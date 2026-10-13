Туск: Полша и балтийските държави споделят отговорността за сигурността на източната граница на ЕС

Полша, Литва, Латвия, Естония и Финландия носят обща отговорност за охраната на източната граница на Европейския съюз. Това заяви полският премиер Доналд Туск след среща с литовския си колега Миндаугас Синкевичус във Варшава, предаде Полската агенция по печата (ПАП), предава БТА.

Разговорите в сградата на полското правителство бяха посветени основно на регионалната сигурност и предстоящото литовско ротационно председателство на Съвета на ЕС през първата половина на следващата година.

След срещата Туск подчерта, че Полша и Литва имат общи позиции по ключови геополитически въпроси, включително запазването на единството в ЕС и НАТО и реакцията срещу руската агресия. По думите му между двете държави „няма дори и най-малък повод за недоразумения или различия в мненията“.

Полският премиер определи това единство като съществен фактор за укрепването на сигурността по източния фланг на Европа. Той също така похвали тясното и „образцово сътрудничество“ между двете страни в енергийния сектор.

Туск благодари на литовското правителство за последователната му позиция по отношение на руската агресия срещу Украйна и потвърди, че Варшава и Вилнюс ще продължат да подкрепят Киев в отбраната му срещу Русия. Двете страни възнамеряват да представят „единна и много ясна“ позиция по санкциите срещу Москва на предстоящата среща на върха на ЕС в Брюксел в четвъртък и петък.

От своя страна Синкевичус заяви, че защитата на източния фланг на НАТО трябва да продължи да се укрепва, тъй като Русия остава основната заплаха за европейската сигурност. Той подчерта, че Полша и Литва са свързани не само от общата си граница и интереси, но и от стратегическо партньорство, което „днес е по-важно от всякога“.