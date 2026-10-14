WSJ: Ударите на САЩ не спират ръста на кокаина

Военната кампания на САЩ срещу предполагаеми наркотрафиканти не успява да спре ръста на производството и трафика на кокаин, пише „Уолстрийт джърнъл“. Повече от 13 месеца след началото на операцията трафикантите променят маршрутите си, използват нови видове плавателни съдове и пренасочват пратките през речни мрежи и товарни кораби.

Първият американски удар е извършен на 2 септември 2025 г. Според американски представители дронове и самолети на САЩ са унищожили над 70 плавателни съда, като при атаките са загинали близо 240 членове на екипажи. Вашингтон оценява стойността на унищожения кокаин на 1,5 милиарда долара.

Президентът Доналд Тръмп заяви през юни, че морският трафик на наркотици към САЩ е намалял с 97 процента. Данните, цитирани от изданието, показват обаче, че доставките продължават в големи мащаби.

Трафикантите променят маршрутите

В колумбийското тихоокеанско пристанище Буенавентура водолази от военноморските сили откриват все по-често т.нар. „паразити“ - метални модули, пълни с кокаин и прикрепени към корпусите на товарни кораби. Други пратки се прехвърлят към риболовни лодки, контейнери и полупотопяеми плавателни съдове.

В района на Амазонка наркотрафикантите пренасочват товарите на изток. Пратките се укриват в лодки, които превозват храна, гориво и други стоки по реките Какета и Путумайо. По крайбрежието екипажите се движат близо до брега със същия тип бързи лодки, които са цел на американските удари.

„Лодките продължават да тръгват. Тихият океан е огромен“, казва Ервин Норса, бивш полицейски следовател и изследовател на наркотрафика в университета „Росарио“ в Богота.

Според Фелипе Ботеро от „Глобална инициатива срещу транснационалната организирана престъпност“ кампанията насърчава трафикантите да разпределят пратките между повече маршрути и транспортни средства, вместо да разчитат на малък брой големи операции.

Производството в Колумбия продължава да расте

Колумбия произвежда около 70 процента от кокаина в света. Според фондацията „Идеи за мир“ тайните лаборатории произвеждат над 3300 тона годишно, а числеността на въоръжените групировки, свързани с наркотрафика, е достигнала около 28 000 души.

Рекордните количества натискат цените надолу. В Маями килограм кокаин на едро се продава за около 16 500 долара през лятото - под историческия диапазон от 22 000 до 25 000 долара. В някои европейски градове цената е паднала до около 16 000 долара за килограм, а чистотата понякога достига 98 процента.

Франция е иззела рекордните 92 тона кокаин през 2025 г., което е с 204 процента повече спрямо 2022 г. Трафикантите са започнали да избягват големите пристанища и да използват по-малки терминали, както и маршрути през Западна Африка.

Американските удари могат да увеличават разходите и риска за отделни екипажи, но според цитираните от „Уолстрийт джърнъл“ специалисти не засягат основния фактор - огромното международно търсене. Така кампанията променя начина, по който се движи кокаинът, без да спира производството му.

Източници: wsj.com, occrp.org