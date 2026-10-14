Русия призна за удар по два кораба, но мълчи за четирите край България

Руското военно министерство съобщи, че дронове са атакували два кораба в Черно море. Според Москва ударите са били в акваторията на пристанище Миколаев.
Руската страна обаче не е коментирала четирите морски съда, поразени в изключителната икономическа зона на България. Сред тях е и търговският кораб „Челси 3“, при чиято атака са пострадали украински моряци.
Киев посочи Русия като отговорна
Украинският външен министър Андрий Сибига посочи Русия като отговорна за новите удари в Черно море. По думите му атаката срещу търговски кораби в близост до българските териториални води е поредното пренебрежение към живота на цивилните и сигурността на корабоплаването.
Той обвини Москва, че атакува морския маршрут, за да превърне глада в оръжие и да държи света в заложническа позиция. Украинският министър призова за решителен отговор на ударите.
Москва признава атаката, но не и тази край България
Разликата в позициите остава съществена. Руското военно министерство признава, че са били атакувани два кораба, но поставя инцидента в района на Миколаев. За поразените четири съда в българската изключителна икономическа зона руските власти не са дали публично обяснение.
Така потвърденото към момента е, че има руски официален коментар за атака срещу два кораба в Черно море и отделно обвинение от Украйна за ударите край България. Не е съобщено Москва да е поела отговорност за атаките в близост до българските води.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коментар
04:20 14.10.2026
2 мдааааа
04:33 14.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 нннн
Между другото, украинците са ударили повече кораби от руснаците.
04:48 14.10.2026