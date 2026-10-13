Туск: Полша и балтийските държави споделят отговорността за сигурността на източната граница на ЕС

Полша, Литва, Латвия, Естония и Финландия носят обща отговорност за охраната на източната граница на Европейския съюз. Това заяви полският премиер Доналд Туск след среща с литовския си колега Миндаугас Синкевичус във Варшава, предаде Полската агенция по печата (ПАП), предава БТА.
Разговорите в сградата на полското правителство бяха посветени основно на регионалната сигурност и предстоящото литовско ротационно председателство на Съвета на ЕС през първата половина на следващата година.
След срещата Туск подчерта, че Полша и Литва имат общи позиции по ключови геополитически въпроси, включително запазването на единството в ЕС и НАТО и реакцията срещу руската агресия. По думите му между двете държави „няма дори и най-малък повод за недоразумения или различия в мненията“.
Полският премиер определи това единство като съществен фактор за укрепването на сигурността по източния фланг на Европа. Той също така похвали тясното и „образцово сътрудничество“ между двете страни в енергийния сектор.
Туск благодари на литовското правителство за последователната му позиция по отношение на руската агресия срещу Украйна и потвърди, че Варшава и Вилнюс ще продължат да подкрепят Киев в отбраната му срещу Русия. Двете страни възнамеряват да представят „единна и много ясна“ позиция по санкциите срещу Москва на предстоящата среща на върха на ЕС в Брюксел в четвъртък и петък.
От своя страна Синкевичус заяви, че защитата на източния фланг на НАТО трябва да продължи да се укрепва, тъй като Русия остава основната заплаха за европейската сигурност. Той подчерта, че Полша и Литва са свързани не само от общата си граница и интереси, но и от стратегическо партньорство, което „днес е по-важно от всякога“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
А Туск си е просто тъп!!!
20:30 13.10.2026
3 историк
20:31 13.10.2026
4 Стоянчо Пуканката
20:33 13.10.2026
5 Верно ли?
Че аз чета навсякъде колко са зле, свършили ракети, танкове, пари, санкции, били ватенки и какво ли още не, а сега били заплаха? Нещо не се вързва, айде оправете или едното или другото, че ставате смешни вече!
Коментиран от #9
20:33 13.10.2026
6 Кой каза, че границата ви е сигурна
20:34 13.10.2026
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9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Банално
До коментар #8 от "3 дневен москаль":Защо да ги приключват за 3 дни след като могат да накарат ЕС да се гърчи цели 4 години, а Тръмп да се моли за дизел/
Коментиран от #14, #19
20:42 13.10.2026
11 Kakва сигурност споделят, не знам
Всяко търпение си има граници.
И да си избият от главите, че ако сами си надробят попарата, другите държави от Европа ще хукнат да им я сърбат. Сами ще си поемат мечтания пети член.
-Последния украинец-
20:43 13.10.2026
12 Боби Баламата
20:44 13.10.2026
13 Брендо
20:44 13.10.2026
14 Ту пой, да? )))
До коментар #10 от "Банално":Бай Доньо има...3 военни жертви и 11 ранени у Иран!
А педофила само..2 милиона и половина Чернозем
20:47 13.10.2026
15 АБЕ МУШМОРОК
20:48 13.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 очевидец
А това, че Румен Радев и Йотова са жалки, плахи и нерешителни позволява на Русия да убива хора на наша територия безнаказано🤬
20:54 13.10.2026
19 Всъщност ги приключиха
До коментар #10 от "Банално":за 3 седмици и Киев капитулира в Истанбул, при далеч по-изгодни условия.
Но партньорите на Зеленски решиха, че Украйна лесно се е отървала, та решиха и те да се включат в капитулацията. Като ще, да е!
Коментиран от #22
20:58 13.10.2026
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21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Тхйт
21:55 13.10.2026