Русия призна за удар по два кораба, но мълчи за четирите край България

Руското военно министерство съобщи, че дронове са атакували два кораба в Черно море. Според Москва ударите са били в акваторията на пристанище Миколаев.

Руската страна обаче не е коментирала четирите морски съда, поразени в изключителната икономическа зона на България. Сред тях е и търговският кораб „Челси 3“, при чиято атака са пострадали украински моряци.

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Киев посочи Русия като отговорна

Украинският външен министър Андрий Сибига посочи Русия като отговорна за новите удари в Черно море. По думите му атаката срещу търговски кораби в близост до българските териториални води е поредното пренебрежение към живота на цивилните и сигурността на корабоплаването.

„Черно море е жизненоважно за глобалната продоволствена сигурност“, заяви Андрий Сибига.

Той обвини Москва, че атакува морския маршрут, за да превърне глада в оръжие и да държи света в заложническа позиция. Украинският министър призова за решителен отговор на ударите.

Москва признава атаката, но не и тази край България

Разликата в позициите остава съществена. Руското военно министерство признава, че са били атакувани два кораба, но поставя инцидента в района на Миколаев. За поразените четири съда в българската изключителна икономическа зона руските власти не са дали публично обяснение.

Така потвърденото към момента е, че има руски официален коментар за атака срещу два кораба в Черно море и отделно обвинение от Украйна за ударите край България. Не е съобщено Москва да е поела отговорност за атаките в близост до българските води.

Източници: btvnovinite.bg