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Туск: Полша и балтийските държави споделят отговорността за сигурността на източната граница на ЕС

Туск: Полша и балтийските държави споделят отговорността за сигурността на източната граница на ЕС

13 Октомври, 2026 20:26 752 24

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  • балтийски държави-
  • сигурност-
  • източни граници-
  • ес-
  • европейски съюз

Варшава и Вилнюс потвърдиха единството си по въпросите на НАТО, руската агресия и подкрепата за Украйна преди предстоящата среща на върха на ЕС

Туск: Полша и балтийските държави споделят отговорността за сигурността на източната граница на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полша, Литва, Латвия, Естония и Финландия носят обща отговорност за охраната на източната граница на Европейския съюз. Това заяви полският премиер Доналд Туск след среща с литовския си колега Миндаугас Синкевичус във Варшава, предаде Полската агенция по печата (ПАП), предава БТА.

Разговорите в сградата на полското правителство бяха посветени основно на регионалната сигурност и предстоящото литовско ротационно председателство на Съвета на ЕС през първата половина на следващата година.

След срещата Туск подчерта, че Полша и Литва имат общи позиции по ключови геополитически въпроси, включително запазването на единството в ЕС и НАТО и реакцията срещу руската агресия. По думите му между двете държави „няма дори и най-малък повод за недоразумения или различия в мненията“.

Полският премиер определи това единство като съществен фактор за укрепването на сигурността по източния фланг на Европа. Той също така похвали тясното и „образцово сътрудничество“ между двете страни в енергийния сектор.

Туск благодари на литовското правителство за последователната му позиция по отношение на руската агресия срещу Украйна и потвърди, че Варшава и Вилнюс ще продължат да подкрепят Киев в отбраната му срещу Русия. Двете страни възнамеряват да представят „единна и много ясна“ позиция по санкциите срещу Москва на предстоящата среща на върха на ЕС в Брюксел в четвъртък и петък.

От своя страна Синкевичус заяви, че защитата на източния фланг на НАТО трябва да продължи да се укрепва, тъй като Русия остава основната заплаха за европейската сигурност. Той подчерта, че Полша и Литва са свързани не само от общата си граница и интереси, но и от стратегическо партньорство, което „днес е по-важно от всякога“.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    13 2 Отговор
    Толкова са яки балтийските държави, че генерал Стойчев щеше да ги превземе само с конницата!!!
    А Туск си е просто тъп!!!

    20:30 13.10.2026

  • 3 историк

    13 2 Отговор
    Ама не разбрахте ли ,че Путин ще си вземе това което е решил ,дори и с цената на много жертви . За това зеленски да хвърля пишкира ,защото цяла Европа ще пламне !

    20:31 13.10.2026

  • 4 Стоянчо Пуканката

    8 4 Отговор
    Ако шляхтата и балтите не ни пазеха нас- европците, сме жив зян...

    20:33 13.10.2026

  • 5 Верно ли?

    11 4 Отговор
    Русия е заплаха? Нима?
    Че аз чета навсякъде колко са зле, свършили ракети, танкове, пари, санкции, били ватенки и какво ли още не, а сега били заплаха? Нещо не се вързва, айде оправете или едното или другото, че ставате смешни вече!

    Коментиран от #9

    20:33 13.10.2026

  • 6 Кой каза, че границата ви е сигурна

    9 2 Отговор
    ПУТИН СЪМ

    20:34 13.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Банално

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "3 дневен москаль":

    Защо да ги приключват за 3 дни след като могат да накарат ЕС да се гърчи цели 4 години, а Тръмп да се моли за дизел/

    Коментиран от #14, #19

    20:42 13.10.2026

  • 11 Kakва сигурност споделят, не знам

    7 2 Отговор
    но да кротнат и да престанат да се репчат и си го търсят, за да не споделят шамарите.
    Всяко търпение си има граници.
    И да си избият от главите, че ако сами си надробят попарата, другите държави от Европа ще хукнат да им я сърбат. Сами ще си поемат мечтания пети член.

    -Последния украинец-

    20:43 13.10.2026

  • 12 Боби Баламата

    5 7 Отговор
    Некой знае ли Кога ше е па та да на педофила и Ким у Киев?

    20:44 13.10.2026

  • 13 Брендо

    3 3 Отговор
    Този не ми е клиент, но заклевам се по-добър е и от най-лоялните ми клиенти, от къде го намериха?

    20:44 13.10.2026

  • 14 Ту пой, да? )))

    4 9 Отговор

    До коментар #10 от "Банално":

    Бай Доньо има...3 военни жертви и 11 ранени у Иран!
    А педофила само..2 милиона и половина Чернозем

    20:47 13.10.2026

  • 15 АБЕ МУШМОРОК

    8 4 Отговор
    Вашите държави не трябва да съществуват.

    20:48 13.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 очевидец

    3 5 Отговор
    Прав е Асен Василев. Най-логичното нещо, което може да направи Русия след като е обявила България за НЕПРИЯТЕЛСКА ДЪРЖАВА е да започне да я атакува.

    А това, че Румен Радев и Йотова са жалки, плахи и нерешителни позволява на Русия да убива хора на наша територия безнаказано🤬

    20:54 13.10.2026

  • 19 Всъщност ги приключиха

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Банално":

    за 3 седмици и Киев капитулира в Истанбул, при далеч по-изгодни условия.
    Но партньорите на Зеленски решиха, че Украйна лесно се е отървала, та решиха и те да се включат в капитулацията. Като ще, да е!

    Коментиран от #22

    20:58 13.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тхйт

    1 0 Отговор
    Русофилите Право и справедливост пак мътят водата с този некадърен президент Навроцки, който атакува Зеленски.

    21:55 13.10.2026

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