високи сгради ,а в пустинята дори не могат да намерят целите си.Справка Саудитска Арабия.Скъпо джепане без покритие.

    Коментиран от #11

    19:32 13.10.2026

  • 7 фактите

    5 27 Отговор
    С400 е една от най-безполезните системи.Не може да види нищо в небето ,камо ли да го свали.Успеваемост 5%

    Коментиран от #30

    19:32 13.10.2026

  • 8 С400

    16 1 Отговор
    е ПВО!Пишманексперт!

    19:33 13.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    20 4 Отговор
    ОРЕШНИК ЛЕТИ ПО - ВИСОКО ОТ ИСКАНДЕР - ПОНЕ НА 80 + КМ ВИСОЧИНА
    И ПАК НЯМА КАК ДА БЪДЕ ХВАНАТ :)
    ......
    СЛАБИ ИМ СА РАКЕТИТЕ НА НАТО
    ....
    А БЕЗ РАКЕТИ ДА ТРЪГНЕШ ДА ТРЕПЕШ МЕЧКА СИ Е ГЮРОВЩИНА :)

    19:33 13.10.2026

  • 11 отчаян русофил

    5 18 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Надутите Кинжалчета падат сами само като чуят за Пейтриът ха ха ха

    19:34 13.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 туй

    13 0 Отговор
    на кого му пука..никой не ви обвинява, още не сте готови..а днеска шампионска лига..мислите ли че граждани на ЕС..ще треперят за някакви ракети които удрят Киев или село уйново..или че дронове удрят кораби в Черно море...ама хич..Тръмп има сделка с Русия за дизела..НАТО само гледа и хлопа с ушите..

    19:38 13.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Крокодилите летят високо

    9 0 Отговор
    Затова жена ми никога няма да има ботуши от крокодил... Аз съм и обяснил вече...

    Коментиран от #23

    19:42 13.10.2026

  • 17 да питам

    1 1 Отговор
    А китайският москвич трудно ли се засича ?

    19:49 13.10.2026

  • 18 САЩ са отговорили

    6 0 Отговор
    на Украйна, че не са предупредили Киев за нападение и изстрелвания на ракети поради лоши метеорологични условия. Това е съобщено от Politico с препратка към информиран американски служител.

    19:51 13.10.2026

  • 19 аман от експерти

    7 0 Отговор
    що не пишете за уби йствата в щатската държава, за потрошените ученици във Франция, за белгийските мародер ства в африка ? амини занимавате с глупости. Не се страхуваме от Ц400 ,най ни е страх от развалени бидони Ф16

    19:51 13.10.2026

  • 20 Мишел

    0 6 Отговор
    След блато руският Старлинк забоксува днес паднаха от небето.

    19:51 13.10.2026

  • 21 Катапулт

    3 0 Отговор
    Експертът от държавния авиационен музей Романенко. Вие сериозно ли?

    19:52 13.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ами как ще има, като сигурно

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Крокодилите летят високо":

    ръсиш и със сол против крокодили.

    19:54 13.10.2026

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ДА ИЗЛЕЗЕ КОМАНДВАЩИЯ НА НАТО В ЕВРОПА
    ....
    И ДА ОБЯСНИ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ
    ЩОМ НАЙ ,- МОДЕРНИТЕ НАТОВСКИ СИСТЕМИ МОГАТ ДА ХВАНАТ САМО 60 %
    ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ
    .... КАКВО ЩЕ ПРАВИМ С ОСТАНАЛИТЕ 40%
    .....
    С ЕДНА АНАТОМИЧНА ЧАСТ ЛИ ЩЕ ГИ ЛОВИМ ?

    19:55 13.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "фактите":

    През 2017 американците изстреляха 59 Tomahawk от два кораба по сирийското летище
    Shayrat . С-400 си свърши работата и само една Томахоук падна на 500 метра от летището. Другите изчезнаха.

    20:22 13.10.2026

  • 31 Дрън, дрън !

    0 0 Отговор
    Явно нито можете да ги засичане, нито пък да ги сваляте !
    Боли, не боли, това е истината !

    20:29 13.10.2026

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