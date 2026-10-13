Тръмп: САЩ продължават да споделят разузнавателна информация с Украйна и работят с Москва за край на войната

Съединените щати продължават да споделят разузнавателна информация с Украйна и водят разговори както с Киев, така и с Москва с цел прекратяване на войната. Това заяви американският президент Доналд Тръмп във вторник, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

„Ние им помагаме и споделяме разузнавателни данни. Искаме войната да приключи, затова работим с тях и с Русия за нейното прекратяване“, каза Тръмп пред репортери.

Той посочи, че според него както руският президент Владимир Путин, така и украинският президент Володимир Зеленски искат войната да завърши. По думите му обаче между двамата има „много омраза“ и те „не знаят как да постигнат това“.

Тръмп беше попитан и за сделка, свързана с руски дизел, която предизвика критики от конгресмени от двете основни американски партии заради опасения, че нарушава наложените от САЩ ограничения.

На въпрос дали Русия може да използва приходите от сделката, за да закупи допълнителни бомби, президентът не даде пряк отговор.

„Това е сделка за дизел, която не е за нас. Той се насочва към световния пазар. Не се доставя на нас“, заяви Тръмп.