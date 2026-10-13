Експерт: Ракетите С-400 се засичат по-трудно заради ниската си траектория

Руските ракети С-400 са по-трудни за своевременно засичане от „Искандер-М“, тъй като летят на по-ниска височина. Това заяви пред УНИАН Валерий Романенко, авиационен експерт и старши научен сътрудник в Държавния авиационен музей на Украйна, предава News.bg.

По думите му ракетите „Искандер“ достигат върха на траекторията си на височина 40–50 км, докато С-400 летят на максимална височина от 15-20 км в зависимост от типа. Това може да забави радарното им откриване до момент, когато ракетата вече е близо до целта.

Според Романенко САЩ могат да установяват изстрелването още в началния му етап чрез засичане на топлинното излъчване от космоса. За разлика от радарите, които откриват самия обект, този метод позволява да се регистрира мощният топлинен източник при изстрелването.

Експертът коментира и експлозиите в Киев през нощта на 13 октомври, които са били чути преди обявяването на ракетна заплаха. Той посочи, че подобни случаи на забавено предупреждение са се случвали и преди, включително в периоди на добри отношения със САЩ. По думите му т.нар. квазибалистични ракети рядко се свалят заради трудностите при засичането им.

Как Patriot може да прехване ракетите

Романенко отбеляза, че системата Patriot може да свали ракета, докато тя се приближава към целта, но ранното откриване е решаващо. Той посочи обсег от 24 км и обясни, че при своевременно получена информация операторите могат да насочат радара към предполагаемата траектория и да изберат най-близката пускова установка в радиус от 10 км от командния пункт.

Подготовката изисква време, дори когато става дума само за няколко секунди. Ако ракетата бъде засечена късно, времето за насочване, изстрелване и прехващане може да се окаже недостатъчно. Според експерта сателитните данни, получени непосредствено след изстрелването, увеличават възможностите за реакция. Той добави, че американските специалисти посочват като подход използването на две, три или дори четири ракети-прехващачи срещу една цел.

Как Украйна може да открива ракетите по-рано

Романенко определи засичането още при изстрелването като най-добрия вариант, тъй като осигурява повече време за подготовка на противоракетната отбрана. Това може да стане чрез сателити, а на по-късен етап – чрез радари.

По думите му радарите в Киев могат да засекат ракети, идващи от райони като Брянска област. Той посочи също френските радари Ground Master и германските системи Hensoldt, предоставени от партньори на Украйна, които могат да откриват цели на разстояние до 250 км и да определят дали се движат с висока скорост.

Според експерта „Искандер“ се засича по-лесно заради по-високата си траектория. Русия обаче понякога изстрелва тези ракети по по-нисък маршрут, което ограничава максималния им обсег. Романенко посочи, че според различни източници той е около 360–370 км, въпреки че се срещат и оценки до 390 км.