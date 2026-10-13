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Тръмп: САЩ продължават да споделят разузнавателна информация с Украйна и работят с Москва за край на войната
  Тема: Украйна

Тръмп: САЩ продължават да споделят разузнавателна информация с Украйна и работят с Москва за край на войната

13 Октомври, 2026 21:24, обновена 13 Октомври, 2026 21:26 681 27

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Американският президент заяви, че Путин и Зеленски искат конфликтът да приключи, но между тях има „много омраза“. Той избегна отговор дали Русия може да използва приходите от сделка с дизел за закупуване на оръжия.

Тръмп: САЩ продължават да споделят разузнавателна информация с Украйна и работят с Москва за край на войната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати продължават да споделят разузнавателна информация с Украйна и водят разговори както с Киев, така и с Москва с цел прекратяване на войната. Това заяви американският президент Доналд Тръмп във вторник, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

„Ние им помагаме и споделяме разузнавателни данни. Искаме войната да приключи, затова работим с тях и с Русия за нейното прекратяване“, каза Тръмп пред репортери.

Той посочи, че според него както руският президент Владимир Путин, така и украинският президент Володимир Зеленски искат войната да завърши. По думите му обаче между двамата има „много омраза“ и те „не знаят как да постигнат това“.

Тръмп беше попитан и за сделка, свързана с руски дизел, която предизвика критики от конгресмени от двете основни американски партии заради опасения, че нарушава наложените от САЩ ограничения.

На въпрос дали Русия може да използва приходите от сделката, за да закупи допълнителни бомби, президентът не даде пряк отговор.

„Това е сделка за дизел, която не е за нас. Той се насочва към световния пазар. Не се доставя на нас“, заяви Тръмп.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    8 8 Отговор
    Кой ще плати сметката на зеления кочан..? 220 милиарда плюс 588 милиарда за ремонт на курника..?

    Коментиран от #3, #7

    21:29 13.10.2026

  • 2 Това

    11 2 Отговор
    Всичко е дрън , дрън та пляс.

    Коментиран от #8

    21:29 13.10.2026

  • 3 Ицо

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Кочан ли ти трябва?

    21:31 13.10.2026

  • 4 Коментар

    6 7 Отговор
    Целият театър с дизела е заради Иран и вероятно кремълския диктатор ще играе ролята на посредник за спиране на военните действия там.

    21:31 13.10.2026

  • 5 Конспиратор

    2 7 Отговор
    Сащ помагат ту на едната, ту на другата страна, за изключване на превес и сключване на споразумение за прекратяване на военните действия. Взаимното изтощаване е в полза и на китайците и те осигуряват валута и чипове.

    21:31 13.10.2026

  • 6 Конспиратор

    2 7 Отговор
    Сащ помагат ту на едната, ту на другата страна, за изключване на превес и сключване на споразумение за прекратяване на военните действия. Взаимното изтощаване е в полза и на китайците и те осигуряват валута и чипове.

    21:31 13.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 оти да се лажеме?

    6 5 Отговор
    Еййй, тоя Путин бе, със свещ да го бяха търсили не можеха да го намерят. Не стига, че съсипа Русия ами постви и САЩ в партер.

    Коментиран от #25

    21:37 13.10.2026

  • 10 СВО- ФИАСКОТО НА 21 ВЕК

    3 6 Отговор
    Най-важното от всичко е, че митичният Киев- майката на всички руски градове, както и перлата на черноморието- приказната Одеса ще бъдат европейски, украински и разбира се американски!

    21:38 13.10.2026

  • 11 Ами питай

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Пляс тряс":

    гласувалите за Йотова и Радев

    21:42 13.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Информация

    3 3 Отговор
    Тръмп лъже маалко по-малко от Путин, но изборите ще го отвеят.

    21:43 13.10.2026

  • 14 Опа

    4 4 Отговор
    Пак греда. Радев защо не каже на Тръмп да спре да продава оръжия и да не споделя разузнавателна информация с Украйна, за да не продължава войната?

    Коментиран от #15, #17

    21:43 13.10.2026

  • 15 54321

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Опа":

    Йотова да отиде и тя и да си представи плана за мир!

    21:44 13.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Агресорът Путин трябва да спре войната!

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Опа":

    Колко тъп трябва да си, за да си комунист и след 1989г.? Питам гласувалите за Радев и Йотова.

    Коментиран от #21

    21:46 13.10.2026

  • 18 След 3 недели Тръмп е ВАЛАТ

    2 2 Отговор
    70% е рейтинга на Зеленски в Щатите.На Тръмп -33%.
    Днеска Зеленски каза, че Тръмп не е подал данни за исстрелване на ракетите по Киев, за да могат жени и деца да слязат до убежищата и оповести бройката загинали цивилни и деца.Де факто посочи с пръст кой помага на военнпрестъпника да избива мирни граждани.
    Ай е спрял помощ и данни, на третия ден....От 100 сенатори-100 казаха не на сделки с Путин.
    Правото и СИЛАТА са на страната на Зеленски.

    21:47 13.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дзак

    4 0 Отговор
    При толкова издевателства!

    21:49 13.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 БОТОВЕТЕ

    0 2 Отговор
    НА МАГА ВНЕЗАПНО ИЗЧЕЗНАХА.

    ПОРЕДЕН УДАР ПО ТРЪМП
    СЛЕД РАЗБИВАНЕТО НА ЯНДЕКС

    ПОСЛЕ СЕ ЧУДИМ ЗАЩО
    РИЖАВИЯ Е БЛАГОСКЛОНЕН
    КЪМ ПУТИН.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    21:54 13.10.2026

  • 24 Цвете

    4 1 Отговор
    И КОЛКО ОЩЕ СРЕЩИ ЩЕ ИМА? ТУК Е ИНТЕРЕСНО ,КОЙ КОГО НАДЛЪГВА ? РАЗБРА СЕ ЕДНО, ЧЕ ДОНИ Е В ПАРТЕР ОТ ЕДИН ОПАСЕН ИГРАЧ.НО ,ПОСЛЕДНИЯТ СЕ СМЕЕ НАЙ ДОБРЕ.

    Коментиран от #26

    21:55 13.10.2026

  • 25 СИ ДЗИН ПИН

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "оти да се лажеме?":

    Аз най малко Очаквах
    Да се сдобия
    Толкова Лесно
    С Руски Васал.

    21:57 13.10.2026

  • 26 като питаш, да ти кажа

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Цвете":

    Нали знаеш, че винаги от двамата печели третия, в случая Европа или Китай.

    21:58 13.10.2026

  • 27 Стоянчо Пуканката

    0 0 Отговор
    Абе какво става със столицата на Незалежната? Имат ли ток, мостове, градският им транспорт върви ли? А проблеми с канализацията на киевчани някакви? "Доброжелатели" разправят, че от няколко дни КииеФ бил най- "парфюмираният град "в света. Ухаел на "Шанел" номер 5, та чак се нетраел...

    22:00 13.10.2026

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