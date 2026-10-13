Експерт: Ракетите С-400 се засичат по-трудно заради ниската си траектория

Руските ракети С-400 са по-трудни за своевременно засичане от „Искандер-М“, тъй като летят на по-ниска височина. Това заяви пред УНИАН Валерий Романенко, авиационен експерт и старши научен сътрудник в Държавния авиационен музей на Украйна, предава News.bg.
По думите му ракетите „Искандер“ достигат върха на траекторията си на височина 40–50 км, докато С-400 летят на максимална височина от 15-20 км в зависимост от типа. Това може да забави радарното им откриване до момент, когато ракетата вече е близо до целта.
Според Романенко САЩ могат да установяват изстрелването още в началния му етап чрез засичане на топлинното излъчване от космоса. За разлика от радарите, които откриват самия обект, този метод позволява да се регистрира мощният топлинен източник при изстрелването.
Експертът коментира и експлозиите в Киев през нощта на 13 октомври, които са били чути преди обявяването на ракетна заплаха. Той посочи, че подобни случаи на забавено предупреждение са се случвали и преди, включително в периоди на добри отношения със САЩ. По думите му т.нар. квазибалистични ракети рядко се свалят заради трудностите при засичането им.
Как Patriot може да прехване ракетите
Романенко отбеляза, че системата Patriot може да свали ракета, докато тя се приближава към целта, но ранното откриване е решаващо. Той посочи обсег от 24 км и обясни, че при своевременно получена информация операторите могат да насочат радара към предполагаемата траектория и да изберат най-близката пускова установка в радиус от 10 км от командния пункт.
Подготовката изисква време, дори когато става дума само за няколко секунди. Ако ракетата бъде засечена късно, времето за насочване, изстрелване и прехващане може да се окаже недостатъчно. Според експерта сателитните данни, получени непосредствено след изстрелването, увеличават възможностите за реакция. Той добави, че американските специалисти посочват като подход използването на две, три или дори четири ракети-прехващачи срещу една цел.
Как Украйна може да открива ракетите по-рано
Романенко определи засичането още при изстрелването като най-добрия вариант, тъй като осигурява повече време за подготовка на противоракетната отбрана. Това може да стане чрез сателити, а на по-късен етап – чрез радари.
По думите му радарите в Киев могат да засекат ракети, идващи от райони като Брянска област. Той посочи също френските радари Ground Master и германските системи Hensoldt, предоставени от партньори на Украйна, които могат да откриват цели на разстояние до 250 км и да определят дали се движат с висока скорост.
Според експерта „Искандер“ се засича по-лесно заради по-високата си траектория. Русия обаче понякога изстрелва тези ракети по по-нисък маршрут, което ограничава максималния им обсег. Романенко посочи, че според различни източници той е около 360–370 км, въпреки че се срещат и оценки до 390 км.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Енрико
19:28 13.10.2026
2 Ужасссс...
Това прилича на обяснение, като как така някоя жена е забременяла без да го засече!
19:29 13.10.2026
3 Не е ли обратното
Коментиран от #5, #22
19:29 13.10.2026
4 1234567890
19:30 13.10.2026
5 Кой как лети
До коментар #3 от "Не е ли обратното":Кой кого засича-.... Пълни безсмислици сър
19:31 13.10.2026
6 Сатана Z
Разправят ,че били добри за стрелба по високи сгради ,а в пустинята дори не могат да намерят целите си.Справка Саудитска Арабия.Скъпо джепане без покритие.
Коментиран от #11
19:32 13.10.2026
7 фактите
Коментиран от #30
19:32 13.10.2026
8 С400
19:33 13.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ПАК НЯМА КАК ДА БЪДЕ ХВАНАТ :)
......
СЛАБИ ИМ СА РАКЕТИТЕ НА НАТО
....
А БЕЗ РАКЕТИ ДА ТРЪГНЕШ ДА ТРЕПЕШ МЕЧКА СИ Е ГЮРОВЩИНА :)
19:33 13.10.2026
11 отчаян русофил
До коментар #6 от "Сатана Z":Надутите Кинжалчета падат сами само като чуят за Пейтриът ха ха ха
19:34 13.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 туй
19:38 13.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Крокодилите летят високо
Коментиран от #23
19:42 13.10.2026
17 да питам
19:49 13.10.2026
18 САЩ са отговорили
19:51 13.10.2026
19 аман от експерти
19:51 13.10.2026
20 Мишел
19:51 13.10.2026
21 Катапулт
19:52 13.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ами как ще има, като сигурно
До коментар #16 от "Крокодилите летят високо":ръсиш и със сол против крокодили.
19:54 13.10.2026
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
И ДА ОБЯСНИ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ
ЩОМ НАЙ ,- МОДЕРНИТЕ НАТОВСКИ СИСТЕМИ МОГАТ ДА ХВАНАТ САМО 60 %
ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ
.... КАКВО ЩЕ ПРАВИМ С ОСТАНАЛИТЕ 40%
.....
С ЕДНА АНАТОМИЧНА ЧАСТ ЛИ ЩЕ ГИ ЛОВИМ ?
19:55 13.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "фактите":През 2017 американците изстреляха 59 Tomahawk от два кораба по сирийското летище
Shayrat . С-400 си свърши работата и само една Томахоук падна на 500 метра от летището. Другите изчезнаха.
20:22 13.10.2026
31 Дрън, дрън !
Боли, не боли, това е истината !
20:29 13.10.2026