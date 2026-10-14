Балистична ракета порази комплекс на „Сауди Арамко“

Балистична ракета е поразила комплекса на централата на държавната петролна компания „Сауди Арамко“ в Дахран, в източната част на Саудитска Арабия. Източник от компанията е съобщил за удара пред Ройтерс.

Засегната е висока офис сграда, като са повредени трите ѝ най-горни етажа. Според други източници в сградата е избухнал пожар. Саудитското министерство на енергетиката по-късно е съобщило за ограничен пожар в административна сграда и е уточнило, че няма загинали или ранени.

Разминаване в данните за попадението

Сведенията за случилото се не са напълно идентични. Източник от „Сауди Арамко“, цитиран от Ройтерс, говори за директно попадение на балистична ракета в комплекса. Ръководената от Саудитска Арабия коалиция съобщава, че ракета е била прехваната и унищожена над Дахран, а фрагменти са паднали в жилищен район.

От „Сауди Арамко“ няма официален коментар. Не е съобщено и дали повредите по сградата са довели до прекъсване на работата на оперативния център.

Ключов център за петролния сектор

В комплекса в Дахран се намира основният оперативен център на „Сауди Арамко“. Оттам се управлява мрежа от петролни платформи на сушата и в морето, тръбопроводи, рафинерии и терминали за износ.

Заради ролята на компанията за икономиката на кралството ударът е насочен към един от най-важните енергийни обекти в Саудитска Арабия. Засега няма данни от представителите на компанията за сериозни щети по петролни съоръжения или за промяна в производството и износа.

Ескалация между Саудитска Арабия и хусите

Саудитските власти съобщават, че са прехванали и унищожили ракети и дронове над столицата Рияд и в южната част на страната. Атаките продължават около седмица и са насочени срещу ключови саудитски обекти.

Хусите представят ударите като отговор на подкрепата на Саудитска Арабия за правителствените сили, които воюват срещу тях в Йемен. Международното летище в Рияд е било поразено четири пъти, включително при атака в събота, при която са загинали 13 души. Ройтерс съобщава, че по-ранни удари са довели и до сериозни нарушения на въздушния трафик.

По-рано хусите заявиха, че Саудитска Арабия е атакувала Сана. Свързаната с движението телевизия „Ал Масира“ съобщи за удар по централната станция „Сабах“ на Йеменската петролна компания. Саудитската коалиция предупреди цивилните да стоят далеч от петролен склад в покрайнините на йеменската столица.

Следващите официални съобщения трябва да уточнят мащаба на щетите в Дахран, наличието на поражения по други обекти и дали атаката ще се отрази на работата на „Сауди Арамко“.

Източници: bta.bg, apnews.com, reuters.com