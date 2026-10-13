Тръмп: САЩ продължават да споделят разузнавателна информация с Украйна и работят с Москва за край на войната

Съединените щати продължават да споделят разузнавателна информация с Украйна и водят разговори както с Киев, така и с Москва с цел прекратяване на войната. Това заяви американският президент Доналд Тръмп във вторник, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.
„Ние им помагаме и споделяме разузнавателни данни. Искаме войната да приключи, затова работим с тях и с Русия за нейното прекратяване“, каза Тръмп пред репортери.
Той посочи, че според него както руският президент Владимир Путин, така и украинският президент Володимир Зеленски искат войната да завърши. По думите му обаче между двамата има „много омраза“ и те „не знаят как да постигнат това“.
Тръмп беше попитан и за сделка, свързана с руски дизел, която предизвика критики от конгресмени от двете основни американски партии заради опасения, че нарушава наложените от САЩ ограничения.
На въпрос дали Русия може да използва приходите от сделката, за да закупи допълнителни бомби, президентът не даде пряк отговор.
„Това е сделка за дизел, която не е за нас. Той се насочва към световния пазар. Не се доставя на нас“, заяви Тръмп.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
Коментиран от #3, #7
21:29 13.10.2026
2 Това
Коментиран от #8
21:29 13.10.2026
3 Ицо
До коментар #1 от "Робот":Кочан ли ти трябва?
21:31 13.10.2026
4 Коментар
21:31 13.10.2026
5 Конспиратор
21:31 13.10.2026
6 Конспиратор
21:31 13.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 оти да се лажеме?
Коментиран от #25
21:37 13.10.2026
10 СВО- ФИАСКОТО НА 21 ВЕК
21:38 13.10.2026
11 Ами питай
До коментар #8 от "Пляс тряс":гласувалите за Йотова и Радев
21:42 13.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Информация
21:43 13.10.2026
14 Опа
Коментиран от #15, #17
21:43 13.10.2026
15 54321
До коментар #14 от "Опа":Йотова да отиде и тя и да си представи плана за мир!
21:44 13.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Агресорът Путин трябва да спре войната!
До коментар #14 от "Опа":Колко тъп трябва да си, за да си комунист и след 1989г.? Питам гласувалите за Радев и Йотова.
Коментиран от #21
21:46 13.10.2026
18 След 3 недели Тръмп е ВАЛАТ
Днеска Зеленски каза, че Тръмп не е подал данни за исстрелване на ракетите по Киев, за да могат жени и деца да слязат до убежищата и оповести бройката загинали цивилни и деца.Де факто посочи с пръст кой помага на военнпрестъпника да избива мирни граждани.
Ай е спрял помощ и данни, на третия ден....От 100 сенатори-100 казаха не на сделки с Путин.
Правото и СИЛАТА са на страната на Зеленски.
21:47 13.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Дзак
21:49 13.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 БОТОВЕТЕ
ПОРЕДЕН УДАР ПО ТРЪМП
СЛЕД РАЗБИВАНЕТО НА ЯНДЕКС
ПОСЛЕ СЕ ЧУДИМ ЗАЩО
РИЖАВИЯ Е БЛАГОСКЛОНЕН
КЪМ ПУТИН.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
21:54 13.10.2026
24 Цвете
Коментиран от #26
21:55 13.10.2026
25 СИ ДЗИН ПИН
До коментар #9 от "оти да се лажеме?":Аз най малко Очаквах
Да се сдобия
Толкова Лесно
С Руски Васал.
21:57 13.10.2026
26 като питаш, да ти кажа
До коментар #24 от "Цвете":Нали знаеш, че винаги от двамата печели третия, в случая Европа или Китай.
21:58 13.10.2026
27 Стоянчо Пуканката
22:00 13.10.2026